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Новости Война в Украине
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Над Васильковом сбили российский ИЛ-76, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Над Васильковом сбили российский ИЛ-76, - Залужный

Украинские силы ПВО сбили российский ИЛ-76 с вражеским десантом в районе Василькова.

Об этом сообщил командующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Это месть за Луганск 2014 года. Смерть врагам!" - написал главнокомандующий.

Часом ранее Залужный поблагодарил украинских воинов за героическую оборону Украины.

"Наши силы противовоздушной обороны демонстрируют настоящее военное мастерство, уничтожая современные самолеты и вертолеты противника, сбивая в небе крылатые ракеты. Это сотни спасенных жизней! Спасибо Сухопутным войскам, ССО, ДШВ, Воздушным силам, ВМС, ГПСУ, Нацгвардии, Нацгвардии, ТРО, ГСЧС за то, что вгрызлись в нашу землю и превратили ее в ад для захватчика", - написал Залужный.

"Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Его силы слабеют. Мы же с каждым часом крепнем!" - подчеркнул главнокомандующий.

По состоянию на день 25 февраля с начала вторжения потери россиян составляли: 2800 человек, до 80 танков, 516 бронированных машин, 10 самолетов, 7 вертолетов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+83
Вечного вам падения в ад, мрази
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26.02.2022 01:09
+79
Бог все бачить! За наших збитих десантників!
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26.02.2022 01:10
+63
І за наш екіпаж з Мелітополю !
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26.02.2022 01:12
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Пора чистити "вату".Саме ваона здавала позиціїх ВСУ, місця дислокації військ,стратегічних обєктів,пересування техніки.Якщо ми не хачистимо тепер,вона затаїться і при нагоді знову вилізе нахзовні.ОПЗЖ ще не розстріляли?
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26.02.2022 04:51 Ответить
Жарені кацапські свині, чим більше тим легше дихати усім.
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26.02.2022 04:59 Ответить
Сподіваюсь, в ньому були кадирівські олені не бриті та неголені.
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26.02.2022 05:17 Ответить
Свинособаки- краще добриво для наших полів!
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26.02.2022 05:46 Ответить
Побольше таких новостей , смерть русне
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26.02.2022 06:26 Ответить
У нас тут уже гуляет шутка "За последние сутки в Ирландии выпало 17 мм осадков. В Украине выпало 7 русских самолётов за тот же период".
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26.02.2022 06:30 Ответить
БРАВО! побольше бы таких новостей... побольше бы кацапов никогда не увидели больше свет божий... да, и еще... надо еще продумать как кацапско- руснявских баб простерилизовать (а заодно и кацапов с русней), чтобы те дебилов не рожали, а мужики не могли таких дебилов создавать...
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26.02.2022 06:51 Ответить
МОСКОВСКО-ФАШИСТСКИМ СОБАКАМ - СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ!

СЛАВА УКРАЇНІ !
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26.02.2022 11:35 Ответить
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