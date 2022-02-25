УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6575 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
63 229 88
війна (56406) Одеська область (2491)

Десант окупантів намагався висадитися під Одесою й відступив із втратами, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десант окупантів намагався висадитися під Одесою й відступив із втратами, - ЗМІ

В районі Коблево спробував висадитися російський десант. У бій з ворогом вступила 28-а механізована бригада імені "лицарів Зимового походу". Окупантів змусили відступити з втратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Думская".

Як повідомили виданню командування бригади, ввечері 25 лютого російська армія спробувала висадити в районі Коблево морський і повітряний десант. Українські бійці вступили в бій.

В результаті спроба ворога висадити десант була припинена. Противник відступив, втративши вбитими не менше 20 осіб.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+76
Месите их пацаны.Смерть оккупантам!!!Слава всу!!!
показати весь коментар
25.02.2022 23:08
+75
показати весь коментар
25.02.2022 23:10
+55
Прохання розповсюджувати -
показати весь коментар
25.02.2022 23:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Месите их пацаны.Смерть оккупантам!!!Слава всу!!!
показати весь коментар
25.02.2022 23:08 Відповісти
#ихтамуженет
показати весь коментар
25.02.2022 23:08 Відповісти
И пока не было. Фейк.
показати весь коментар
26.02.2022 00:14 Відповісти
Файно, як до так далі буде за пару місяців їх не залишиться
показати весь коментар
25.02.2022 23:08 Відповісти
Прохання розповсюджувати -
показати весь коментар
25.02.2022 23:08 Відповісти
що це за хєрня? То я маю зауваження робити? Хто це лайкає? Кожен спілкується як йому пасує. Мовні питання піднімають длмше проплачені )(уйловські діверсанти.
показати весь коментар
25.02.2022 23:23 Відповісти
Не, ты не прав. Это как раз главное отличие от дрг оккупантов. Слава Украине!
показати весь коментар
25.02.2022 23:28 Відповісти
Я його заспамив. Тут дискусія про війну. А він думає, що це про Верховну Раду.
показати весь коментар
25.02.2022 23:53 Відповісти
Ти малахольний чи як ?
Як ти діверсанта у формі ЗСУ відрізниш від справжнього бійця.
Дофіга кацапів просочилось у Київ, деякі у формі ЗСУ.
показати весь коментар
25.02.2022 23:38 Відповісти
шо за дурацький пост... не пох якою мовою ви ненавидите агресора? достали вже .. та хоть китайською ! куча народу на русском разговаривает и любит Украину и жизни за неё отдаёт, так что заткнитесь уже гадьё провокаторы всяки
показати весь коментар
25.02.2022 23:35 Відповісти
А где Нептуны которые так рекламировали? Хоть бы пару посудин потопили кацапских. Или хоть бы пару раз Точка У отработала по Севастопольской бухте
показати весь коментар
25.02.2022 23:09 Відповісти
точка шарахнула по аэропорту возле ростова, это точно.
показати весь коментар
25.02.2022 23:11 Відповісти
Нептуни у білоруський асфальт закатали...
показати весь коментар
25.02.2022 23:12 Відповісти
Не несите бред, у нас нет еще полноценного дивизиона, но есть то что отдали морякам, для освоения, вы думаете его бы не применили для этих пидаров возле змеинного, если струльнут, большой шанс что сразу засекут и все. Подумайте, где те 6 десантных кораблей, почему они до сих пор нигде? Бо им сразу ****** будет.
показати весь коментар
25.02.2022 23:17 Відповісти
Первый дивизион планировали к передаче в I квартале. Значит, как минимум 3-4 СПУ и несколько десятков ракет (БК дивизиона - 72 ракеты) есть. Уверен, их уже передали, и они будут применены, если рашня попытается провести морскую десантную операцию.
показати весь коментар
25.02.2022 23:28 Відповісти
ганьба тобі! на ворога працюєш?
показати весь коментар
25.02.2022 23:20 Відповісти
Странно, что вы не знаете, что "нептунов" у нас нет. Вы два года были в летаргическом сне?
Точка работает только по статической цели, по которой известны точные координаты.
показати весь коментар
25.02.2022 23:15 Відповісти
Нептуны есть. Их всего пару штук но они есть. Хватило бы пару пусков, или смысл их вообще держать как и посудины которые Петя с Зелей напокупали но ниразу и не выстрелили
показати весь коментар
25.02.2022 23:24 Відповісти
Нету. Нептун - это не белая фаллическая *****, которую показывают на выставке чувакам в белых бурнусах, а семнадцать огромных машин с отлаженным ПО и обученными экипажами.
показати весь коментар
25.02.2022 23:34 Відповісти
Поставки первых трёх комплексов в первом квартале в марте(по словам ген. кон.)
показати весь коментар
25.02.2022 23:39 Відповісти
Обученные экипажи входят в комплект комплекса, или поставляются отдельно?
PS Диванные эксперты, которые сейчас начнут тарахтеть "та наші хлопці на раз-два-три всіх цим компексом потоплять" наверняка сами даже не смогут его хотя бы включить. Даже если им выдать всю документацию. И приставить специалистов с завода, чтобы хотя бы не сломали ничего.
показати весь коментар
26.02.2022 00:11 Відповісти
ЗСУ за два дні використали ОДНУ (!) Точку У
КАЦАПИ ВИКОРИСТАЛИ 160 КРИЛАТИХ РАКЕТ КАЛІБР ЗА ЦІ ДВА ДНЯ
Карл, десь тут смердить.
показати весь коментар
25.02.2022 23:41 Відповісти
Але, як використали...
показати весь коментар
25.02.2022 23:55 Відповісти
Гарно відпрацювали по кацапському аеродрому, згоден, але масово не використовують, а цьому озброєню вже по 30 років, зберігати його сенсу немає.
показати весь коментар
25.02.2022 23:59 Відповісти
нам,ещё там жить!!
показати весь коментар
27.02.2022 07:19 Відповісти
Единственно что я знаю про Коблево, что есть такой сорт вина )) Надеюсь кацапов не угощали ?)))
показати весь коментар
25.02.2022 23:09 Відповісти
Ну почему же, угостили, минус 20 окупантов
показати весь коментар
25.02.2022 23:16 Відповісти
это курортная зона по Николаевом
показати весь коментар
25.02.2022 23:17 Відповісти
под
показати весь коментар
25.02.2022 23:18 Відповісти
Говорят там щас загорает двадцатка кацапов под заводной шансон кобзона
показати весь коментар
25.02.2022 23:22 Відповісти
Южный ближе
показати весь коментар
27.02.2022 07:20 Відповісти
єто не сорт, єто село и винзавод, и зона отдыха...типа Кемер
показати весь коментар
25.02.2022 23:21 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 23:10 Відповісти
Бабця правду кажуть!
показати весь коментар
25.02.2022 23:26 Відповісти
Слава ЗСУ ! Смерть кацапской мрази.
показати весь коментар
25.02.2022 23:10 Відповісти
20 казлов відправили на вєчний концерт Кабздона з Хором Алєксандрова з перервами на вєчну клоунада Задорнова.
показати весь коментар
25.02.2022 23:11 Відповісти
Як казав Мішка Япончік: «Шикарный вид!»
показати весь коментар
25.02.2022 23:12 Відповісти
Дельфинам тоже надо кушать
показати весь коментар
25.02.2022 23:12 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, дельфіни харчуються рибою. А от краби за такі гостинці будуть вельми вдячними.
показати весь коментар
25.02.2022 23:17 Відповісти
Как хараши, ка свежы нашы крабы!
показати весь коментар
25.02.2022 23:39 Відповісти
Дельфіни розумні тварини і не будуть харчуватися всяким лайном
показати весь коментар
25.02.2022 23:22 Відповісти
круто, але краще топити їх ще на підході! Слава ВСУ!
показати весь коментар
25.02.2022 23:13 Відповісти
Усі знають, що ка цапи погані. Але як тільки ка цап здихає, він одразу стає хорошим. І ми будемо робити ка цапів хорошими. Нам треба білше хороших ка цапів!
показати весь коментар
25.02.2022 23:13 Відповісти
⚡️В Киеве не планируют отключать электроэнергию или поставку воды. Любая информация по этому поводу - ФЕЙК.

