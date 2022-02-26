В зоні ООС збито вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ

В зоні ООС силами ППО збито вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.