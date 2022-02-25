48 705 85
Посилена допомога Польщі прибула в Україну
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Польща надала Україні нову посилену військову допомогу. Кордон перетнула ціла колона з боєприпасами.
Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Польщі Маріш Блащак, інформує Цензор.НЕТ.
Він висловив слова підтримки українському народу та засудив російську агресію.
"Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії", - написав він.
Топ коментарі
+79 Muron
показати весь коментар25.02.2022 22:54
+71 Запорізький козак
показати весь коментар25.02.2022 22:55
+31 Женя Чайка 504f8eca
показати весь коментар25.02.2022 23:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Так що іди ***** німецький шолом!😂😂
Подробности устанавливаются.
Живу на Черкащині.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
мешков не будет
Рашисти будуть вночі київські вузли опору бомбити
Но есть и хорошая новость - у Украины достаточно средств, которые вполне нормально работают в любую погоду в любое время суток.
Source: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-60517447
І на цему, бардзо дзенькуємо!
Тримаймося, браття!
франция, германия??
да не, у них же бизнес
(северный поток это не помощь, а куча хорошего оружия на складах германии есть
им оно сейчас не нужно)
а если серьезно, хорош туфту грузить. если бы не было ЕДИНОГО решения США, ЕС и всего НАТО то никакая Польша и шнурков к ботинкам не прислала бы. будьте реалистами...
Дзенькує бардзо!
Вот вам ещё ,мочите русских ,а они замочат вас. Ха Ха Ха( нам лучше. Мы поляки).
Більше ніж 11.5 тони на ведучу вісь...
Думаю, що невдовзі побачим боеприпас в роботі...
а шо такое?