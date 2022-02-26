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Генштаб ЗС (4507) Залужний (586)

План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляє, що сили противника слабшають, а українських воїнів - міцнішають з кожною годиною.

Про це йдеться у його зверненні, опублікованому на сторінці Генштабу ЗСУ в фейбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо це звернення повністю.

Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення.

Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни! Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів!

Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника.

Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!

План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!

План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! - Залужний 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Текст любого довору з рашкою має починатися словами "русский воєнний корабль - іді на ***".
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26.02.2022 00:45
+38
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26.02.2022 00:48
+37
І головне:
Коли чуєш, що якійсь Блазень говорить "перестати стрелять, перемирие" -
НЕ ЗВЕРТАЙ НА ЦЕ УВАГИ!
І **** ще більше!
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26.02.2022 00:51
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⚡️ЕС внесли в "черный список" премьера РФ Мишустина, экс-президента и экс-премьера Медведева и и главу МВД РФ Колокольцева
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26.02.2022 00:43 Відповісти
Текст любого довору з рашкою має починатися словами "русский воєнний корабль - іді на ***".
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26.02.2022 00:45 Відповісти
конкретно за змеиный отой корабель повинен питы дно за наших пацано
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26.02.2022 00:50 Відповісти
Може якісь хакери могли б дістати дані тих хто на тому кориті був у той момент...
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26.02.2022 00:53 Відповісти
весь чф закупорить в их жестянки у затопить, как диды топили
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26.02.2022 02:58 Відповісти
наведемо порядок в севастополі, а ця фраза буде там в граніті
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26.02.2022 00:54 Відповісти
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26.02.2022 01:07 Відповісти
"Сколько раз увидел - столько раз и убей"(с)
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26.02.2022 00:47 Відповісти
⚡️ Франция поддержала отключение РФ от SWIFT и введение персональных санкций против Путина

Сегодня поддержала решение Германия и Италия. Ну так кого ждем тогда?
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26.02.2022 00:47 Відповісти
Гватемалу и Гондурас.
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26.02.2022 00:48 Відповісти
Ще ****** та Кіпр.
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26.02.2022 00:50 Відповісти
Обидві "Над"держави - баласт.
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26.02.2022 00:52 Відповісти
Баласт, але без їхніх підписів не приймуть рішення.
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26.02.2022 00:55 Відповісти
Нажаль
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26.02.2022 00:57 Відповісти
Кипр
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26.02.2022 00:50 Відповісти
і Угорщина.
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26.02.2022 00:53 Відповісти
Угорщина і Кіпр залишились 😠
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26.02.2022 00:56 Відповісти
Вже *****, системи ППО НАТО їдуть до нас.
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26.02.2022 00:59 Відповісти
Кипр и Венгрия...
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26.02.2022 01:03 Відповісти
Венгрия и Кипр наврено опять, последние оплоты узкого мира.
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26.02.2022 02:59 Відповісти
Думаю у этого человека есть план контрнаступления аж до Урала ,
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26.02.2022 00:48 Відповісти
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26.02.2022 00:48 Відповісти
Кадиров вимагає, щоб Зеля вибачивмя перед ******
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26.02.2022 00:49 Відповісти
Одна еліта вже Гостомельський аєродром удобряє! Казали ж довбням беріть насіння!
Чекаємо овцейобів😂😂. Будемо їх окультурювати.
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26.02.2022 00:58 Відповісти
Шо.
"рашисский карабль - иди на ***" !!!
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26.02.2022 00:58 Відповісти
этому чуваку чеченцы устроят праздник жизни, бабок у мацквы все
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26.02.2022 03:01 Відповісти
⚡️Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд. на помощь Украине
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26.02.2022 00:49 Відповісти
Навіть якщо б орів було би 200.000 голів вояк, то це по 32.000 доларів на голову.
Пропонувати 2.000 доларів за здачу - там би весь раш рашкостан здався.
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26.02.2022 00:51 Відповісти
Можна сміливо направляти на ці цілі все, що конфісковано в кремлівських "підо*асів"
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26.02.2022 00:54 Відповісти
Вже другу добу звичайні кухарі, водії маршруток, працівники магазинів, вчителі, перукарі, працівники заводів, офісні щури, тощо проводять спецоперацію по депутінізації рашкостану.
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26.02.2022 00:49 Відповісти
Над Калинівкою наші льотчики збили російський СУ-25. Перший нічний бій-виграно.
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26.02.2022 00:50 Відповісти
❗️❗️Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.

Це помста за Луганськ 2014.

Смерть ворогам!



