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Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій та оборонну допомогу

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Зеленський обговорив з Байденом посилення санкцій та оборонну допомогу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента.

"Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з Байденом. Вдячний США за потужну підтримку України!", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Наступні дні та тижні будуть важкими для українців, - Байден

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
Kavkaz Center


@newkc14

·
2 год



Украины должны знать - Если вдруг русские предложит какое нибудь перемирие или прекращение огня для переговоров, значит им нужно время для отдыха, перегруппировки и пополнения сли. Ни в коем случае не соглашайтесь на перемирие. Бить врага надо без перерыва. Не останавливайтесь
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25.02.2022 20:55
+26
⚡️НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны и больше оружия, - генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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25.02.2022 20:58
+18
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
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25.02.2022 20:59
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Kavkaz Center


@newkc14

·
2 год



Украины должны знать - Если вдруг русские предложит какое нибудь перемирие или прекращение огня для переговоров, значит им нужно время для отдыха, перегруппировки и пополнения сли. Ни в коем случае не соглашайтесь на перемирие. Бить врага надо без перерыва. Не останавливайтесь
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25.02.2022 20:55 Відповісти
Правда, надіюсь що наше керівництво це знає
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25.02.2022 21:09 Відповісти
Ночью не спать резать и палить технику ... Земля должна гореть под ногами орков
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25.02.2022 21:10 Відповісти
Це теж мітки окупантів

Вони обмотують дерева стрічками, що світяться. При виявленні - зриваємо їх та повідомляємо поліцію.

t.me/dsszzi_official/950
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25.02.2022 20:55 Відповісти
ніякі переговори, хіба на порозі будівлі Офісу Президента і на колінах
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25.02.2022 20:56 Відповісти
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25.02.2022 20:57 Відповісти
Точно Лаптеногое! Ты поменял уже баксы на скрепные рубли?! А то смотри скоро доллару кирдык! Ты видел внешний долг США? Беги а то скоро за доллар будут бить в морду!
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25.02.2022 21:09 Відповісти
На Прикарпатті над с Грушка наші збили ворожий літак.👌
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25.02.2022 20:57 Відповісти
педолёта нашли ?
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25.02.2022 21:06 Відповісти
Чув, я тут недалеко. 25 км
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25.02.2022 23:29 Відповісти
Зафарбовування міток наведення - не допомагає

Їх, як і раніше, видно в ультрафіолеті. Мітки потрібно чимось закривати, заливати брудом, збивати і т.д.

https://t.me/operativnoZSU
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25.02.2022 20:58 Відповісти
Инфа верна!
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25.02.2022 21:27 Відповісти
Задолбали кацапским телеграммом.У вас и ящик .ru?
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25.02.2022 21:55 Відповісти
⚡️НАТО предоставит Украине системы противовоздушной обороны и больше оружия, - генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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25.02.2022 20:58 Відповісти
Это все благодаря смелости и стойкости украинцев. Многие на западе боялись, что будет как в Афгане. Оружие дали, а воевать оказалось некому. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но переломный момент в войне уже случился. Дальше будет больше помощи оружием и прочими ништяками. Даст Бог, такими темпами Крым освободится от кацапской оккупации уже в этом году.
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25.02.2022 21:08 Відповісти
Омг это прекраснейшая новость
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25.02.2022 21:28 Відповісти
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
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25.02.2022 20:59 Відповісти
Геніально!
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25.02.2022 21:08 Відповісти
Тепер він "вдячний". Дошло. А коли попереджували - не вірив та посилав...
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25.02.2022 21:00 Відповісти
узбагойся уже!
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25.02.2022 21:04 Відповісти
peskovu brosili trubku - potomu shto Baiden zvonil
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25.02.2022 21:05 Відповісти
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25.02.2022 21:05 Відповісти
А що не можна, щоб із Байденом хтось інший говорив?
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25.02.2022 21:06 Відповісти
Байден хотів послухати мурку.
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25.02.2022 21:12 Відповісти
Вовке вставили фитиля за "переговоры" и быстро подкинут ништяков с инструкторами,которые и будут шкварить русню первое время..
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25.02.2022 21:09 Відповісти
Байден на вчерашнем брифинге что-то там блеял ниочем. Зеля! Требуй гарантий по меморандуму! США, Великобритания и Франция - ОБЯЗАНЫ були уже бомбить руССляндию!
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25.02.2022 21:09 Відповісти
Ага США, Великобритания и Франция подумают что это новая шутка от украинского клоуна! При всем уважении к Украине но думаю и ***** бы не напало если бы выбрали другого президента не наркомана!
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25.02.2022 21:18 Відповісти
Это не зависело от лица президента.
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25.02.2022 21:31 Відповісти
К сожалению зависит! По президенту судят о народе!
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25.02.2022 21:59 Відповісти
К сожалению. - нет.
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25.02.2022 21:18 Відповісти


КрымРукаЛицо


@crimea_john

·
23 хв



Два крупнейших госбанка Китая прекратили обслуживание сделок по покупке в РФ сырьевых товаров, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. а что если хитрые китайцы что то задумали ? армии то у рф почти не осталось..
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25.02.2022 21:17 Відповісти
Верим! Надеемся! Ждем! Си Дзен Пинь введи войска! Освободи китайскую Сибирь!
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25.02.2022 21:20 Відповісти
вся армия боеспособная с дальнего востока в украине
если не будут тупить и не решаться напасть на тайвань
то пусть "защитат сверный китай" от "белых обезьян"
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25.02.2022 22:33 Відповісти
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25.02.2022 21:26 Відповісти
"Коттон: "Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить *************"

В пятницу сенатор республиканец Том Коттон (R-AR) призвал президента Джо Байдена и НАТО "прекратить *************" (Quit Pussyfooting Around), когда речь идет об агрессии России в отношении Украины.

Коттон заявил в эфире программы "Фокус Фолкнера" на канале Fox News, что недавно объявленные санкции "совершенно неадекватны". Он назвал их "даже не полумерой", чтобы остановить президента России Владимира Путина.

"Джо Байден и лидеры НАТО должны прекратить пздть", - подчеркнул Коттон. "У нас есть мамаши и папаши в Украине, которые делают коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома и защитить своих детей от российских солдат, а Джо Байден и лидеры НАТО похлопывают себя по спине за то, как много у них с Харрис звонков по Zoom".

Он продолжил: "Те санкции, о которых мы объявили вчера, совершенно неадекватны - это даже не полумера. Если вы хотите добиться реальных последствий для Владимира Путина, если вы хотите заставить его подумать дважды, нам нужно ввести санкции против экспорта нефти и газа. Я знаю, что у России есть много рычагов влияния на европейские страны. Что ж, настало время для этих европейских стран признать ошибки, которые они совершили".

Коттон добавил, что Байдену необходимо "полностью изменить свою энергетическую политику", чтобы европейские страны могли опираться на США или других американских партнеров для получения природного газа вместо России."

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25.02.2022 22:29 Відповісти
если украинцы будут сражаться
может те зашевелятся
2 дня до киева путлеру не видать
видимо шойгу ему для своей жирной шкуры сказки в уши лил про мощь "вкс"
это вам твари не дальней авиацией в сирии детей бомбить
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25.02.2022 22:35 Відповісти
 
 