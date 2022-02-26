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Васильків (71) ЗСУ (5712)

Над Васильковом збили російський ІЛ-76 з десантом, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Над Васильковом збили російський ІЛ-76 з десантом, - Залужний

Українські сили ППО збили російський ІЛ-76 з ворожим десантом в районі Василькова на Київщині.

Про це повідомив командувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ. 

"Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", - написав головнокомандувач.

Годиною раніше Залужний подякував українським воїнам за героїчну оборону України. 

"Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів! Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника", - написав Залужний.

"Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!", - наголосив головнокомандувач.

Станом на день 25 лютого від початку вторгнення втрати росіян становили: 2800 осіб, до 80 танків, 516 броньованих машин, 10 літаків, 7 гелікоптерів . 
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Топ коментарі
+83
Вечного вам падения в ад, мрази
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26.02.2022 01:09
+79
Бог все бачить! За наших збитих десантників!
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26.02.2022 01:10
+63
І за наш екіпаж з Мелітополю !
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26.02.2022 01:12
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Пора чистити "вату".Саме ваона здавала позиціїх ВСУ, місця дислокації військ,стратегічних обєктів,пересування техніки.Якщо ми не хачистимо тепер,вона затаїться і при нагоді знову вилізе нахзовні.ОПЗЖ ще не розстріляли?
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26.02.2022 04:51 Відповісти
Жарені кацапські свині, чим більше тим легше дихати усім.
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26.02.2022 04:59 Відповісти
Сподіваюсь, в ньому були кадирівські олені не бриті та неголені.
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26.02.2022 05:17 Відповісти
Свинособаки- краще добриво для наших полів!
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26.02.2022 05:46 Відповісти
Побольше таких новостей , смерть русне
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26.02.2022 06:26 Відповісти
У нас тут уже гуляет шутка "За последние сутки в Ирландии выпало 17 мм осадков. В Украине выпало 7 русских самолётов за тот же период".
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26.02.2022 06:30 Відповісти
БРАВО! побольше бы таких новостей... побольше бы кацапов никогда не увидели больше свет божий... да, и еще... надо еще продумать как кацапско- руснявских баб простерилизовать (а заодно и кацапов с русней), чтобы те дебилов не рожали, а мужики не могли таких дебилов создавать...
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26.02.2022 06:51 Відповісти
МОСКОВСКО-ФАШИСТСКИМ СОБАКАМ - СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ!

СЛАВА УКРАЇНІ !
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26.02.2022 11:35 Відповісти
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