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Новости Война в Украине
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Генштаб ВС (4284) Залужный (533)

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщает, что силы противника слабеют, а украинских воинов - крепнут с каждым часом.

Об этом говорится в его обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в фейбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим это обращение полностью.

"Закончились вторые сутки героической обороны Украины от российского вторжения.

Я благодарю каждого воина и всех, кто встал на защиту страны! Наши Силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней!

Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацполиции, СБУ, разведке, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика.

Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! Не можешь – передай нам место нахождения врага!"

План действий прост: видишь, можешь – уничтожай! - Залужный 01
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Топ комментарии
+48
Текст любого довору з рашкою має починатися словами "русский воєнний корабль - іді на ***".
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26.02.2022 00:45
+38
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26.02.2022 00:48
+37
І головне:
Коли чуєш, що якійсь Блазень говорить "перестати стрелять, перемирие" -
НЕ ЗВЕРТАЙ НА ЦЕ УВАГИ!
І **** ще більше!
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26.02.2022 00:51
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⚡️ЕС внесли в "черный список" премьера РФ Мишустина, экс-президента и экс-премьера Медведева и и главу МВД РФ Колокольцева
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26.02.2022 00:43 Ответить
Текст любого довору з рашкою має починатися словами "русский воєнний корабль - іді на ***".
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26.02.2022 00:45 Ответить
конкретно за змеиный отой корабель повинен питы дно за наших пацано
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26.02.2022 00:50 Ответить
Може якісь хакери могли б дістати дані тих хто на тому кориті був у той момент...
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26.02.2022 00:53 Ответить
весь чф закупорить в их жестянки у затопить, как диды топили
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26.02.2022 02:58 Ответить
наведемо порядок в севастополі, а ця фраза буде там в граніті
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26.02.2022 00:54 Ответить
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26.02.2022 01:07 Ответить
"Сколько раз увидел - столько раз и убей"(с)
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26.02.2022 00:47 Ответить
⚡️ Франция поддержала отключение РФ от SWIFT и введение персональных санкций против Путина

Сегодня поддержала решение Германия и Италия. Ну так кого ждем тогда?
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26.02.2022 00:47 Ответить
Гватемалу и Гондурас.
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26.02.2022 00:48 Ответить
Ще ****** та Кіпр.
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26.02.2022 00:50 Ответить
Обидві "Над"держави - баласт.
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26.02.2022 00:52 Ответить
Баласт, але без їхніх підписів не приймуть рішення.
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26.02.2022 00:55 Ответить
Нажаль
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26.02.2022 00:57 Ответить
Кипр
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26.02.2022 00:50 Ответить
і Угорщина.
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26.02.2022 00:53 Ответить
Угорщина і Кіпр залишились 😠
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26.02.2022 00:56 Ответить
Вже *****, системи ППО НАТО їдуть до нас.
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26.02.2022 00:59 Ответить
Кипр и Венгрия...
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26.02.2022 01:03 Ответить
Венгрия и Кипр наврено опять, последние оплоты узкого мира.
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26.02.2022 02:59 Ответить
Думаю у этого человека есть план контрнаступления аж до Урала ,
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26.02.2022 00:48 Ответить
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26.02.2022 00:48 Ответить
Кадиров вимагає, щоб Зеля вибачивмя перед ******
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26.02.2022 00:49 Ответить
Одна еліта вже Гостомельський аєродром удобряє! Казали ж довбням беріть насіння!
Чекаємо овцейобів😂😂. Будемо їх окультурювати.
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26.02.2022 00:58 Ответить
Шо.
"рашисский карабль - иди на ***" !!!
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26.02.2022 00:58 Ответить
этому чуваку чеченцы устроят праздник жизни, бабок у мацквы все
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26.02.2022 03:01 Ответить
⚡️Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд. на помощь Украине
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26.02.2022 00:49 Ответить
Навіть якщо б орів було би 200.000 голів вояк, то це по 32.000 доларів на голову.
Пропонувати 2.000 доларів за здачу - там би весь раш рашкостан здався.
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26.02.2022 00:51 Ответить
Можна сміливо направляти на ці цілі все, що конфісковано в кремлівських "підо*асів"
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26.02.2022 00:54 Ответить
Вже другу добу звичайні кухарі, водії маршруток, працівники магазинів, вчителі, перукарі, працівники заводів, офісні щури, тощо проводять спецоперацію по депутінізації рашкостану.
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26.02.2022 00:49 Ответить
Над Калинівкою наші льотчики збили російський СУ-25. Перший нічний бій-виграно.
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26.02.2022 00:50 Ответить
❗️❗️Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.

Це помста за Луганськ 2014.

Смерть ворогам!



