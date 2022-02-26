В Киеве объявлена очередная воздушная тревога, - КГГА

По состоянию на 00:05, 26 февраля в Киеве объявлена очередная воздушная тревога!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.