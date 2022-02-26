РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10556 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине
20 186 52
война (46763) Киев (24537) диверсия (228) Андрусив (13)

В Киеве в пятницу ликвидированы около 60 диверсантов, - Андрусив

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве в пятницу ликвидированы около 60 диверсантов, - Андрусив

Еще десятки любителей "поставить метку" задержаны.

Об этом сообщил в Фейсбуке советник министра внутренних дел Виктор Андрусив, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве сегодня были убиты около 60 диверсантов. Задержаны десятки любителей поставить метку", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Люди чуть не совершили самосуд: в Харькове задержали диверсанта, резавшего шины под военкоматом. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+32
⚡️В сети появилась информация, что полиция обучает гражданских делать "Коктейли Молотова"
показать весь комментарий
26.02.2022 01:54
+32
отомстили наши ребята за наших пацанов погибших под Луганском в 2014, вальнули ИЛ с дусантурой. некому будет ссать в фонтаны и отсасывать у чичей
показать весь комментарий
26.02.2022 01:59
+31
Молодці!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці!
показать весь комментарий
26.02.2022 01:52 Ответить
⚡️В сети появилась информация, что полиция обучает гражданских делать "Коктейли Молотова"
показать весь комментарий
26.02.2022 01:54 Ответить
Поліція з народом! Слава Україні!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:00 Ответить
Ну ***. с ута рассказывают. Студенты делают. просили помощь.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:05 Ответить
https://www.facebook.com/100009116581949/videos/924091314946299/?t=265
показать весь комментарий
26.02.2022 02:08 Ответить
Звучить як запрошення ворожій ДРГ
Думайте що пишете.
Видаліть свій допис.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:25 Ответить
Агов, модератори, відправте цього Urs в баню нехай змиє вавку в голові, або ж видаліть його допис.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:37 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2022 01:56 Ответить
рецептура Че Гевари - 3/4 бензину на 1/4 мастила;

рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі;

фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону;

радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри;

французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу;

турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила;

одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.

рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.

рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:02 Ответить
Теоретически если добавить в бутылку наполнитель из памперсов или прокладок
То греть должно дольше.

Вдарим памперсами по танкам !!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 03:16 Ответить
дякую за рецепт, кацапам сподобається
показать весь комментарий
26.02.2022 05:11 Ответить
прекрасна фармакологія для лікування москальні, здохнуть суки
показать весь комментарий
26.02.2022 05:13 Ответить
Уродам виривати гланди через сраку...
показать весь комментарий
26.02.2022 02:06 Ответить
отомстили наши ребята за наших пацанов погибших под Луганском в 2014, вальнули ИЛ с дусантурой. некому будет ссать в фонтаны и отсасывать у чичей
показать весь комментарий
26.02.2022 01:59 Ответить
творчески к этому надо подходить, с фантазией
показать весь комментарий
26.02.2022 02:15 Ответить
.zastavte etih urodov svoimi jazikami etu krasku otlizivatj ot asfalta !!!!!!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:00 Ответить
Почему задерживают тех, кто ставит метки? Это же такие же диверсанты...
показать весь комментарий
26.02.2022 02:00 Ответить
убиты около 60 диверсантов
показать весь комментарий
26.02.2022 02:06 Ответить
"Задержаны десятки любителей поставить метку"

Я не понимаю зачем их задерживать.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:08 Ответить
doprositj i razstreljatj, vedj nado uznatj chto kazjdij znak ukazivajet, a potom rastreljatj i mamochke v celofanovom meshke otpravitj, dazhe jesli mamochka v Kijeve zhivjot.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:09 Ответить
Я тоже не понимаю. По закону войны на месте, и по телику показать, чтобы все осознавали, что игры кончились !
показать весь комментарий
26.02.2022 03:40 Ответить
пожизненное в условиях военного времени ка минимиу
показать весь комментарий
26.02.2022 02:02 Ответить
по законам ВВ, это расстрел на месте. эти твари вне закона
показать весь комментарий
26.02.2022 02:17 Ответить
На время войны, расстрел на месте, как и за мародёрство....
показать весь комментарий
26.02.2022 03:41 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/8819


