У Києві за п’ятницю ліквідовано близько 60 диверсантів, - Андрусів
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Ще десятки любителів "поставити мітку" затримано.
Про це повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+32 Запорізький козак
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+32 Dmitri 18251fb2
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+31 Oksana Kofanka
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рецептура Вазовського - 2/4 бензину, 1/4 мастила, 1/4 етилового спирту + 10-20 грам сухої суміші дрібних алюмінієвих і залізних ошурок в тонкостінній скляній ампулі;
фінська рецептура - до бензину додають 10-20 мл гудрону;
радянська рецептура - рівні частини бензину, гасу і лігроїну, запал - тонкостінна ампула з сумішшю сірчаної кислоти, бертолетової солі і цукрової пудри;
французька рецептура - бензин і ацетон змішують в пропорції 1:1, додають 50 мл *********, потім поступово розчиняють у суміші подрібнений пінополістирол до утворення густого сиропу;
турецька рецептура - 70 % бензину, 10 % парафіну, 20 % мастила;
одеська рецептура(варіант французької; використовувалася, зокрема, в ході сутичок на вул. Грушевського) - 70 % бензину, 30 % подрібненого пінопласту, розчиненого до максимальної можливої концентрації в ацетоні.
рецептура «Правого сектора» - натерти в стружку господарське мило, розчинити в підігрітому на водяній чи піщаній бані бензині чи дизельному паливі, додати алюмінієвої пудри. Така суміш може проплавити сталь.
рецептура «УНА-УНСО»(перевірена в бойових умовах міської герильї) - уайт-спіритом розводять бітумну мастику до потрібної консистенції і заливають у тонкостінні пляшки. Суміш не розшаровується з часом і залишається однорідною. Дуже добре прилипає до різних поверхонь, важко гаситься водою, дає відносно багато чорного диму. З бавовняної ганчірки розміром 60*10 см виготовляють запал з трьома вузлами - на обох кінцях і посередині. Запал на довжину двох вузлів *********** в пляшку із сумішшю.
То греть должно дольше.
Вдарим памперсами по танкам !!!!!!
Я не понимаю зачем их задерживать.
Якісь пянчуги випитують де що, знаходиться. Будьте обережні
👍🏼💪✊Так переможемо!
22 ч. ·
Когда вы проснетесь, то, наверняка, и без меня узнаете эту историю. Но если от меня - то вот она.
Вы раньше слышали про остров "Змеиный" в Черном море? Территориально - Украина, Одесская область, ее морская часть. "Змеиный" - это такой, по сути, кусок скалы, продуваемый всеми ветрами... место, где даже деревья не растут. Меж тем жизнь на островке все-таки была... До вчерашнего дня... Проживало здесь человек 30, ученые да служивые. Первые - обслуживали старый маяк да вели наблюдение за морем. Вторые - служили: тут есть своя погранзастава, но настолько крохотная, что она скорее символ независимости, чем форпост обороны. Несколько лет назад местные, наверно от скуки, оборудовали здесь небольшую турбазу и даже музей. Так что иногда сюда заскакивали и туристы.
Вот... а вчера к острову пришли освободители - боевые корабли ВМФ России. И предложили вдруг украинским "братьям" сложить оружие и сдаться на милость победителя, чай не Великая Отечественна, к чему тут геройство?! А служивые обиделись, и "русских оккупантов" послали на@уй, натурально, ибо присягу давали. В ответ славные корабли черноморского флота сравняли погранзаставу с землей.
Остров захвачен, 13 пограничников погибли.
Когда-нибудь, совсем скоро, на "Змеином" появится памятник. На камне будут высечены имена всех защитников острова. А в местных школах дети будут писать сочинение, о том, что враги "не смогли сломить дух наших солдат".
Такая вот история... А кто тут нацисты и герои - судите сами.
Смерть москалям
Это требуется в таком случае! СМЕРШ