Джерело: Головнокомандувач ЗС України
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26.02.2022 00:59 Ответить
Це десантники пішли хробаків шукати. Вони були переконані що на риболовлю летять.
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26.02.2022 02:00 Ответить
наши соколы асы 80 левела
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26.02.2022 03:03 Ответить
І головне:
Коли чуєш, що якійсь Блазень говорить "перестати стрелять, перемирие" -
НЕ ЗВЕРТАЙ НА ЦЕ УВАГИ!
І **** ще більше!
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26.02.2022 00:51 Ответить
100%
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26.02.2022 00:56 Ответить
пока говорит, перезарядись и стреляй на звук
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26.02.2022 03:04 Ответить
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26.02.2022 00:55 Ответить
Я плюнул. Своих оставил в убежище, сам припёрся домой. Плохо, что не предусмотрели эвакуации женщин с детьми, и пацанам надо помочь, и на пятерых женщин - один я
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26.02.2022 01:02 Ответить
Хлопці. Залужний. НЕ ПУСКАЙТЕ Зеленського на перемовини з рашисстами!!!
Тільки якщо умови перемовин за який термін вони сйобують з України з Кримом включно !!!
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26.02.2022 00:56 Ответить
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26.02.2022 00:58 Ответить
Это не единичный случай
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26.02.2022 01:02 Ответить
Удивительно, как сейчас ***** сплачивает воедино разобщённую когда-то украинскую нацию
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26.02.2022 02:25 Ответить
Спасибо ребята, держитесь пожалуйста!
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26.02.2022 01:00 Ответить
Перемовини Зеленського можуть відбутися тільки після виводу російських військ з нашоі краіни і звільнення Криму , крапка 😡
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26.02.2022 01:00 Ответить
пустой крым и пустой бимбас, а предется "геноцид" делать
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26.02.2022 03:06 Ответить
Правильный план
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26.02.2022 01:00 Ответить
Залужний прав, уничтожать оккупантов это даже не рекомендация, а наша обязанность.
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26.02.2022 01:01 Ответить
И в целях обычной гигиены, чтобы жить в чистой, не загаженной кацапами Украине.
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26.02.2022 01:17 Ответить
Дніпро не відстає в креативі від Оболоні
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26.02.2022 01:02 Ответить
В Киеве уже слышны автоматные очереди , начались бои в городе .

Киевляне не отдайте варварам нашу Столицу !!!
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26.02.2022 01:02 Ответить
якщо ви опинились в захопленому населеному пункті і війська противника вимагають/просять/намагаються купити у вас пальне - всипте на каністру 20 літрів пару кілограм цукру, дієвий метод вивести з ладу їх техніку.
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26.02.2022 01:03 Ответить
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26.02.2022 01:15 Ответить
Кожен ворог тут знайде комфортабельний цвинтар в багнюці!
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26.02.2022 01:04 Ответить
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

12 мин. ·



Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.
Це помста за Луганськ 2014. .
Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

#stoprussia

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26.02.2022 01:06 Ответить
Поки що повідомлення на сайті Укр.правди "На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.
Пряма мова: "Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!" Смерть ворогам!
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26.02.2022 01:06 Ответить
В Аду вони літати будуть!
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26.02.2022 01:08 Ответить
Окупанти, ідіть *****!
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26.02.2022 01:06 Ответить
Під Васильковом збитий ІЛ 76 з десантом
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26.02.2022 01:06 Ответить
Оце СПРАЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ! ...Це наш український Де Голль! А налякані ним гниди намагаються укласти сепаратний мир з фашистською росією та перетворити у фарс трагедію Франції з її Вішістським режимом!
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26.02.2022 01:08 Ответить
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26.02.2022 01:08 Ответить
Причем обрезанный.
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26.02.2022 01:31 Ответить
Всей полиции, НГ, ТерОбороне!!! Если останавливаете человека для проверки, скажите ему чтобы он повторил «Рушниця, Паляниця, УкрЗализниця» українською. Это поможет выявить подозрительное тело!!!
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26.02.2022 01:10 Ответить
Рухаємось далі, смерть рашистам!
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26.02.2022 01:10 Ответить
военные, родные наши, не пускайте зеленского на переговоры с кабаевым, обезвредьте предателя ермака и прочее предательское окружение ссыкуна зеленского..
народ Украины верит в победу ВСУ! не дайте обнулить ваши достижения на этой войне!
зеленский хочет выкинуть белый флаг..
подписать "мир" с маньяком кабаевым..
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26.02.2022 01:15 Ответить
Убивайте всех рашистов! Не жалейте. Слава Украине!
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26.02.2022 01:16 Ответить
Готовится масштабнейшая операция, видимо, десант в Киев. Около 150 военных вертолетов сидят на дороге на юге Беларуси в 20 км. от границы с Украиной.
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26.02.2022 01:19 Ответить
Ого. Зараз 2400 рил висадити? Де ж вони їх висаджувати будуть?
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26.02.2022 02:07 Ответить
а их нельзы еще там чем то обработать
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26.02.2022 03:08 Ответить
Мост между Одессой и Николаевом уничтожен.
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26.02.2022 01:30 Ответить
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26.02.2022 06:54 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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26.02.2022 06:58 Ответить
 
 