В КМДА отмечают, что возможны только локальные отключения уличных фонарей при необходимости.
показати весь коментар
25.02.2022 23:14 Відповісти
У пекельних парфумів свято триває...
показати весь коментар
25.02.2022 23:15 Відповісти
Навіть впадло коментувати. 95 аеромобільна бригада. Плюс кілька тисяч найупоротіших морпіхів, що не зрадили Україну в Криму в 2014 році. Який на..й десант в Одесі? Вам тотальна піз..а москалики...
показати весь коментар
25.02.2022 23:15 Відповісти
Складно написано, хоча і не ямбом. Респект!
показати весь коментар
25.02.2022 23:29 Відповісти
А что 95 тут делает?
79 Николаевская наверное.
показати весь коментар
26.02.2022 00:16 Відповісти
Вот руцкие педики! Они даже не понимают, что еще холодно в море купаться!
показати весь коментар
25.02.2022 23:16 Відповісти
Вони мене ще з дитинства дратували ці кацапи. З часів совка. Приїдуть зі своїх кацапских ****** до Одеси.. вийдуть на пляж, як почнуть волати:" Гляааадии,гляааади! Мяааадуза! Мяадуза!" Тьфу,виродки!
показати весь коментар
26.02.2022 00:43 Відповісти
Сам такой же - меня, конечно, не дрочили эти возгласы про медуз, но ******* их поведение там, где им давали жилье - бухалово, вопли ночами, матюки и т.д. Один раз ******** навалял целому кодлу из Владивостока - они заявили мне, что живут по своему времени! Пришлось им стрелки передвинуть на наше время - так они от этого расстройства на следующий день слиняли.
показати весь коментар
26.02.2022 10:45 Відповісти
Малюйте мітки на російському посольстві і московських церквах
показати весь коментар
25.02.2022 23:16 Відповісти
Утренний прибой притащит остатки корма для рыбок ближе к берегу
показати весь коментар
25.02.2022 23:18 Відповісти
Жгите этот гной!!!
показати весь коментар
25.02.2022 23:18 Відповісти
Чудові новини! побільше таких! хлопці! хай Бог береже і допамагає!
показати весь коментар
25.02.2022 23:20 Відповісти
Чернігів - український і повністю контрольований ЗСУ.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

