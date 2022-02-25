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Десант оккупантов пытался высадиться под Одессой и отступил с потерями, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Десант оккупантов пытался высадиться под Одессой и отступил с потерями, - СМИ

В районе Коблево попытался совершить высадку российский десант. В бой с врагом вступила 28-я механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Оккупантов заставили отступить с потерями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Как сообщили изданию в командовании бригады, вечером 25 февраля российская армия попыталась совершить высадку в районе Коблево морского и воздушного десанта. Украинские бойцы вступили в бой.

Попытка врага совершить высадку десант была предотвращена. Противник отступил, потеряв убитыми не менее 20 человек.
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Топ комментарии
+76
Месите их пацаны.Смерть оккупантам!!!Слава всу!!!
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25.02.2022 23:08
+75
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25.02.2022 23:10
+55
Прохання розповсюджувати -
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25.02.2022 23:08
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Месите их пацаны.Смерть оккупантам!!!Слава всу!!!
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25.02.2022 23:08 Ответить
#ихтамуженет
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25.02.2022 23:08 Ответить
И пока не было. Фейк.
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26.02.2022 00:14 Ответить
Файно, як до так далі буде за пару місяців їх не залишиться
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25.02.2022 23:08 Ответить
Прохання розповсюджувати -
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25.02.2022 23:08 Ответить
що це за хєрня? То я маю зауваження робити? Хто це лайкає? Кожен спілкується як йому пасує. Мовні питання піднімають длмше проплачені )(уйловські діверсанти.
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25.02.2022 23:23 Ответить
Не, ты не прав. Это как раз главное отличие от дрг оккупантов. Слава Украине!
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25.02.2022 23:28 Ответить
Я його заспамив. Тут дискусія про війну. А він думає, що це про Верховну Раду.
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25.02.2022 23:53 Ответить
Ти малахольний чи як ?
Як ти діверсанта у формі ЗСУ відрізниш від справжнього бійця.
Дофіга кацапів просочилось у Київ, деякі у формі ЗСУ.
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25.02.2022 23:38 Ответить
шо за дурацький пост... не пох якою мовою ви ненавидите агресора? достали вже .. та хоть китайською ! куча народу на русском разговаривает и любит Украину и жизни за неё отдаёт, так что заткнитесь уже гадьё провокаторы всяки
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25.02.2022 23:35 Ответить
А где Нептуны которые так рекламировали? Хоть бы пару посудин потопили кацапских. Или хоть бы пару раз Точка У отработала по Севастопольской бухте
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25.02.2022 23:09 Ответить
точка шарахнула по аэропорту возле ростова, это точно.
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25.02.2022 23:11 Ответить
Нептуни у білоруський асфальт закатали...
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25.02.2022 23:12 Ответить
Не несите бред, у нас нет еще полноценного дивизиона, но есть то что отдали морякам, для освоения, вы думаете его бы не применили для этих пидаров возле змеинного, если струльнут, большой шанс что сразу засекут и все. Подумайте, где те 6 десантных кораблей, почему они до сих пор нигде? Бо им сразу ****** будет.
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25.02.2022 23:17 Ответить
Первый дивизион планировали к передаче в I квартале. Значит, как минимум 3-4 СПУ и несколько десятков ракет (БК дивизиона - 72 ракеты) есть. Уверен, их уже передали, и они будут применены, если рашня попытается провести морскую десантную операцию.
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25.02.2022 23:28 Ответить
ганьба тобі! на ворога працюєш?
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25.02.2022 23:20 Ответить
Странно, что вы не знаете, что "нептунов" у нас нет. Вы два года были в летаргическом сне?
Точка работает только по статической цели, по которой известны точные координаты.
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25.02.2022 23:15 Ответить
Нептуны есть. Их всего пару штук но они есть. Хватило бы пару пусков, или смысл их вообще держать как и посудины которые Петя с Зелей напокупали но ниразу и не выстрелили
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25.02.2022 23:24 Ответить
Нету. Нептун - это не белая фаллическая *****, которую показывают на выставке чувакам в белых бурнусах, а семнадцать огромных машин с отлаженным ПО и обученными экипажами.
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25.02.2022 23:34 Ответить
Поставки первых трёх комплексов в первом квартале в марте(по словам ген. кон.)
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25.02.2022 23:39 Ответить
Обученные экипажи входят в комплект комплекса, или поставляются отдельно?
PS Диванные эксперты, которые сейчас начнут тарахтеть "та наші хлопці на раз-два-три всіх цим компексом потоплять" наверняка сами даже не смогут его хотя бы включить. Даже если им выдать всю документацию. И приставить специалистов с завода, чтобы хотя бы не сломали ничего.
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26.02.2022 00:11 Ответить
ЗСУ за два дні використали ОДНУ (!) Точку У
КАЦАПИ ВИКОРИСТАЛИ 160 КРИЛАТИХ РАКЕТ КАЛІБР ЗА ЦІ ДВА ДНЯ
Карл, десь тут смердить.
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25.02.2022 23:41 Ответить
Але, як використали...
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25.02.2022 23:55 Ответить
Гарно відпрацювали по кацапському аеродрому, згоден, але масово не використовують, а цьому озброєню вже по 30 років, зберігати його сенсу немає.
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25.02.2022 23:59 Ответить
нам,ещё там жить!!
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27.02.2022 07:19 Ответить
Единственно что я знаю про Коблево, что есть такой сорт вина )) Надеюсь кацапов не угощали ?)))
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25.02.2022 23:09 Ответить
Ну почему же, угостили, минус 20 окупантов
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25.02.2022 23:16 Ответить
это курортная зона по Николаевом
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25.02.2022 23:17 Ответить
под
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25.02.2022 23:18 Ответить
Говорят там щас загорает двадцатка кацапов под заводной шансон кобзона
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25.02.2022 23:22 Ответить
Южный ближе
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27.02.2022 07:20 Ответить
єто не сорт, єто село и винзавод, и зона отдыха...типа Кемер
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25.02.2022 23:21 Ответить
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25.02.2022 23:10 Ответить
Бабця правду кажуть!
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25.02.2022 23:26 Ответить
Слава ЗСУ ! Смерть кацапской мрази.
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25.02.2022 23:10 Ответить
20 казлов відправили на вєчний концерт Кабздона з Хором Алєксандрова з перервами на вєчну клоунада Задорнова.
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25.02.2022 23:11 Ответить
Як казав Мішка Япончік: «Шикарный вид!»
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25.02.2022 23:12 Ответить
Дельфинам тоже надо кушать
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25.02.2022 23:12 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, дельфіни харчуються рибою. А от краби за такі гостинці будуть вельми вдячними.
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25.02.2022 23:17 Ответить
Как хараши, ка свежы нашы крабы!
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25.02.2022 23:39 Ответить
Дельфіни розумні тварини і не будуть харчуватися всяким лайном
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25.02.2022 23:22 Ответить
круто, але краще топити їх ще на підході! Слава ВСУ!
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25.02.2022 23:13 Ответить
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. І ми будемо робити ка цапів хорошими. Нам треба білше хороших ка цапів!
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25.02.2022 23:13 Ответить
⚡️В Киеве не планируют отключать электроэнергию или поставку воды. Любая информация по этому поводу - ФЕЙК.

