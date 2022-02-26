В Киеве объявлена очередная воздушная тревога, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
По состоянию на 00:05, 26 февраля в Киеве объявлена очередная воздушная тревога!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.
"Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" - говорится в сообщении.
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