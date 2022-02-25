Зеленский обсудил с Байденом ужесточение санкций и оборонную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента.

"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!" - отметил Зеленский.

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