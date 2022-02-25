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Міністерство економіки вже збирає матеріали для міжнародних судів щодо нападу РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністерство економіки вже збирає матеріали для міжнародних судів щодо нападу РФ

Уряд України у співпраці з провідними експертними групами почав процес фіксації та оцінки усіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки наші Збройні сили героїчно відбивають атаки ворога по всій країні, ми вже працюємо над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України.Міністерство економіки об’єднало зусилля з найкращими економістами країни – з Київської школи економіки, UkraineEconomic Outlook та інших експертних груп. Ми маємо розуміти масштаби втрат для нашої критичної інфраструктури, військових та цивільних об’єктів", - зазначила вона.

За словами Свириденко, після завершення воєнних дій Україна буде звертатися до міжнародних партнерів за фінансовою підтримкою для відновлення критичної інфраструктури. Тому вже зараз міжнародних експертів запрошують до аналізу поточних збитків.

Другою підставою такої роботи є намір звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі за справедливим покаранням Росії за її воєнні злочини.

"Якщо окупант думає, що він може просто так прийти вбивати людей, руйнувати усе і не нести за це відповідальність – він жахливо помиляється. Окрім страшної ціни у вигляді знешкодженої техніки та живої сили, вони заплатять і за підірвані мости, і за пошкоджені дороги, і за розбомблені аеропорти. І, звичайно, за зруйновані домівки українців та інші цивільні об’єкти", - запевнила міністерка.

Вона підкреслила, що Росія повинна виплатити компенсації та репарації за усі здійснені нею руйнування та вбивства.

"Агресор має нести не лише моральну, юридичну, а також і фінансову відповідальність за свої дії.Україна робитиме все можливе для цього. Робота триває. Ми обов’язково відбудуємо нашу інфраструктуру та повернемося на шлях економічного розвитку", - сказала вона.

Свириденко також закликала підтримувати Збройні сили України та вірити у перемогу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Мародери у Вінниці. нагадуємо, що у воєнний час ліквідація тих, хто займається грабежами, нападами на мирних, розбоями, мародерством та колабораціонізмом є виправданою

https://twitter.com/i/status/1497294428280664080
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25.02.2022 21:42
+7
⚡⚡️77 млн гривен перевели украинцы в "Дії" армии за 5 часов
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25.02.2022 21:45
+6
це діло
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25.02.2022 21:42
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Мародери у Вінниці. нагадуємо, що у воєнний час ліквідація тих, хто займається грабежами, нападами на мирних, розбоями, мародерством та колабораціонізмом є виправданою

https://twitter.com/i/status/1497294428280664080
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25.02.2022 21:42 Відповісти
+++ от тільки ПОГРАБУНКАМИ, але це не є помилка, я сам інколи русизми вживаю.

Вчимося разом - ПЕРЕМАГАТИ та РОЗМОЛЯТИ
Кляту та клятих - "Російський корабель іде наКуй"
Тільки так і ніяк інакше!
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25.02.2022 22:06 Відповісти
це діло
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25.02.2022 21:42 Відповісти
Оті всі арештовані гроші мають дістатись нам як компенсація за війну
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25.02.2022 21:45 Відповісти
Там якщо зібрати до кучи усе що заблоковано санкціями, то буде дуже багато.
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25.02.2022 21:47 Відповісти
⚡⚡️77 млн гривен перевели украинцы в "Дії" армии за 5 часов
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25.02.2022 21:45 Відповісти
Віртуальні гроші у реальних банках не використаєш
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25.02.2022 22:09 Відповісти
⚡Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, их счета заморожены, сообщает правительство королевства
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25.02.2022 21:46 Відповісти
Дети убитые синоцапами в Новой Коховке

https://twitter.com/korrdon_news/status/1497295297554399238?t=qLGI-VRu4FaUzzDu6nvRZw&s=19
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25.02.2022 21:47 Відповісти
Нет чужих детей - это дети наши с вами украинские дети. Поэтому, даже пленных уже не жалко. Пришел убивать - должен сдохнуть.
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25.02.2022 21:50 Відповісти
Ксенія Донтас зібрала для ВСУ четверть мільйона доларів за день… Хто така Ксенія Донтас запитаєте ви? Це модель німецько-російського походження яка живе в Нью Йорку, США. Американців аж трясе. Весь світ злий, як собака і завтра в по всій планеті українці влаштовують акції.
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25.02.2022 21:53 Відповісти
voooot - MOLODCY !!! trebuite konfiskovany $$$$$$$ ot ruskih fashistov
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25.02.2022 21:55 Відповісти
Лучше поздно чем никогда:

МИД КНР: «Китай выступает за уважение суверенитета всех стран, в том числе Украины»
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25.02.2022 21:57 Відповісти
У ***** все пошло настолько криво, что китайцы решили не мараться. Пусть тонет сам вместе с рашкой.
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25.02.2022 22:42 Відповісти
Вы все красавцы! Вы Украинцы, удержали первый удар, когда Украина не была готова к такой подлости. Ну а теперь всё должно пойти хорошо! Каждый день новые санкции, каждый день новые победы ВСУ! Самое главное поддержите такой темп ещё несколько дней!!!
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26.02.2022 06:16 Відповісти
Канада полностью перекрыла импорт товаров педросов, а сегодня премьер провинции Онтарио распорядился убрать с полок всю ликеро-водочную продукцию импортируемую от них
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25.02.2022 22:01 Відповісти
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25.02.2022 22:05 Відповісти
ну тут все просто: за каждый взрыв 1 млрд, за каждого погибшего 100 млрд!
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25.02.2022 22:07 Відповісти
Гаага для кабаева и контрибуция для пострадавших украинцев, а так же для украинской армии..
и "слуги" и олигархи, их этой контрибуции ничего получить не должны! слышишь Зеленский?
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25.02.2022 22:34 Відповісти
Потрібно заарештувати а потім і конфіскувати все майно ,гроші Путіна Яккомпенсація
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25.02.2022 23:59 Відповісти
В этом длинном видео вся трагедия Украины последних 8 лет. Смерть уже никого не шокирует она стала обыденой. ***** и его местная пятая колонна сделали свое грязное дело.

https://www.youtube.com/watch?v=6JG3fXEIhRE
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26.02.2022 02:11 Відповісти
 
 