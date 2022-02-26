В зоне ООС сбиты вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск

В зоне ООС силами ПВО сбиты вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.