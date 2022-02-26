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У Києві оголошена чергова повітряна тривога, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Станом на 00:05 26 лютого у Києві оголошена чергова повітряна тривога!

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.

"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Тримайтеся Кияни
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26.02.2022 00:40
+10
Киев выстоит я знаю - Киев за всю свою историю еще и не такие навалы останавливал.
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26.02.2022 00:41
+7
⚡️США введут «полные блокирующие санкции» против Российского фонда прямых инвестиций, - Белый дом
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26.02.2022 00:41
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Тримайтеся Кияни
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26.02.2022 00:40 Відповісти
Киев выстоит я знаю - Киев за всю свою историю еще и не такие навалы останавливал.
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26.02.2022 00:41 Відповісти
а где же ОТБОЙ прошлой военной тревоги? Или так и сидеть в подвале круглые сутки?
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26.02.2022 00:41 Відповісти
Вона з'явилась не надовго 10 хвилин . Атаку було відбито .чув і бачив
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26.02.2022 00:53 Відповісти
⚡️США введут «полные блокирующие санкции» против Российского фонда прямых инвестиций, - Белый дом
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26.02.2022 00:41 Відповісти
4 суток.96 часов
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26.02.2022 01:23 Відповісти
Самое важное.дать по максимуму увязнуть .Выдержать еще пару суток.они выдохнуться.если я правильно понял.у них резервов почти не осталось. лапти будут деморализованы .тогда и можно их понемногу зачищать.и перекрыть им по максимум снабжение .им просто не будет чем воевать .
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26.02.2022 01:28 Відповісти
Кияни, рідні, втримайтесь!!! Ми ж всі розуміємо- СТОЛИЦЯ НАША А вистоїте Ви- то нам Бог приказав
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26.02.2022 00:47 Відповісти
На Воскресенке сильно шарахнуло где-то. Потом наступила тишина.
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26.02.2022 00:50 Відповісти
А не проще рисовать метки где попало

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26.02.2022 00:53 Відповісти
🙏
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26.02.2022 00:54 Відповісти
Станом на 00:05 ви публікуєте новину про повітряну тривогу в 0:39? Можна якось швидше це робити?
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26.02.2022 00:54 Відповісти
ППО працює над Києвом …
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26.02.2022 00:55 Відповісти
Сильный гул над Киевом похож на вертолеты
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26.02.2022 00:56 Відповісти
Что у вас происходит?
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26.02.2022 00:57 Відповісти
Украина такая крутая, что нато уже может подавать заявку на вступление в украину.
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26.02.2022 00:58 Відповісти
Киев, киевляне и вся Украина держатся! Наваливают москалям по самые помидоры!!! Горят сожженные нашими воинами колонны москальской бронетехники, падают, сбитые нашими воинами, москальские крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, валяются по нашим дорогам и полям экологически чистые удобрения - зашкваренные оккупанты - "ванюшки"... И теперь самое главное - удержать нашу зеленую власть от соблазна в очередной раз заглянуть в глаза ху@ла ...
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26.02.2022 01:00 Відповісти
"Борітеся - поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!" (С)
Пишут ПВО сбило ИЛ-76 с десантом возле Василькова.
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26.02.2022 01:09 Відповісти
Молимося за вас кияни і україньці з інших міст🙏🙏🙏. І за наших воїнів-героїв!🙏🙏🙏🙏
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26.02.2022 08:23 Відповісти
 
 