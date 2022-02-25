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Усиленная помощь Польши прибыла в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Усиленная помощь Польши прибыла в Украину

Польша предоставила Украине новую усиленную военную помощь. Границу пересекла целая колонна с боеприпасами.

Об этом сообщил в твиттере министр иностранных дел Польши Мариш Блащак, передает Цензор.НЕТ.

Он выразил слова поддержки украинскому народу и осудил российскую агрессию.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал он.
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Топ комментарии
+79
поляки не каски привезли
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25.02.2022 22:54
+71
⚡️В Черкассах сбили вражеский самолет

Подробности устанавливаются.
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25.02.2022 22:55
+31
И миллиард дали.И каски и шлемы и оружие поставляют.Знают что такое окупация с 1939 года.Настоящие друзья .
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25.02.2022 23:03
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поляки не каски привезли
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25.02.2022 22:54 Ответить
Й каскам радієм. Будь-яка допомога - це крок до нашої перемоги над загарбниками клятими.
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25.02.2022 22:57 Ответить
Особливо 5 тищ😂😂😂. Та тут вже 5 тищ можна було експропріювати від асвабадітелей, оскільки вони їм вже не ************, але огидно навіть за це лайно взятись.
Так що іди ***** німецький шолом!😂😂
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25.02.2022 23:14 Ответить
Тепер московит не буде дорікати що ОУН-УПА чи ЗСУ співпрацювали з ...)
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25.02.2022 23:45 Ответить
Они продвинутые в отличие от немца соседа и помнят урок второй мировой
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25.02.2022 23:27 Ответить
⚡️В Черкассах сбили вражеский самолет

Подробности устанавливаются.
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25.02.2022 22:55 Ответить
Я це чув ще сьогодні вдень.
Живу на Черкащині.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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25.02.2022 22:59 Ответить
Як вони взагалі так далеко в тил долетіли?
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25.02.2022 23:03 Ответить
Перший АС 21 першого сторіччя - Українець, можливо це він знову, раніше всиралися від - Бндери і Шухевича, тепер додадуть ще "Київського примару".
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25.02.2022 23:24 Ответить
Бережем кордони ЗУ.
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25.02.2022 22:55 Ответить
А ЗУ це що?😂😂
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25.02.2022 23:15 Ответить
А ти подумай
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25.02.2022 23:20 Ответить
Подумав! Напевно ЗУ це зенітна установка?😂
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25.02.2022 23:26 Ответить
надеюсь уже разгружена, а не стоит на марше
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25.02.2022 22:55 Ответить
вже давно ) інакше би не розголошували
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25.02.2022 22:57 Ответить
Дякуємо,браття!!!
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25.02.2022 22:57 Ответить
Поляки красунчики
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25.02.2022 22:57 Ответить
Нифига. Это надо делать максимально гласно. Чтоб кацапы понимали, что бомби - не бомби склады, а всё равно найдётся чем их приголубить. Украине помогает мир оружием и боеприпасами, а кацапу вся помощь - пластиковый мешочек от *************. И то, если повезёт.
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25.02.2022 23:10 Ответить
там крематории мобильные
мешков не будет
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25.02.2022 23:18 Ответить
Ну вот... даже с мешками кацапов прокатили...
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25.02.2022 23:19 Ответить
будут-будут. в мешки пепел ссыпать удобнее...
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26.02.2022 00:16 Ответить
ПЗРК потрібні.

Рашисти будуть вночі київські вузли опору бомбити
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25.02.2022 22:57 Ответить
Не хотелось бы вас расстраивать, но АФАИК против ночной бомбёжки ПЗРК не помогут. Ночью обычно темно, а у той же иглы надо навести визуально на цель, чтоб головка её захватила. Не думаю, что кацапы настолько идиоты, что будут включать лампочки а своих самбелях во время бомбёжки.
Но есть и хорошая новость - у Украины достаточно средств, которые вполне нормально работают в любую погоду в любое время суток.
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25.02.2022 23:23 Ответить
Надо в расчёт слабовидящего. Он по звуку наведёт лучше РЛС.
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26.02.2022 01:24 Ответить
Щиро вдячнi! У нас не заржавiють!
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25.02.2022 22:57 Ответить
Дякую друзі!
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25.02.2022 23:00 Ответить
Breaking news: White House: US to sanction Vladimir Putin and Sergei Lavrov

Source: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60517447
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25.02.2022 23:00 Ответить
дякуємо друзі
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25.02.2022 23:01 Ответить
І
І на цему, бардзо дзенькуємо!
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25.02.2022 23:01 Ответить
И миллиард дали.И каски и шлемы и оружие поставляют.Знают что такое окупация с 1939 года.Настоящие друзья .
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25.02.2022 23:03 Ответить
От души и навсегда , буду благодарен этим нормальным людям в европе ,америке и тд -за сочувствие , моральную, материальную и военную помощь.
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25.02.2022 23:03 Ответить
Спасибо
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25.02.2022 23:04 Ответить
Дзенькує бардзо!
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25.02.2022 23:05 Ответить
Slava Polshe!!!!!
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25.02.2022 23:05 Ответить
Polska, - тот єсть наша справжня дружня держава.
Тримаймося, браття!
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25.02.2022 23:12 Ответить
то як вони перші дні йшли вертушками, вдень. Саме те що потрібно для ПЗРК .
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26.02.2022 00:47 Ответить
дякуємо!
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25.02.2022 23:05 Ответить
Дякуємо брати!!!!
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25.02.2022 23:05 Ответить
спасибо за помощь.. украинские воины - вы Герои!
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25.02.2022 23:06 Ответить
Вот кто настоящие братья!
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25.02.2022 23:08 Ответить
Поляки знают,если мы не выбьем кацапье из под Киева,они будут выбивать их из под Варшавы.
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25.02.2022 23:08 Ответить
сша,британии, странам балтии и польше спасибо
франция, германия??
да не, у них же бизнес
(северный поток это не помощь, а куча хорошего оружия на складах германии есть
им оно сейчас не нужно)
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25.02.2022 23:08 Ответить
верно, СП-2 это не помощь, а САНКЦИИ против раши. а с кучей хорошего (наступательного?) оружия на складах Германия сама разберется.

