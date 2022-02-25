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Наступні дні та тижні будуть важкими для українців, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наступні дні та тижні будуть важкими для українців, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що наступні "дні, тижні та місяці будуть важкими для українців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в його твіттері.

Байден відзначив: "Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України. Путін заподіяв їм великий біль.

Але український народ знав 30 років незалежності — і показав, що не буде терпіти нікого, хто намагається повернути його країну назад".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден назвав Путіна парією та тираном, який зробив свій вибір

Наступні дні та тижні будуть важкими для українців, - Байден 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Нам дуже важна ваша моральная поддержка, дрыстуны.
Хоть бы небо прикрыли.
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25.02.2022 03:37
+16
Якщо не годні хоча б небо закрити, давай пальне, техніку, зброю та набої, а там вже якось справимося.
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25.02.2022 03:41
+12
Українці вистоять
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25.02.2022 03:37
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Нам дуже важна ваша моральная поддержка, дрыстуны.
Хоть бы небо прикрыли.
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25.02.2022 03:37 Відповісти
Скажіть спасибі, що то не Трамп зараз чи нейтральний Обама
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25.02.2022 03:53 Відповісти
Припустимо , що небо прикрити це вже пряме військове втручання на стороні України .
Й воно б було бажанним , але при одній умові -- якщо при з"ясуванні обставин літако-паду у ***** той вурдолаг впевннено не вдарить ядерним напалом по Вашингтону .

В Вас є така впевненність ?!
Ось в мене вже нема . До вчорашнього ранку була хоч якесь сподівання , що в ***** є хоч якись раціональний глузд . Зараз вже нема .

А в мене згалалом й радікальнійша думка - сумнів , що істоту можно віднести до роду гомо-сапієнс .
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25.02.2022 03:56 Відповісти
Чим на більші поступки йти путіну, тим більше він нагліє. Заяви скільки протримається Київ, скільки буде біженців та скільки буде втрат тільки бісять. Складається враження, що і Путін, і Байден були зацікавлені у війні. Це ж не їхня війна і не їхні люди. Один міг не нападати, а інший натиснути на союзників у Європі, щоб нас прийняли у НАТО чи хоча б закрити небо. А ще одне непорозуміння називається президентом України. Уже риторика про домовляння з Путіним та нейтральний статус. Це називається просто: безоговорочне виконання умов Путіна. То за що гинуть та страждають наші люди?
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25.02.2022 07:32 Відповісти
Ага. Пам"таєте, як він патякав, що він би Крим не здав ніколи?
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25.02.2022 08:14 Відповісти
Українці вистоять
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25.02.2022 03:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBGiDT59Oj8


Агрессия против Украины/ Детали санкций против РФ/ Позиция Китая/ Выпуск 3/ №145 ШВЕЦ
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25.02.2022 04:51 Відповісти
Спасибо,кэп
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25.02.2022 03:37 Відповісти
Сама важкість і шок це перша доба. І то напевно для москплів був більший шок. Бо дуже великі, в них втрати за добу. За 8 років війни з москалями, це рекорд.
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25.02.2022 03:40 Відповісти
Якщо не годні хоча б небо закрити, давай пальне, техніку, зброю та набої, а там вже якось справимося.
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25.02.2022 03:41 Відповісти
Усе даємо, навіть стінгери, щоб небо прикривати хоч як. А що там з вашими власними ракетами? Чи то, як їх там звуть, дорогами?
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25.02.2022 03:53 Відповісти
Ракеты летают и много чего сбивают. Или вы про земля-земля?
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25.02.2022 04:49 Відповісти
Щось пекельних санкцій, не дуже видно.
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25.02.2022 03:43 Відповісти
санкции не пуля,сразу их невидно к сожалению
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25.02.2022 03:46 Відповісти
а що бідену розвідка не доклала хто, кого і скільки сьогодні поклав? бо поки що, наскільки я розумію, то болить більше їм, ніж нам
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25.02.2022 03:46 Відповісти
Если уничтожать в день по 30 кацапских танков, то в месяц будет 900. Всего у них сказали 1200. Работ на полтора месяца максимум. А если помогут с оружием, то и того меньше
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25.02.2022 04:06 Відповісти
Целый месяц Америка выражала крайнюю степень обеспокоенности и даже прислала оружие, а наш величайший наживался на строительстве дорог и всех успокаивал, что все под контролем и разведка на чеку - никаких признаков боевой группировки для вторжения)
Интересно, хоть чтото было сделано, чтобы укрепить возможные зоны вторжения)
Все полученное современно оружие, вероятно, было уничтожено точечными ударами баллистических ракет с РФ - сделали видосики и даже не потрудились засекретить оружие и его склады)
И у Зели в качестве защиты опять как и в 2014 только героический дух добровольцев - в городе Киеве, где полно полиции и всяких спецподразделений, терроборона патрулирует пустые улицы)
Было бы здорово, если бы Америка не только ******* в 100 ртов с прекрасных капитолийских высот, а стояла плечем к плечу с Украиной
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25.02.2022 04:10 Відповісти
Браття! Нема зараз нікого, хто був би для нас братом або сестрою, хто став би плечем один до одного для захисту, окрім нас самих, ми на самоті у битві із дияволом, нам співчувають та надають набої, проте зараз просто спостерігають, але всі вони звичайні труси і саме таким чином себе виправдовують... Не губитесь, бо тіко кожний з нас до іншого брат, або сестра, тіко разом ми маємо вистояти, маємо перемогти! Все буде Україна! Приєднуйтесь (c) RORY
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25.02.2022 04:20 Відповісти
Звучит обнадеживающе,как для подписанта Будапештского меморандума.Спасибо Джо!
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25.02.2022 06:42 Відповісти
 
 