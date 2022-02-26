ПВО Николаева отразила воздушные атаки противника

Николаев перенес серию взрывов, но сейчас в городе царит тишина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне" и телеканал "Украина 24".

Взрывы были слышны в разных районах города, в частности, в Центральном и Корабельном.

После 2 часов ночи в городе воцарилась тишина.

"Николаев – отстояли. ПВО отразила все атаки. Сейчас – тишина", - сообщает "Украина 24".