У Києві оголошена чергова повітряна тривога, - КМДА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні
Станом на 00:05 26 лютого у Києві оголошена чергова повітряна тривога!
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМДА.
"Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Берест Зеленый
показати весь коментар26.02.2022 00:40
+10 Виктор Дийнега
показати весь коментар26.02.2022 00:41
+7 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 00:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Пишут ПВО сбило ИЛ-76 с десантом возле Василькова.