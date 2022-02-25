Наступні дні та тижні будуть важкими для українців, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що наступні "дні, тижні та місяці будуть важкими для українців".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це говориться в його твіттері.
Байден відзначив: "Найближчі дні, тижні та місяці будуть важкими для народу України. Путін заподіяв їм великий біль.
Але український народ знав 30 років незалежності — і показав, що не буде терпіти нікого, хто намагається повернути його країну назад".
Топ коментарі
+25 Едуард ed055fba
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+16 Джон Зойдберг cb913b8d
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+12 Lvbnhj
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Хоть бы небо прикрыли.
Й воно б було бажанним , але при одній умові -- якщо при з"ясуванні обставин літако-паду у ***** той вурдолаг впевннено не вдарить ядерним напалом по Вашингтону .
В Вас є така впевненність ?!
Ось в мене вже нема . До вчорашнього ранку була хоч якесь сподівання , що в ***** є хоч якись раціональний глузд . Зараз вже нема .
А в мене згалалом й радікальнійша думка - сумнів , що істоту можно віднести до роду гомо-сапієнс .
Агрессия против Украины/ Детали санкций против РФ/ Позиция Китая/ Выпуск 3/ №145 ШВЕЦ
Интересно, хоть чтото было сделано, чтобы укрепить возможные зоны вторжения)
Все полученное современно оружие, вероятно, было уничтожено точечными ударами баллистических ракет с РФ - сделали видосики и даже не потрудились засекретить оружие и его склады)
И у Зели в качестве защиты опять как и в 2014 только героический дух добровольцев - в городе Киеве, где полно полиции и всяких спецподразделений, терроборона патрулирует пустые улицы)
Было бы здорово, если бы Америка не только ******* в 100 ртов с прекрасных капитолийских высот, а стояла плечем к плечу с Украиной