В КМДА отмечают, что возможны только локальные отключения уличных фонарей при необходимости.
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25.02.2022 23:14 Ответить
У пекельних парфумів свято триває...
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25.02.2022 23:15 Ответить
Навіть впадло коментувати. 95 аеромобільна бригада. Плюс кілька тисяч найупоротіших морпіхів, що не зрадили Україну в Криму в 2014 році. Який на..й десант в Одесі? Вам тотальна піз..а москалики...
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25.02.2022 23:15 Ответить
Складно написано, хоча і не ямбом. Респект!
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25.02.2022 23:29 Ответить
А что 95 тут делает?
79 Николаевская наверное.
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26.02.2022 00:16 Ответить
Вот руцкие педики! Они даже не понимают, что еще холодно в море купаться!
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25.02.2022 23:16 Ответить
Вони мене ще з дитинства дратували ці кацапи. З часів совка. Приїдуть зі своїх кацапских ****** до Одеси.. вийдуть на пляж, як почнуть волати:" Гляааадии,гляааади! Мяааадуза! Мяадуза!" Тьфу,виродки!
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26.02.2022 00:43 Ответить
Сам такой же - меня, конечно, не дрочили эти возгласы про медуз, но ******* их поведение там, где им давали жилье - бухалово, вопли ночами, матюки и т.д. Один раз ******** навалял целому кодлу из Владивостока - они заявили мне, что живут по своему времени! Пришлось им стрелки передвинуть на наше время - так они от этого расстройства на следующий день слиняли.
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26.02.2022 10:45 Ответить
Малюйте мітки на російському посольстві і московських церквах
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25.02.2022 23:16 Ответить
Утренний прибой притащит остатки корма для рыбок ближе к берегу
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25.02.2022 23:18 Ответить
Жгите этот гной!!!
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25.02.2022 23:18 Ответить
Чудові новини! побільше таких! хлопці! хай Бог береже і допамагає!
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25.02.2022 23:20 Ответить
Чернігів - український і повністю контрольований ЗСУ.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України
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25.02.2022 23:21 Ответить
"Перейшов"!? Він не на секунду і не втрачався. Так, дійсно було гаряче поряд з Черніговом, але жоден москаль чи танк не пертнув кордон Чернігова.
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25.02.2022 23:43 Ответить
Лапти, обмануть можно раз, как 2014, но дважды вас мирно не встретят уже нигде
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25.02.2022 23:25 Ответить
Отступил в море ?
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25.02.2022 23:28 Ответить
Кришіть уродів московитів
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25.02.2022 23:28 Ответить
Что там с Мелитополем?
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25.02.2022 23:30 Ответить
Очередного кацапа поймали, тоже "заблудился". А родители дураков из себя строят.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Mq5sNWx6U
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25.02.2022 23:35 Ответить
У раши проблемы с логистикой и снабжением, в результате наступление так и не оформилось
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25.02.2022 23:35 Ответить
Їм тільки з тралом в бій вступати, а тут может бить больн
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25.02.2022 23:41 Ответить
Пшел на *** русский корабль!
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25.02.2022 23:42 Ответить
Интересно, а куда отступил десант? Если в море и в плавь - ну и хрен с ними нехай плывут, ихтиандры *****. А если сушей то кудой.
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25.02.2022 23:43 Ответить
Defence of Ukraine @DefenceU

