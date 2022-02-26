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В зоні ООС збито вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В зоні ООС збито вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ

В зоні ООС силами ППО збито вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Ще одна приємна новина ! Тримайтесь брати і сестри !
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26.02.2022 01:17
+28
⚡️❗Представителям Минобороны РФ уже звонят украинцы

А все благодаря Anonymous, слившим в сеть базу россиян.
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26.02.2022 01:19
+28
на четвертый день до кацапов начнёт доходить, что днём летать нельзя, потому что стингеры, а ночью - потому что ракетам СС-300 кривизна украинской земли *****.
Ну, Киев - это вообще отдельная история, здесь один злой чувак круглосуточно всё небо закрыл.
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26.02.2022 01:25
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Про санкции росияне начинают прозревать.

https://www.youtube.com/watch?v=BFmIPprKhbU
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Недаром рашку называют бензоколонкой у которо своего ничего нет.
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26.02.2022 02:22 Відповісти
Супер!
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26.02.2022 02:33 Відповісти
Єто "пестня"!
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26.02.2022 03:54 Відповісти
Ще одна приємна новина ! Тримайтесь брати і сестри !
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Да уж - если дождь, то проливной...)))
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Наші хлопці - найкращі в світі !
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26.02.2022 01:17 Відповісти
Може перезмінка в ППО і відпочивші взялися за гашети.
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26.02.2022 01:18 Відповісти
Да цэ фэй
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26.02.2022 01:19 Відповісти
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26.02.2022 01:29 Відповісти
⚡️❗Представителям Минобороны РФ уже звонят украинцы

А все благодаря Anonymous, слившим в сеть базу россиян.
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26.02.2022 01:19 Відповісти
А де вона є?
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26.02.2022 01:22 Відповісти
Була у твіттері, але звідти видалили. Наприклад, ось копія - https://filebin.net/q3o2hpjwxfatummv
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26.02.2022 01:30 Відповісти
Наприклад тут:
https://charter97.org/ru/news/2022/2/25/456337/
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26.02.2022 01:30 Відповісти
Зараз у Києві йдуть перестрілки

Відбувається зачистка російських загарбників. Їх пачками відправляють до пекла захисники України

https://t.me/Sharpreview/8315
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26.02.2022 01:19 Відповісти
Это Брест-Литовский что ли??
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26.02.2022 01:32 Відповісти
Не знаю тих місцин
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26.02.2022 01:34 Відповісти
А нам Борщаге стрелкотни не слышно на улице? На Троещине тишина.
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26.02.2022 01:45 Відповісти
Ні повна тиша навіть собак чутно на петруні, бахкать перестало десь півтори години.
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26.02.2022 01:52 Відповісти
добре, хай люди посплять. Бо цивільна Троєщіна не навчена відрізняти мінуси від плюсів вже звар'ювала від нервів. От зараз знов від ТЕЦ один мінус пішов, і зараз всі у поту прокинуться.
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26.02.2022 01:59 Відповісти
Не заздрю вам там

Якщо що, з Гостомеля підуть то по кільцевій а я якраз навпроти неї.
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26.02.2022 02:07 Відповісти
А шо еслі засрати полосу якимось мастилом? Сумішшю? Швдко їі не очистишь. Пишуть так було в Чехії - так як раз десантний борт і закінчився після цього. Навіть якшо захоплять то скористаються не скоро. Якшо доживуть.
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26.02.2022 02:51 Відповісти
Sharp`s, [26.02.2022 2:37]
🍁 Нові вибухи на Троєщині у Києві - це спроби окупанта знищити ТЕЦ-6. Наше ППО відбиває атаки, повідомляє командування ЗСУ.
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26.02.2022 02:53 Відповісти
Силы , мужества и победы всем защитникам Украины !
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26.02.2022 01:49 Відповісти
До речі:
"Зона ООС" - застарілий термін,
зараз ВСЯ Україна - Зона ООС.

А по темі статі:
Слава Україні. Героям Слава!
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26.02.2022 01:20 Відповісти
спецоперація українських пересічних громадян уперше взявших у руки зброю по депутінізації рашкостану.
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26.02.2022 01:23 Відповісти
на штурмовиках зараз можуть літати хіба що камікадзе
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26.02.2022 01:23 Відповісти
Тримайтеь браття! Пане Президент загляніть ***** ще раз у вічі - там вже страх, воно налякано, завтра треба зібрати волю у кулак та ******* Кримський міст - це деморолізує ворога до пекла
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26.02.2022 01:23 Відповісти
значит врали ублюдки про уничтоженное пво...
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26.02.2022 01:23 Відповісти
Американці спочатку місяць утюжили ракетами Ирак - а потім почали втрачати літаки. Теж думали шо ПВО оте, старе - непотрібе знищене...
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26.02.2022 02:56 Відповісти
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26.02.2022 01:24 Відповісти
на четвертый день до кацапов начнёт доходить, что днём летать нельзя, потому что стингеры, а ночью - потому что ракетам СС-300 кривизна украинской земли *****.
Ну, Киев - это вообще отдельная история, здесь один злой чувак круглосуточно всё небо закрыл.
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26.02.2022 01:25 Відповісти
Славненько!!!
Приємно!!!
Воїнам Слава!
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26.02.2022 01:26 Відповісти
туда русне и дорога! Прямиком в ад! Черти радуются в аду сколько руснявой фашни к ним прибыло!!! Там устраивайте народные республики и друг друга носите на палках в день, кагда вы руснявые подонки попали в ад. Да будете прокляты во веки вечные. Аминь!
Люди! Не бойтесь проклинать творящих беззаконие, ибо в празник Торжество православия предаются АНАФЕМЕ (проклятие по гречески) все творящие беззаконие!!! Половина канонического Псалтира состоит из проклятий творящих зло пред очами Господними. русня - это уже не люди, ибо они предали Христа и поклонились сатане и такая же ихейная проклятое сатанистское собрание (сергеянской ереси) во главе которой, на данный момент, раскольник и сатанист гундяй( да будет проклят во веки. Аминь), имевший дерзость пред Господом благословлять то, что и Господь не благословляет. Проклята раССея ! Проклято власти и военство ея! Да Будет грех их им в погибель! Аминь!
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26.02.2022 01:32 Відповісти
Ночной птичкопад.
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26.02.2022 01:37 Відповісти
ах да потерь у кацапских войск нет .
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26.02.2022 01:51 Відповісти
В Сумах русские солдаты сами просят взять их в плен ,не хотят воевать
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26.02.2022 02:00 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/2/26/456340/
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26.02.2022 02:01 Відповісти
Слава Украине!
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26.02.2022 02:22 Відповісти
Есть такая игра ( авиасимулятор) DCS.
По поводу качества к самолетам нет претензий.
А вот с картами у них проблема.
То у них Грузия
то вот появилась:

DCS: Сирия от Ugra Media

DCS: Персидский Залив
Мне интересно Украина появиться ?
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26.02.2022 03:54 Відповісти
 
 