Чернігів перейшов під контроль Збройних сил України
показати весь коментар
25.02.2022 23:21 Відповісти
"Перейшов"!? Він не на секунду і не втрачався. Так, дійсно було гаряче поряд з Черніговом, але жоден москаль чи танк не пертнув кордон Чернігова.
показати весь коментар
25.02.2022 23:43 Відповісти
Лапти, обмануть можно раз, как 2014, но дважды вас мирно не встретят уже нигде
показати весь коментар
25.02.2022 23:25 Відповісти
Отступил в море ?
показати весь коментар
25.02.2022 23:28 Відповісти
Кришіть уродів московитів
показати весь коментар
25.02.2022 23:28 Відповісти
Что там с Мелитополем?
показати весь коментар
25.02.2022 23:30 Відповісти
Очередного кацапа поймали, тоже "заблудился". А родители дураков из себя строят.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1Mq5sNWx6U
показати весь коментар
25.02.2022 23:35 Відповісти
У раши проблемы с логистикой и снабжением, в результате наступление так и не оформилось
показати весь коментар
25.02.2022 23:35 Відповісти
Їм тільки з тралом в бій вступати, а тут может бить больн
показати весь коментар
25.02.2022 23:41 Відповісти
Пшел на *** русский корабль!
показати весь коментар
25.02.2022 23:42 Відповісти
Интересно, а куда отступил десант? Если в море и в плавь - ну и хрен с ними нехай плывут, ихтиандры *****. А если сушей то кудой.
показати весь коментар
25.02.2022 23:43 Відповісти
Defence of Ukraine @DefenceU

1 год



#StopRussia

На фото:
російсько-фашистських окупантів гостинно прийняли українські силовики.

Будьте пильними - війська РФ можуть маскуватися під військовослужбовців ЗСУ та інших силових відомств, а також бути у цивільному.

Підозрілих осіб - до поліції!
показати весь коментар
25.02.2022 23:44 Відповісти
показати весь коментар
25.02.2022 23:45 Відповісти
Почалося . В Мелітополі кацапня вже почала мародерствувати . Рудскій мір - во всєй красє ,, асвабадитєлі довбані . https://www.facebook.com/100004111636825/videos/1119648702132264
показати весь коментар
25.02.2022 23:51 Відповісти
. .
показати весь коментар
25.02.2022 23:55 Відповісти
Надеюсь кто участвовал в погроме не были украинцами.Это дикость, люди не должны опускаться так низко. В штатах полно эмигрантов кто вывешивает свой национальный флаг, каждый чувствует гордость на национальной почве. Если бы флаг висел в ресторане где то на Украине то да , а здесь, в штатах, каждый иностранец ака иммигрант гость. Ну если нападение совершено американцами то это другой разговор.
показати весь коментар
26.02.2022 00:09 Відповісти
Нет, в США поехал "Правый сектор" громить рестораны. Инфа 100%. Ищите рядом визитку Яроша.
показати весь коментар
26.02.2022 00:14 Відповісти
ще раз скажеш "на Украмне" і сама підеш "на
"
показати весь коментар
26.02.2022 00:26 Відповісти
Щось не зрозуміло куди відступив, _ назад у море чи на місяць тоді добре!!!!!
А якщо наспавді то куди де вони кучкуються і чому не знищуються????????
показати весь коментар
26.02.2022 00:02 Відповісти
Притаился на дне
показати весь коментар
26.02.2022 00:31 Відповісти
Одесса -мама она такая. Только вот жаль что « отступили» а не « легли».
показати весь коментар
26.02.2022 00:03 Відповісти
Желаю десанту раССеянских оккупантов наконец-то обрести вечный покой В АДУ! В ИХЕЙНОЙ родной гавани и месте постоянной дислокации на высоте -2!!! Горите в аду проклятые твари и беСславные ублюдки!!! Да извергнет земля ваши поганые трупы! Да будете поругаемы за злодеяния вашы! Аминь!
показати весь коментар
26.02.2022 00:03 Відповісти
Воїнам респект, успіхів і фарту.
Слава нації смерть ворогам.
показати весь коментар
26.02.2022 00:07 Відповісти
Дуже сподобалось бажання жіночки для москалів - взяти і носити соняшникове насіння у кишені, щоби при потраплянні у землю рясно проростало.
показати весь коментар
26.02.2022 00:13 Відповісти
 
 