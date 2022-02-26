План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает, что силы противника слабеют, а украинских воинов - крепнут с каждым часом.
Об этом говорится в его обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в фейбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Приводим это обращение полностью.
"Закончились вторые сутки героической обороны Украины от российского вторжения.
Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны! Наши Силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!
Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.
Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!
План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!"
Пожалуйста, подождите...
Сегодня поддержала решение Германия и Италия. Ну так кого ждем тогда?
Чекаємо овцейобів😂😂. Будемо їх окультурювати.
"рашисский карабль - иди на ***" !!!
Пропонувати 2.000 доларів за здачу - там би весь раш рашкостан здався.
Це помста за Луганськ 2014.
Смерть ворогам!
Джерело: Головнокомандувач ЗС України
Коли чуєш, що якійсь Блазень говорить "перестати стрелять, перемирие" -
НЕ ЗВЕРТАЙ НА ЦЕ УВАГИ!
І **** ще більше!
Тільки якщо умови перемовин за який термін вони сйобують з України з Кримом включно !!!
Киевляне не отдайте варварам нашу Столицу !!!
12 мин. ·
Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.
Це помста за Луганськ 2014. .
Смерть ворогам!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
#stoprussia
Пряма мова: "Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!" Смерть ворогам!
народ Украины верит в победу ВСУ! не дайте обнулить ваши достижения на этой войне!
зеленский хочет выкинуть белый флаг..
подписать "мир" с маньяком кабаевым..