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Байден назвав Путіна парією та тираном, який зробив свій вибір

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент США Джо Байден обіцяє президенту РФ Володимиру Путіну великі втрати за напад на Україну.

Про це він заявив у своєму зверненні у четвер, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей напад на безпеку всієї Європи і цілого світу. Тепер весь світ бачить, що Путін ніколи не дбав про забезпечення безпеки, а лише про агресію. Путін хоче побудову імперію будь-якими засобами – використовуючи примус, корупцію, змінюючи кордони", - зазначив Байден.

"Дії Путіна виказують негативне бачення майбутнього цього світу. США та союзники з вільного світу проти такого бачення. Напад на Україну принесе великі втрати – економічні, стратегічні для Росії. Путін стане парією в міжнародній спільноті. Будь-яка країна, яка підтримає агресію проти України, буде заплямована цією співучастю. І це був вибір Путіна провести цю невиправдану війну проти України", - наголосив президент США.

За його словами, гідність і свобода – набагато вищі цінності. Він висловив віру, що Україна відстоїть свою незалежність. "Воля переможе", - запевнив Байден і назвав Путіна "тираном".
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що нам з тих назв
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24.02.2022 22:16 Відповісти
Нам можуть дати скільки завгодно зброї, але такої, користуванню якою не треба вчитися. Ну підгонять сюди Апачі і що? На них же мінімум місяць вчитися воювати треба.
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24.02.2022 22:19 Відповісти
+повне ***...о
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24.02.2022 22:17 Відповісти
И что даже обеспокоенность не выразил? Странно
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24.02.2022 22:20 Відповісти
Отлично, американское оружие - это бери и мочи кацапню. Нам их надо много закапывать перед посевной
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24.02.2022 22:26 Відповісти
Коли його запитали:" чому не вводяться персональні санкції проти *****?", він лише прориготав...
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24.02.2022 22:33 Відповісти
Московиты - маньяки.
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24.02.2022 22:34 Відповісти
 
 