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Усиленная помощь Польши прибыла в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.
Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Польши Мариш Блащак, передает Цензор.НЕТ.
Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.
"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал он.
Топ комментарии
+79 Muron
показать весь комментарий25.02.2022 22:54
+71 Запорізький козак
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+31 Женя Чайка 504f8eca
показать весь комментарий25.02.2022 23:03
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Так що іди ***** німецький шолом!😂😂
Подробности устанавливаются.
Живу на Черкащині.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
мешков не будет
Рашисти будуть вночі київські вузли опору бомбити
Но есть и хорошая новость - у Украины достаточно средств, которые вполне нормально работают в любую погоду в любое время суток.
Source: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60517447
І на цему, бардзо дзенькуємо!
Тримаймося, браття!
франция, германия??
да не, у них же бизнес
(северный поток это не помощь, а куча хорошего оружия на складах германии есть
им оно сейчас не нужно)
а если серьезно, хорош туфту грузить. если бы не было ЕДИНОГО решения США, ЕС и всего НАТО то никакая Польша и шнурков к ботинкам не прислала бы. будьте реалистами...
Дзенькує бардзо!
Вот вам ещё ,мочите русских ,а они замочат вас. Ха Ха Ха( нам лучше. Мы поляки).
Більше ніж 11.5 тони на ведучу вісь...
Думаю, що невдовзі побачим боеприпас в роботі...
а шо такое?