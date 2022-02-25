Зеленский обсудил с Байденом ужесточение санкций и оборонную помощь
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter президента.
"Ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины!" - отметил Зеленский.
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@newkc14
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2 год
Украины должны знать - Если вдруг русские предложит какое нибудь перемирие или прекращение огня для переговоров, значит им нужно время для отдыха, перегруппировки и пополнения сли. Ни в коем случае не соглашайтесь на перемирие. Бить врага надо без перерыва. Не останавливайтесь
Вони обмотують дерева стрічками, що світяться. При виявленні - зриваємо їх та повідомляємо поліцію.
t.me/dsszzi_official/950
Їх, як і раніше, видно в ультрафіолеті. Мітки потрібно чимось закривати, заливати брудом, збивати і т.д.
https://t.me/operativnoZSU
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор: Александра Смелянская
КрымРукаЛицо
@crimea_john
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23 хв
Два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. а что если хитрые китайцы что то задумали ? армии то у рф почти не осталось..
если не будут тупить и не решаться напасть на тайвань
то пусть "защитат сверный китай" от "белых обезьян"
В пятницу сенатор республиканец Том Коттон (R-AR) призвал президента Джо Байдена и НАТО "прекратить *************" (Quit Pussyfooting Around), когда речь идет об агрессии России в отношении Украины.
Коттон заявил в эфире программы "Фокус Фолкнера" на канале Fox News, что недавно объявленные санкции "совершенно неадекватны". Он назвал их "даже не полумерой", чтобы остановить президента России Владимира Путина.
"Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить пздть", - подчеркнул Коттон. "У нас есть мамаши и папаши в Украине, которые делают коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома и защитить своих детей от российских солдат, а Джо Байден и лидеры НАТО похлопывают себя по спине за то, как много у них с Харрис звонков по Zoom".
Он продолжил: "Те санкции, о которых мы объявили вчера, совершенно неадекватны - это даже не полумера. Если вы хотите добиться реальных последствий для Владимира Путина, если вы хотите заставить его подумать дважды, нам нужно ввести санкции против экспорта нефти и газа. Я знаю, что у России есть много рычагов влияния на европейские страны. Что ж, настало время для этих европейских стран признать ошибки, которые они совершили".
Коттон добавил, что Байдену необходимо "полностью изменить свою энергетическую политику", чтобы европейские страны могли опираться на США или других американских партнеров для получения природного газа вместо России."
может те зашевелятся
2 дня до киева путлеру не видать
видимо шойгу ему для своей жирной шкуры сказки в уши лил про мощь "вкс"
это вам твари не дальней авиацией в сирии детей бомбить