а если серьезно, хорош туфту грузить. если бы не было ЕДИНОГО решения США, ЕС и всего НАТО то никакая Польша и шнурков к ботинкам не прислала бы. будьте реалистами...
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26.02.2022 00:25 Ответить
_Фашисты постараются перерезать дороги Украина - Европа чтобы заблокировать поставки! Генштаб это понимает и готов?!
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25.02.2022 23:10 Ответить
та блин... Украина 30 лет пытается перекрыть эти дороги, чтоб заблокировать поставки сигарет в европы... и хрен шо вышло... а вы про каких-то кацапов...
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25.02.2022 23:12 Ответить
Неуместное и глупое легкомыслие.
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25.02.2022 23:13 Ответить
Da teper nado opasatsia ix samoliotov stob nerazbombili po doroge.Nenado stob koloni jexali takze
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25.02.2022 23:14 Ответить
колонны уже дошли и разгрузились . это постфактум сообщение .
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26.02.2022 00:07 Ответить
Бо навіщо це оприлюднювати?
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25.02.2022 23:11 Ответить
Щоб усі розуміли, - з нами цілий світ!!!
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25.02.2022 23:13 Ответить
Моральный дух!
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25.02.2022 23:14 Ответить
svoji gromi poliaki bi dali dlia vertaliotov stob podbyvat.Te xoroso ix sbyvajet.
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25.02.2022 23:12 Ответить
pierun вже давно в Україні
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25.02.2022 23:30 Ответить
Slava Polshe!!!!!
Дзенькує бардзо!
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25.02.2022 23:13 Ответить
Ось хто наші брати а не їбана русня
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25.02.2022 23:19 Ответить
Ти проходив их кордон, там ти не чоловик.
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25.02.2022 23:31 Ответить
Ей клоун даже я знаю что по украински "человек" это "людына" , а ты про какого-то "мужа" тут заливаешь . сдохни кацап .
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26.02.2022 00:05 Ответить
А рашисты взахлёб орали, что Польша под шумок отхватит Львов ... Не ровняйте нормальные государства по себе, поняли, утырки ?
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25.02.2022 23:23 Ответить
Если бы были с нами то воевали бы,на наших границах.
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25.02.2022 23:29 Ответить
И так помогают неплохо. Я о том, что затасканная кацапами песенка про "польский Львов" - полное говнище !
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25.02.2022 23:44 Ответить
Все таки Польша цивилизованная европейская страна и протягивает руку помощи несмотря на какие-то исторические проблемы в прошлом.
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26.02.2022 00:24 Ответить
Спасибо друзья!
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25.02.2022 23:23 Ответить
Треба с Поляками та Балтами робити військовий союз, за умові фінансування його від ЄС, по ті толерасти звикли за чужий рахунок жити спокійно.
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25.02.2022 23:26 Ответить
Подумайте: оружие берите и идите на самоубийство, и всем на нас насрать,главное не будет России и Украины. Уже все отказались от помощи военной, людьми и техникой.

Вот вам ещё ,мочите русских ,а они замочат вас. Ха Ха Ха( нам лучше. Мы поляки).
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25.02.2022 23:26 Ответить
***** кацапский, в спам
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25.02.2022 23:33 Ответить
свинособака, ***** пшел. водки нет
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26.02.2022 00:29 Ответить
В спам, свинособака кацапская!
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25.02.2022 23:36 Ответить
Dziekujeme bracie!!!
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25.02.2022 23:40 Ответить
Dziękuję bardzo !
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25.02.2022 23:46 Ответить
НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ БРАТЬЯ ПОЛЬСКИЕ.... ПОСОЛЕ ВОЙНЫ С ВАМИ ВЫПЬЕМ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ!!! СЛАВА ПОЛЬШЕ СЛАВА УКРАИНЕ....
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25.02.2022 23:54 Ответить
Щось ДУЖЕ ВАЖКЕ!
Більше ніж 11.5 тони на ведучу вісь...
Думаю, що невдовзі побачим боеприпас в роботі...
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26.02.2022 00:20 Ответить
А можно уточнить координаты где эта колонна ходит? Дураки, нет?
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26.02.2022 00:26 Ответить
можно, конечно. в независимой Украине.
а шо такое?
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26.02.2022 00:32 Ответить
Подрастёшь - поймёшь
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26.02.2022 00:35 Ответить
может ты и подрастешь (не знаю какого ты года, а искать не хочу) но очевидно, что ты не понимаешь и вряд ли сможешь понять, что такая инфа дается только постфактум, а не анонсом. так зачем тебе координаты конвоя, который УЖЕ прошел? стратеХ...
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26.02.2022 00:58 Ответить
А был ли мальчик?
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26.02.2022 00:30 Ответить
Дякую вам брати слов'яни
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26.02.2022 00:45 Ответить
Vse budet xorosho, sosedi pomogut..
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26.02.2022 00:48 Ответить
Уважуха.... Только в беде видно настоящих товарищей. Ни Германия ни Франция.... Ган-ны штопаные.
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26.02.2022 01:42 Ответить
 
 