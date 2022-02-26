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ПВО Николаева отразила воздушные атаки противника

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ПВО Николаева отразила воздушные атаки противника

Николаев перенес серию взрывов, но сейчас в городе царит тишина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне" и телеканал "Украина 24".

Взрывы были слышны в разных районах города, в частности, в Центральном и Корабельном.

После 2 часов ночи в городе воцарилась тишина.

"Николаев – отстояли. ПВО отразила все атаки. Сейчас – тишина", - сообщает "Украина 24".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Kavkaz Center@newkc14

У Зеленского говорят о каких-то консультациях для переговоров. Еще раз. Переговоры - это ловушка Русские идут на переговоры только при 2 случаях - когда проигрывают не могут справиться или когда хотят перегруппироваться, обмануть, надавить и снова ударить. Переговоры - ошибка
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26.02.2022 03:06
+11
Kavkaz Center@newkc14

Переговоры с русскими можно начинать только когда у тебя есть сила заставить их выполнить условия переговоров. Когда у тебя инициатива когда ты их долбишь и ставишь ультиматум ограниченный коротким сроком по времени чтобы не дать им прийти в себя. А сейчас важно драться на смерть
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26.02.2022 03:07
+9
Тримайтесь браття! Слава Україні!
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26.02.2022 02:50
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Тримайтесь браття! Слава Україні!
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26.02.2022 02:50 Ответить
В сети показали, как светятся метки оккупантов, и объяснили, чем можно их закрасить. Фото

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26.02.2022 02:51 Ответить
опередил )
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26.02.2022 02:58 Ответить
Гарна фарба, до речі!! Ось такою і треба писати Путін-*****!!
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26.02.2022 03:03 Ответить
Фальшивые цели, ими можно рисовать.
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26.02.2022 04:11 Ответить
Смерть окупантам!
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26.02.2022 02:58 Ответить
Народ, а что с Харковом? В тиктоке нашел видео где в харькове триколор.
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26.02.2022 03:01 Ответить
В зависимости где, может чурки повесили на задворках Харькова...
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26.02.2022 03:05 Ответить
русский фашист; запомни - если ты пробил оборону ВСУ и прошел в глубь страны, сзади тебя родились новые подразделения ВСУ которые следуют за твоей шкурой.
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26.02.2022 03:05 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

У Зеленского говорят о каких-то консультациях для переговоров. Еще раз. Переговоры - это ловушка Русские идут на переговоры только при 2 случаях - когда проигрывают не могут справиться или когда хотят перегруппироваться, обмануть, надавить и снова ударить. Переговоры - ошибка
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26.02.2022 03:06 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

Переговоры с русскими можно начинать только когда у тебя есть сила заставить их выполнить условия переговоров. Когда у тебя инициатива когда ты их долбишь и ставишь ультиматум ограниченный коротким сроком по времени чтобы не дать им прийти в себя. А сейчас важно драться на смерть
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26.02.2022 03:07 Ответить
Николаев воюет.
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26.02.2022 03:49 Ответить
Сидим а подвале, не паникуем.
Слава Украине!!
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26.02.2022 04:30 Ответить
Після другої ночі в Миколаєві почалась ціла серія вибухів! Методично кожні 40хвилин в різних районах мста , але зараз на 5 ранку дійсно все тихо ! Слава ВСУ , ви найкращі !!!
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26.02.2022 08:03 Ответить
 
 