1 год



#StopRussia

На фото:
російсько-фашистських окупантів гостинно прийняли українські силовики.

Будьте пильними - війська РФ можуть маскуватися під військовослужбовців ЗСУ та інших силових відомств, а також бути у цивільному.

Підозрілих осіб - до поліції!
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25.02.2022 23:44 Ответить
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25.02.2022 23:45 Ответить
Почалося . В Мелітополі кацапня вже почала мародерствувати . Рудскій мір - во всєй красє ,, асвабадитєлі довбані . https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1119648702132264
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25.02.2022 23:51 Ответить
. .
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25.02.2022 23:55 Ответить
Надеюсь кто участвовал в погроме не были украинцами.Это дикость, люди не должны опускаться так низко. В штатах полно эмигрантов кто вывешивает свой национальный флаг, каждый чувствует гордость на национальной почве. Если бы флаг висел в ресторане где то на Украине то да , а здесь, в штатах, каждый иностранец ака иммигрант гость. Ну если нападение совершено американцами то это другой разговор.
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26.02.2022 00:09 Ответить
Нет, в США поехал "Правый сектор" громить рестораны. Инфа 100%. Ищите рядом визитку Яроша.
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26.02.2022 00:14 Ответить
ще раз скажеш "на Украмне" і сама підеш "на
"
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26.02.2022 00:26 Ответить
Щось не зрозуміло куди відступив, _ назад у море чи на місяць тоді добре!!!!!
А якщо наспавді то куди де вони кучкуються і чому не знищуються????????
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26.02.2022 00:02 Ответить
Притаился на дне
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26.02.2022 00:31 Ответить
Одесса -мама она такая. Только вот жаль что « отступили» а не « легли».
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26.02.2022 00:03 Ответить
Желаю десанту раССеянских оккупантов наконец-то обрести вечный покой В АДУ! В ИХЕЙНОЙ родной гавани и месте постоянной дислокации на высоте -2!!! Горите в аду проклятые твари и беСславные ублюдки!!! Да извергнет земля ваши поганые трупы! Да будете поругаемы за злодеяния вашы! Аминь!
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26.02.2022 00:03 Ответить
Воїнам респект, успіхів і фарту.
Слава нації смерть ворогам.
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26.02.2022 00:07 Ответить
Дуже сподобалось бажання жіночки для москалів - взяти і носити соняшникове насіння у кишені, щоби при потраплянні у землю рясно проростало.
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26.02.2022 00:13 Ответить
 
 