РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5055 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
5 623 22
война (46763) Россия (91262) Минэкономразвития (625) Свириденко (98)

Министерство экономики уже собирает материалы для международных судов по нападению РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Министерство экономики уже собирает материалы для международных судов по нападению РФ

Правительство Украины в сотрудничестве с ведущими экспертными группами начало процесс фиксации и оценки всех экономических убытков, причиненных в результате нападения Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока наши Вооруженные силы героически отражают атаки врага по всей стране, мы уже работаем над двумя стратегически важными шагами для экономической поддержки Украины. Министерство экономики объединило усилия с лучшими экономистами страны – Киевской школы экономики, UkraineEconomicOutlook и других экспертных групп. Мы должны понимать масштабы потерь для нашей критической инфраструктуры, военных и гражданских объектов", – отметила она.

По словам Свириденко, после завершения военных действий Украина будет обращаться к международным партнерам за финансовой поддержкой для возобновления критической инфраструктуры. Поэтому уже сейчас международных экспертов приглашают анализировать текущие убытки.

Второй предпосылкой такой работы является намерение обратиться в Международный уголовный суд в Гааге за справедливым наказанием России за ее военные преступления.

"Если оккупант думает, что он может просто так прийти убивать людей, разрушать все и не нести за это ответственность, он ужасно ошибается. Кроме страшной цены в виде обезвреженной техники и живой силы они заплатят и за взорванные мосты, и за поврежденные дороги, и за разбомбленные аэропорты. И, конечно, за разрушенные дома украинцев и другие гражданские объекты", – заверила министр.

Она подчеркнула, что Россия должна выплатить компенсации и репарации за все разрушения и убийства, совершенные ею.

"Агрессор должен нести не только моральную, юридическую, но и финансовую ответственность за свои действия. Украина будет делать все возможное для этого. Работа продолжается. Мы обязательно отстроим нашу инфраструктуру и вернемся на путь экономического развития", – сказала она.

Свириденко также призвала поддерживать Вооруженные силы Украины и верить в победу.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Мародери у Вінниці. нагадуємо, що у воєнний час ліквідація тих, хто займається грабежами, нападами на мирних, розбоями, мародерством та колабораціонізмом є виправданою

https://twitter.com/i/status/1497294428280664080
показать весь комментарий
25.02.2022 21:42
+7
⚡⚡️77 млн гривен перевели украинцы в "Дії" армии за 5 часов
показать весь комментарий
25.02.2022 21:45
+6
це діло
показать весь комментарий
25.02.2022 21:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мародери у Вінниці. нагадуємо, що у воєнний час ліквідація тих, хто займається грабежами, нападами на мирних, розбоями, мародерством та колабораціонізмом є виправданою

https://twitter.com/i/status/1497294428280664080
показать весь комментарий
25.02.2022 21:42 Ответить
+++ от тільки ПОГРАБУНКАМИ, але це не є помилка, я сам інколи русизми вживаю.

Вчимося разом - ПЕРЕМАГАТИ та РОЗМОЛЯТИ
Кляту та клятих - "Російський корабель іде наКуй"
Тільки так і ніяк інакше!
показать весь комментарий
25.02.2022 22:06 Ответить
це діло
показать весь комментарий
25.02.2022 21:42 Ответить
Оті всі арештовані гроші мають дістатись нам як компенсація за війну
показать весь комментарий
25.02.2022 21:45 Ответить
Там якщо зібрати до кучи усе що заблоковано санкціями, то буде дуже багато.
показать весь комментарий
25.02.2022 21:47 Ответить
⚡⚡️77 млн гривен перевели украинцы в "Дії" армии за 5 часов
показать весь комментарий
25.02.2022 21:45 Ответить
Віртуальні гроші у реальних банках не використаєш
показать весь комментарий
25.02.2022 22:09 Ответить
⚡Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены, сообщает правительство королевства
показать весь комментарий
25.02.2022 21:46 Ответить
Дети убитые синоцапами в Новой Коховке

https://twitter.com/korrdon_news/status/1497295297554399238?t=qLGI-VRu4FaUzzDu6nvRZw&s=19
показать весь комментарий
25.02.2022 21:47 Ответить
Нет чужих детей - это дети наши с вами украинские дети. Поэтому, даже пленных уже не жалко. Пришел убивать - должен сдохнуть.
показать весь комментарий
25.02.2022 21:50 Ответить
Ксенія Донтас зібрала для ВСУ четверть мільйона доларів за день… Хто така Ксенія Донтас запитаєте ви? Це модель німецько-російського походження яка живе в Нью Йорку, США. Американців аж трясе. Весь світ злий, як собака і завтра в по всій планеті українці влаштовують акції.
показать весь комментарий
25.02.2022 21:53 Ответить
voooot - MOLODCY !!! trebuite konfiskovany $$$$$$$ ot ruskih fashistov
показать весь комментарий
25.02.2022 21:55 Ответить
Лучше поздно чем никогда:

МИД КНР: «Китай выступает за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины»
показать весь комментарий
25.02.2022 21:57 Ответить
У ***** все пошло настолько криво, что китайцы решили не мараться. Пусть тонет сам вместе с рашкой.
показать весь комментарий
25.02.2022 22:42 Ответить
Вы все красавцы! Вы Украинцы, удержали первый удар, когда Украина не была готова к такой подлости. Ну а теперь всё должно пойти хорошо! Каждый день новые санкции, каждый день новые победы ВСУ! Самое главное поддержите такой темп ещё несколько дней!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 06:16 Ответить
Канада полностью перекрыла импорт товаров педросов, а сегодня премьер провинции Онтарио распорядился убрать с полок всю ликеро-водочную продукцию импортируемую от них
показать весь комментарий
25.02.2022 22:01 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2022 22:05 Ответить
ну тут все просто: за каждый взрыв 1 млрд, за каждого погибшего 100 млрд!
показать весь комментарий
25.02.2022 22:07 Ответить
Гаага для кабаева и контрибуция для пострадавших украинцев, а так же для украинской армии..
и "слуги" и олигархи, их этой контрибуции ничего получить не должны! слышишь Зеленский?
показать весь комментарий
25.02.2022 22:34 Ответить
Потрібно заарештувати а потім і конфіскувати все майно ,гроші Путіна Яккомпенсація
показать весь комментарий
25.02.2022 23:59 Ответить
В этом длинном видео вся трагедия Украины последних 8 лет. Смерть уже никого не шокирует она стала обыденой. ***** и его местная пятая колонна сделали свое грязное дело.

https://www.youtube.com/watch?v=6JG3fXEIhRE
показать весь комментарий
26.02.2022 02:11 Ответить
 
 