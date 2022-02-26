План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє, що сили противника слабшають, а українських воїнів - міцнішають з кожною годиною.
Про це йдеться у його зверненні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ в фейбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо це звернення повністю.
Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення.
Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни! Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!
Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника.
Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!
План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!
Будь ласка, зачекайте...
Сегодня поддержала решение Германия и Италия. Ну так кого ждем тогда?
Чекаємо овцейобів😂😂. Будемо їх окультурювати.
"рашисский карабль - иди на ***" !!!
Пропонувати 2.000 доларів за здачу - там би весь раш рашкостан здався.
Це помста за Луганськ 2014.
Смерть ворогам!
Джерело: Головнокомандувач ЗС України
Коли чуєш, що якійсь Блазень говорить "перестати стрелять, перемирие" -
НЕ ЗВЕРТАЙ НА ЦЕ УВАГИ!
І **** ще більше!
Тільки якщо умови перемовин за який термін вони сйобують з України з Кримом включно !!!
Киевляне не отдайте варварам нашу Столицу !!!
12 мин. ·
Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.
Це помста за Луганськ 2014. .
Смерть ворогам!
Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine
#stoprussia
Пряма мова: "Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!" Смерть ворогам!
народ Украины верит в победу ВСУ! не дайте обнулить ваши достижения на этой войне!
зеленский хочет выкинуть белый флаг..
подписать "мир" с маньяком кабаевым..