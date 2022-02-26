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ПВО Николаева отразила воздушные атаки противника
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Николаев перенес серию взрывов, но сейчас в городе царит тишина.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне" и телеканал "Украина 24".
Взрывы были слышны в разных районах города, в частности, в Центральном и Корабельном.
После 2 часов ночи в городе воцарилась тишина.
"Николаев – отстояли. ПВО отразила все атаки. Сейчас – тишина", - сообщает "Украина 24".
Топ комментарии
+12 kseniya lyesovalova
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У Зеленского говорят о каких-то консультациях для переговоров. Еще раз. Переговоры - это ловушка Русские идут на переговоры только при 2 случаях - когда проигрывают не могут справиться или когда хотят перегруппироваться, обмануть, надавить и снова ударить. Переговоры - ошибка
Переговоры с русскими можно начинать только когда у тебя есть сила заставить их выполнить условия переговоров. Когда у тебя инициатива когда ты их долбишь и ставишь ультиматум ограниченный коротким сроком по времени чтобы не дать им прийти в себя. А сейчас важно драться на смерть
Слава Украине!!