У Києві оголошена чергова повітряна тривога, - КМДА

Станом на 00:05 26 лютого у Києві оголошена чергова повітряна тривога!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.