Джерело: Головнокомандувач ЗС України
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26.02.2022 00:59 Відповісти
Це десантники пішли хробаків шукати. Вони були переконані що на риболовлю летять.
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26.02.2022 02:00 Відповісти
наши соколы асы 80 левела
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26.02.2022 03:03 Відповісти
І головне:
Коли чуєш, що якійсь Блазень говорить "перестати стрелять, перемирие" -
НЕ ЗВЕРТАЙ НА ЦЕ УВАГИ!
І **** ще більше!
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26.02.2022 00:51 Відповісти
100%
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26.02.2022 00:56 Відповісти
пока говорит, перезарядись и стреляй на звук
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26.02.2022 03:04 Відповісти
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26.02.2022 00:55 Відповісти
Я плюнул. Своих оставил в убежище, сам припёрся домой. Плохо, что не предусмотрели эвакуации женщин с детьми, и пацанам надо помочь, и на пятерых женщин - один я
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Хлопці. Залужний. НЕ ПУСКАЙТЕ Зеленського на перемовини з рашисстами!!!
Тільки якщо умови перемовин за який термін вони сйобують з України з Кримом включно !!!
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26.02.2022 00:56 Відповісти
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26.02.2022 00:58 Відповісти
Это не единичный случай
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26.02.2022 01:02 Відповісти
Удивительно, как сейчас ***** сплачивает воедино разобщённую когда-то украинскую нацию
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26.02.2022 02:25 Відповісти
Спасибо ребята, держитесь пожалуйста!
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26.02.2022 01:00 Відповісти
Перемовини Зеленського можуть відбутися тільки після виводу російських військ з нашоі краіни і звільнення Криму , крапка 😡
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26.02.2022 01:00 Відповісти
пустой крым и пустой бимбас, а предется "геноцид" делать
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26.02.2022 03:06 Відповісти
Правильный план
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26.02.2022 01:00 Відповісти
Залужний прав, уничтожать оккупантов это даже не рекомендация, а наша обязанность.
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26.02.2022 01:01 Відповісти
И в целях обычной гигиены, чтобы жить в чистой, не загаженной кацапами Украине.
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Дніпро не відстає в креативі від Оболоні
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26.02.2022 01:02 Відповісти
В Киеве уже слышны автоматные очереди , начались бои в городе .

Киевляне не отдайте варварам нашу Столицу !!!
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26.02.2022 01:02 Відповісти
якщо ви опинились в захопленому населеному пункті і війська противника вимагають/просять/намагаються купити у вас пальне - всипте на каністру 20 літрів пару кілограм цукру, дієвий метод вивести з ладу їх техніку.
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26.02.2022 01:03 Відповісти
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26.02.2022 01:15 Відповісти
Кожен ворог тут знайде комфортабельний цвинтар в багнюці!
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26.02.2022 01:04 Відповісти
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

12 мин. ·



Наші Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова.
Це помста за Луганськ 2014. .
Смерть ворогам!

Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

#stoprussia

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26.02.2022 01:06 Відповісти
Поки що повідомлення на сайті Укр.правди "На Київщині сили протиповітряної оборони збили російський літак Іл-76 із воржим десантом.
Пряма мова: "Наші сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова. Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!" Смерть ворогам!
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26.02.2022 01:06 Відповісти
В Аду вони літати будуть!
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Окупанти, ідіть *****!
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26.02.2022 01:06 Відповісти
Під Васильковом збитий ІЛ 76 з десантом
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26.02.2022 01:06 Відповісти
Оце СПРАЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ! ...Це наш український Де Голль! А налякані ним гниди намагаються укласти сепаратний мир з фашистською росією та перетворити у фарс трагедію Франції з її Вішістським режимом!
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26.02.2022 01:08 Відповісти
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26.02.2022 01:08 Відповісти
Причем обрезанный.
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26.02.2022 01:31 Відповісти
Всей полиции, НГ, ТерОбороне!!! Если останавливаете человека для проверки, скажите ему чтобы он повторил «Рушниця, Паляниця, УкрЗализниця» українською. Это поможет выявить подозрительное тело!!!
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26.02.2022 01:10 Відповісти
Рухаємось далі, смерть рашистам!
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26.02.2022 01:10 Відповісти
военные, родные наши, не пускайте зеленского на переговоры с кабаевым, обезвредьте предателя ермака и прочее предательское окружение ссыкуна зеленского..
народ Украины верит в победу ВСУ! не дайте обнулить ваши достижения на этой войне!
зеленский хочет выкинуть белый флаг..
подписать "мир" с маньяком кабаевым..
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26.02.2022 01:15 Відповісти
Убивайте всех рашистов! Не жалейте. Слава Украине!
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26.02.2022 01:16 Відповісти
Готовится масштабнейшая операция, видимо, десант в Киев. Около 150 военных вертолетов сидят на дороге на юге Беларуси в 20 км. от границы с Украиной.
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26.02.2022 01:19 Відповісти
Ого. Зараз 2400 рил висадити? Де ж вони їх висаджувати будуть?
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26.02.2022 02:07 Відповісти
а их нельзы еще там чем то обработать
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26.02.2022 03:08 Відповісти
Мост между Одессой и Николаевом уничтожен.
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26.02.2022 01:30 Відповісти
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26.02.2022 06:54 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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26.02.2022 06:58 Відповісти
 
 