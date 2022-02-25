Наступні дні та тижні будуть важкими для українців, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що наступні "дні, тижні та місяці будуть важкими для українців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в його твіттері.

Байден відзначив: "Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України. Путін заподіяв їм великий біль.



Але український народ знав 30 років незалежності — і показав, що не буде терпіти нікого, хто намагається повернути його країну назад".

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