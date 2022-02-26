Окупанти намагаються висадити десант біля Василькова, тривають важкі бої

Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також повідомляється, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!