Якісь пянчуги випитують де що, знаходиться. Будьте обережні
показать весь комментарий
26.02.2022 02:02 Ответить
Под Коблево уничтожен десант русских фашистов. Украинцы - к утру может быть 1000 убитых фашиков. Что с ними делать... Это уже может привести к экологической катастрофе
показать весь комментарий
26.02.2022 02:02 Ответить
Да и йух с ними. Проклятие им вечное, за то что поклонились сатане...
показать весь комментарий
26.02.2022 02:03 Ответить
Пробач. Слепой. читал как Анна Лорак. сам удивился.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:10 Ответить
Ні брате мій! Усе добре! Не за що просити.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:18 Ответить
Це все наслідки відсутності візового режиму!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:06 Ответить
и что таки убили их?
показать весь комментарий
26.02.2022 02:08 Ответить
Убили и съели 😎👍
показать весь комментарий
26.02.2022 02:10 Ответить
za segodnja 60 tushek, jesl ine uimjotsia,, zavtra budet jeshcho
показать весь комментарий
26.02.2022 02:13 Ответить
расстреливать на месте. без сомнений и сожалений. Нас (украинцев) раССеян СС киевыб ляд ниии не жалеют. И мы не должны жалеть богоотступников! Бей раССеянскую тварь, не жалея, ибо оно богоотступники и подлежат проклятию ПО ЗАКОНУ И КАНОНУ БОЖЬЕМУ!!! Не имейте жалости, к врагу! Благословение на вас от Господа и Бога нашего Иисуса Христа воинство УКРАИНСКОЕ.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:16 Ответить
поставьте такую метку на крышу дома пуйловского кума медведчука.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:21 Ответить
https://www.facebook.com/100003092692378/videos/663256248054030
показать весь комментарий
26.02.2022 02:22 Ответить
тех, что ставили метку тоже к стенке ставьте, это такой же враг, как и москаль-оккупант - старшина 74 мотострелкового полка ВС РФ из Кемерово ...
показать весь комментарий
26.02.2022 02:24 Ответить
Нужно показательно пристрелить,по законам военного времени,и крутить по ТВ
показать весь комментарий
26.02.2022 02:27 Ответить
https://www.facebook.com/fnvolga/videos/4952481611487006
показать весь комментарий
26.02.2022 02:27 Ответить
Хлопці , успіхів Вам у прибиранні орків!

👍🏼💪✊Так переможемо!
показать весь комментарий
26.02.2022 02:30 Ответить
Евгений Эрлих

22 ч. ·

Когда вы проснетесь, то, наверняка, и без меня узнаете эту историю. Но если от меня - то вот она.

Вы раньше слышали про остров "Змеиный" в Черном море? Территориально - Украина, Одесская область, ее морская часть. "Змеиный" - это такой, по сути, кусок скалы, продуваемый всеми ветрами... место, где даже деревья не растут. Меж тем жизнь на островке все-таки была... До вчерашнего дня... Проживало здесь человек 30, ученые да служивые. Первые - обслуживали старый маяк да вели наблюдение за морем. Вторые - служили: тут есть своя погранзастава, но настолько крохотная, что она скорее символ независимости, чем форпост обороны. Несколько лет назад местные, наверно от скуки, оборудовали здесь небольшую турбазу и даже музей. Так что иногда сюда заскакивали и туристы.

Вот... а вчера к острову пришли освободители - боевые корабли ВМФ России. И предложили вдруг украинским "братьям" сложить оружие и сдаться на милость победителя, чай не Великая Отечественна, к чему тут геройство?! А служивые обиделись, и "русских оккупантов" послали на@уй, натурально, ибо присягу давали. В ответ славные корабли черноморского флота сравняли погранзаставу с землей.
Остров захвачен, 13 пограничников погибли.

Когда-нибудь, совсем скоро, на "Змеином" появится памятник. На камне будут высечены имена всех защитников острова. А в местных школах дети будут писать сочинение, о том, что враги "не смогли сломить дух наших солдат".

Такая вот история... А кто тут нацисты и герои - судите сами.
показать весь комментарий
26.02.2022 02:31 Ответить
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
26.02.2022 02:36 Ответить
Пока наши матери и дети прячутся в бомбоубежищах, а некоторые предатели или диверсанты ставят метку на бомбоубежище, где они сидят! Не важно, какого они возраста, и какой у них паспорт! Показательно на видео расстреливать без гражданского суда и адвокатов, с следствием проведённым теми кто задерживает, под полную видео запись, доказательств и приговора.
Это требуется в таком случае! СМЕРШ
показать весь комментарий
26.02.2022 03:56 Ответить
Одна куля і сволота у пеклі, не той час, щоб гуманізмом перейматись, суки зрадливі знають на що пішли.
показать весь комментарий
26.02.2022 05:10 Ответить
Ставши кров міток треба знищит
показать весь комментарий
26.02.2022 08:04 Ответить
Такі мітки найкраще замазувати кров"ю диверсантів. І дешево і виховний момент для інших.
показать весь комментарий
26.02.2022 15:51 Ответить
 
 