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Окупанти намагаються висадити десант біля Василькова, тривають важкі бої

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти намагаються висадити десант біля Василькова, тривають важкі бої

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також повідомляється, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+84
⚡️Еще два вражеских вертолета уничтожены под Васильковом на Киевщине.
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26.02.2022 01:24
+51
Тримайтеся, хлопци...
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26.02.2022 01:25
+51
"Також повідомляється, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!"

Це помста за наших хлопців, збитих 14 червня 2014 року під Луганськом! Горіть в пеклі!
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26.02.2022 01:31
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ui im opu a ne vsia Ukraina, Kiev simvol a ne vsia Ukraina da i simvol im ne vzjatj dazhe vremenno bez utrat okolo 15 k sozdanij pohozhih na cheloveka.
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26.02.2022 01:54 Відповісти
коменты стирают...
*,,,,,,,,,,
Пітерастичні коменти, дійсно, можливо, стирають.
Під час війни так і треба діяти!
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26.02.2022 01:50 Відповісти
Похоже это попытка высадить парашютный десант и посадочным способом с вертушек.
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26.02.2022 01:42 Відповісти
Сегодня ИЛ-76 везут в Украину удобрения ... только вот зачем удобрениям парашюты??? все-равно все в нашей земле ляжете, твари ...
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26.02.2022 01:43 Відповісти
Це аби внизу землякам було в що собирати остатк
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26.02.2022 01:49 Відповісти
Чехи у 68 на одному летiштi полосу залили олiею i було мiнус один ан i kupa десанту.
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26.02.2022 01:43 Відповісти
Господи - яка шикарна здогадка!! Пустити по аєродромах бензовоз з мастилом хай розілле а його так швидко не прибереш, не підготуешь для прийому інших литаків!!
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26.02.2022 02:01 Відповісти
proderjites esche nemnogo,vi mojete viigrat y doljni viigrat etu voynu,za vas,za vsex komu russkiy fashist uje poperek gorla
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26.02.2022 01:45 Відповісти
Путин хочет захватить Киев чтобы диктовать свои условия в переговорах - поэтому все на защиту Киева
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26.02.2022 01:46 Відповісти
Там ціла армія державних службовців так що їм пиши. Їм є що захищати
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26.02.2022 01:52 Відповісти
в спам тварь
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26.02.2022 02:48 Відповісти
Краще - на куй.
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26.02.2022 17:30 Відповісти
Надіюсь що внизу друзі з расєї зустріли своїх братів чи точніше , що зних осталося кровавим дощиком з мяскомм
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26.02.2022 01:47 Відповісти
Над рашистами можно разбрасывать копии финских листовок без изменений. Рашисты поймут в чем дело, они не любят вспоминать финскую войну.

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26.02.2022 01:47 Відповісти
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26.02.2022 01:48 Відповісти
Алюминий тоже принимают..
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26.02.2022 01:53 Відповісти
Над рашистами можно разбрасывать копии финских листовок без изменений. Рашисты поймут в чем дело, они не любят вспоминать финскую войну.

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26.02.2022 01:49 Відповісти
Согласно Википедии в России обитает 5-7 видов леммингов. Но по факту их там значительно больше. И вот настал час, когда они решили дружно совершить самоубийство (военное, экономическое и политическое). Интересно сколько леммингов напхалось в Ил-76... Спасибо, ВСУ!
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26.02.2022 01:50 Відповісти
З житомирського напрямку 80км до Києва груз в небі.
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26.02.2022 01:50 Відповісти
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26.02.2022 01:50 Відповісти
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26.02.2022 01:52 Відповісти
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26.02.2022 01:54 Відповісти
Skazhite rucchkim, chto u vas jesj tjoplaja odezhda, belij hleb i po vechera,m vodka, pustj sdajotsia v plen, za kazhdogo komandira mozno poluchitj uvoljniteljnuju, proitis vokrug konclagera.
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26.02.2022 01:58 Відповісти
Не просто так пуйло плело про владу військовим , конче хоче київ за три дні
Тримайтесь, наші ветерани вже в дорозі
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26.02.2022 01:56 Відповісти
kakije uzhe tri, s nachalo bilo zadva dnja a okozalos okolo 3000 mjortvih kacapov, dumaju uzhe okolo 4k .
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26.02.2022 01:59 Відповісти
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26.02.2022 01:56 Відповісти
Хто скаже звідки гниди залітають і куди кидати інфу щоб ефективніше...
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26.02.2022 02:03 Відповісти
Злітають з території Белорусі.
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26.02.2022 02:15 Відповісти
Та мабуть з півночі - з Білорусі.
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26.02.2022 02:19 Відповісти
В Гомеле вроде были.
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26.02.2022 05:34 Відповісти
Киевляне. зажгите костры на подступах.






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26.02.2022 02:03 Відповісти
Там і так костри... З русні і їхньої техніки
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26.02.2022 02:33 Відповісти
Николаев, два бомбовых взрыва, в небе самолет. Переодически слышны звуки тяжелых транспортников, гудят высоко (возможно десант). Где ПВО?
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26.02.2022 02:19 Відповісти
Кто верит московитской говнопропаганде?
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26.02.2022 02:34 Відповісти
Уже інфа є що відбили Миколаїв ПВО
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26.02.2022 02:54 Відповісти
Горіть у пеклі москалі !
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26.02.2022 02:25 Відповісти
Все стадо, обитающее на стране-помойке, несет полную ответственность за преступления их фюрера. Все поголовно.
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26.02.2022 02:36 Відповісти
Може вони десь там парашутіруються, думаю там мають літати якісь безпілотники.
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26.02.2022 02:27 Відповісти
Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням.

це - Україна, каци !
лише у нас МВС надсилає рецептуру коктейлів
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26.02.2022 02:30 Відповісти
по белорусским аэродромам нади валить, их та куча собралась.
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26.02.2022 02:35 Відповісти
Млин, херово, шо оперативной инфы взять нема где. Уже пачку сигарет скурил на этой новости....
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26.02.2022 02:39 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7325969/
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26.02.2022 03:06 Відповісти
Це я вже бачив...
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26.02.2022 03:07 Відповісти
А я уже кофе упился.
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26.02.2022 03:39 Відповісти
Осторожно, я раз упился так, что в груди начало давить и в глазах темнеть...
Хорошо, что рядом был литр апельсинового сока... Помогло...
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26.02.2022 04:21 Відповісти
збивайте це гівно поки не сіло!
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26.02.2022 02:48 Відповісти
Хочу уточнить. С ИЛ 86 11 самолетов
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26.02.2022 03:35 Відповісти
Появились нові слухачі в хору Александровського
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26.02.2022 06:36 Відповісти
Васильков взят, про Ил - фейк
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26.02.2022 16:24 Відповісти
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