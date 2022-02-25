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Десант окупантів намагався висадитися під Одесою й відступив із втратами, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В районі Коблево спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу". Окупантів змусили відступити з втратами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Думская".
Як повідомили виданню командування бригади, ввечері 25 лютого російська армія спробувала висадити в районі Коблево морський і повітряний десант. Українські бійці вступили в бій.
В результаті спроба ворога висадити десант була припинена. Противник відступив, втративши вбитими не менше 20 осіб.
Топ коментарі
+76 ina kretova
показати весь коментар25.02.2022 23:08
+75 Глеб123
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+55 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар25.02.2022 23:08
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Як ти діверсанта у формі ЗСУ відрізниш від справжнього бійця.
Дофіга кацапів просочилось у Київ, деякі у формі ЗСУ.
Точка работает только по статической цели, по которой известны точные координаты.
PS Диванные эксперты, которые сейчас начнут тарахтеть "та наші хлопці на раз-два-три всіх цим компексом потоплять" наверняка сами даже не смогут его хотя бы включить. Даже если им выдать всю документацию. И приставить специалистов с завода, чтобы хотя бы не сломали ничего.
КАЦАПИ ВИКОРИСТАЛИ 160 КРИЛАТИХ РАКЕТ КАЛІБР ЗА ЦІ ДВА ДНЯ
Карл, десь тут смердить.
В КМДА отмечают, что возможны только локальные отключения уличных фонарей при необходимости.
79 Николаевская наверное.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.
Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Mq5sNWx6U
1 год
#StopRussia
На фото:
російсько-фашистських окупантів гостинно прийняли українські силовики.
Будьте пильними - війська РФ можуть маскуватися під військовослужбовців ЗСУ та інших силових відомств, а також бути у цивільному.
Підозрілих осіб - до поліції!
"
А якщо наспавді то куди де вони кучкуються і чому не знищуються????????
Слава нації смерть ворогам.