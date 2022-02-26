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Новости Война в Украине
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Оккупанты пытаются высадить десант возле Василькова, продолжаются тяжелые бои

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На данный момент продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!

Также сообщается, что в полпервого ночи, 26 февраля, украинский истребитель Су-27 успешно атаковал вражеский военно-транспортный самолет Ил-76 МД и уничтожил врага!!!

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+84
⚡️Еще два вражеских вертолета уничтожены под Васильковом на Киевщине.
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26.02.2022 01:24
+51
Тримайтеся, хлопци...
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26.02.2022 01:25
+51
"Також повідомляється, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!"

Це помста за наших хлопців, збитих 14 червня 2014 року під Луганськом! Горіть в пеклі!
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26.02.2022 01:31
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ui im opu a ne vsia Ukraina, Kiev simvol a ne vsia Ukraina da i simvol im ne vzjatj dazhe vremenno bez utrat okolo 15 k sozdanij pohozhih na cheloveka.
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26.02.2022 01:54 Ответить
коменты стирают...
*,,,,,,,,,,
Пітерастичні коменти, дійсно, можливо, стирають.
Під час війни так і треба діяти!
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26.02.2022 01:50 Ответить
Похоже это попытка высадить парашютный десант и посадочным способом с вертушек.
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26.02.2022 01:42 Ответить
Сегодня ИЛ-76 везут в Украину удобрения ... только вот зачем удобрениям парашюты??? все-равно все в нашей земле ляжете, твари ...
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26.02.2022 01:43 Ответить
Це аби внизу землякам було в що собирати остатк
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26.02.2022 01:49 Ответить
Чехи у 68 на одному летiштi полосу залили олiею i було мiнус один ан i kupa десанту.
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26.02.2022 01:43 Ответить
Господи - яка шикарна здогадка!! Пустити по аєродромах бензовоз з мастилом хай розілле а його так швидко не прибереш, не підготуешь для прийому інших литаків!!
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26.02.2022 02:01 Ответить
proderjites esche nemnogo,vi mojete viigrat y doljni viigrat etu voynu,za vas,za vsex komu russkiy fashist uje poperek gorla
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26.02.2022 01:45 Ответить
Путин хочет захватить Киев чтобы диктовать свои условия в переговорах - поэтому все на защиту Киева
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26.02.2022 01:46 Ответить
Там ціла армія державних службовців так що їм пиши. Їм є що захищати
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26.02.2022 01:52 Ответить
в спам тварь
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26.02.2022 02:48 Ответить
Краще - на куй.
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26.02.2022 17:30 Ответить
Надіюсь що внизу друзі з расєї зустріли своїх братів чи точніше , що зних осталося кровавим дощиком з мяскомм
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26.02.2022 01:47 Ответить
Над рашистами можно разбрасывать копии финских листовок без изменений. Рашисты поймут в чем дело, они не любят вспоминать финскую войну.

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26.02.2022 01:47 Ответить
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26.02.2022 01:48 Ответить
Алюминий тоже принимают..
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26.02.2022 01:53 Ответить
Над рашистами можно разбрасывать копии финских листовок без изменений. Рашисты поймут в чем дело, они не любят вспоминать финскую войну.

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26.02.2022 01:49 Ответить
Согласно Википедии в России обитает 5-7 видов леммингов. Но по факту их там значительно больше. И вот настал час, когда они решили дружно совершить самоубийство (военное, экономическое и политическое). Интересно сколько леммингов напхалось в Ил-76... Спасибо, ВСУ!
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26.02.2022 01:50 Ответить
З житомирського напрямку 80км до Києва груз в небі.
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26.02.2022 01:50 Ответить
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26.02.2022 01:50 Ответить
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26.02.2022 01:52 Ответить
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26.02.2022 01:54 Ответить
Skazhite rucchkim, chto u vas jesj tjoplaja odezhda, belij hleb i po vechera,m vodka, pustj sdajotsia v plen, za kazhdogo komandira mozno poluchitj uvoljniteljnuju, proitis vokrug konclagera.
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26.02.2022 01:58 Ответить
Не просто так пуйло плело про владу військовим , конче хоче київ за три дні
Тримайтесь, наші ветерани вже в дорозі
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26.02.2022 01:56 Ответить
kakije uzhe tri, s nachalo bilo zadva dnja a okozalos okolo 3000 mjortvih kacapov, dumaju uzhe okolo 4k .
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26.02.2022 01:59 Ответить
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26.02.2022 01:56 Ответить
Хто скаже звідки гниди залітають і куди кидати інфу щоб ефективніше...
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26.02.2022 02:03 Ответить
Злітають з території Белорусі.
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26.02.2022 02:15 Ответить
Та мабуть з півночі - з Білорусі.
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26.02.2022 02:19 Ответить
В Гомеле вроде были.
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26.02.2022 05:34 Ответить
Киевляне. зажгите костры на подступах.






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26.02.2022 02:03 Ответить
Там і так костри... З русні і їхньої техніки
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26.02.2022 02:33 Ответить
Николаев, два бомбовых взрыва, в небе самолет. Переодически слышны звуки тяжелых транспортников, гудят высоко (возможно десант). Где ПВО?
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26.02.2022 02:19 Ответить
Кто верит московитской говнопропаганде?
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26.02.2022 02:34 Ответить
Уже інфа є що відбили Миколаїв ПВО
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26.02.2022 02:54 Ответить
Горіть у пеклі москалі !
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26.02.2022 02:25 Ответить
Все стадо, обитающее на стране-помойке, несет полную ответственность за преступления их фюрера. Все поголовно.
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26.02.2022 02:36 Ответить
Може вони десь там парашутіруються, думаю там мають літати якісь безпілотники.
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26.02.2022 02:27 Ответить
Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням.

це - Україна, каци !
лише у нас МВС надсилає рецептуру коктейлів
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26.02.2022 02:30 Ответить
по белорусским аэродромам нади валить, их та куча собралась.
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26.02.2022 02:35 Ответить
Млин, херово, шо оперативной инфы взять нема где. Уже пачку сигарет скурил на этой новости....
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26.02.2022 02:39 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7325969/
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26.02.2022 03:06 Ответить
Це я вже бачив...
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26.02.2022 03:07 Ответить
А я уже кофе упился.
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26.02.2022 03:39 Ответить
Осторожно, я раз упился так, что в груди начало давить и в глазах темнеть...
Хорошо, что рядом был литр апельсинового сока... Помогло...
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26.02.2022 04:21 Ответить
збивайте це гівно поки не сіло!
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26.02.2022 02:48 Ответить
Хочу уточнить. С ИЛ 86 11 самолетов
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26.02.2022 03:35 Ответить
Появились нові слухачі в хору Александровського
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26.02.2022 06:36 Ответить
Васильков взят, про Ил - фейк
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26.02.2022 16:24 Ответить
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