У Києві за п’ятницю ліквідовано близько 60 диверсантів, - Андрусів

Ще десятки любителів "поставити мітку" затримано.

Про це повідомив у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Києві сьогодні було вбито близько 60 диверсантів. Затримано десятки любителів поставити мітку", - йдеться у повідомленні.

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