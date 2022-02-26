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Окупанти намагаються висадити десант біля Василькова, тривають важкі бої
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Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря!
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Також повідомляється, що о пів на першу ночі, 26 лютого, український винищувач Су-27 успішно атакував ворожий військово-транспортний літак Іл-76 МД і знищив ворога!!!
Топ коментарі
+84 Запорізький козак
показати весь коментар26.02.2022 01:24
+51 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар26.02.2022 01:25
+51 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар26.02.2022 01:31
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Пітерастичні коменти, дійсно, можливо, стирають.
Під час війни так і треба діяти!
Тримайтесь, наші ветерани вже в дорозі
це - Україна, каци !
лише у нас МВС надсилає рецептуру коктейлів
Хорошо, что рядом был литр апельсинового сока... Помогло...