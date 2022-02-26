В зоне ООС сбиты вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В зоне ООС силами ПВО сбиты вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
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https://www.youtube.com/watch?v=BFmIPprKhbU
А все благодаря Anonymous, слившим в сеть базу россиян.
https://charter97.org/ru/news/2022/2/25/456337/
Відбувається зачистка російських загарбників. Їх пачками відправляють до пекла захисники України
https://t.me/Sharpreview/8315
Якщо що, з Гостомеля підуть то по кільцевій а я якраз навпроти неї.
🍁 Нові вибухи на Троєщині у Києві - це спроби окупанта знищити ТЕЦ-6. Наше ППО відбиває атаки, повідомляє командування ЗСУ.
"Зона ООС" - застарілий термін,
зараз ВСЯ Україна - Зона ООС.
А по темі статі:
Слава Україні. Героям Слава!
Ну, Киев - это вообще отдельная история, здесь один злой чувак круглосуточно всё небо закрыл.
Приємно!!!
Воїнам Слава!
Люди! Не бойтесь проклинать творящих беззаконие, ибо в празник Торжество православия предаются АНАФЕМЕ (проклятие по гречески) все творящие беззаконие!!! Половина канонического Псалтира состоит из проклятий творящих зло пред очами Господними. русня - это уже не люди, ибо они предали Христа и поклонились сатане и такая же ихейная проклятое сатанистское собрание (сергеянской ереси) во главе которой, на данный момент, раскольник и сатанист гундяй( да будет проклят во веки. Аминь), имевший дерзость пред Господом благословлять то, что и Господь не благословляет. Проклята раССея ! Проклято власти и военство ея! Да Будет грех их им в погибель! Аминь!
По поводу качества к самолетам нет претензий.
А вот с картами у них проблема.
То у них Грузия
то вот появилась:
DCS: Сирия от Ugra Media
DCS: Персидский Залив
Мне интересно Украина появиться ?