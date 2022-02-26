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ППО Миколаєва відбила повітряні атаки противника

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ППО Миколаєва відбила повітряні атаки противника

Миколаїв переніс серію вибухів, але зараз у місті панує тиша.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне" та телеканал "Україна 24".

Вибухи було чутно в різних районах міста, зокрема в Центральному та Корабельному районі міста.

Після 2 ночі в місті запанувала тиша.

"Миколаїв - відстояли. ППО відбила всі атаки. Зараз - тиша", - повідомляє "Україна 24".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Kavkaz Center@newkc14

У Зеленского говорят о каких-то консультациях для переговоров. Еще раз. Переговоры - это ловушка Русские идут на переговоры только при 2 случаях - когда проигрывают не могут справиться или когда хотят перегруппироваться, обмануть, надавить и снова ударить. Переговоры - ошибка
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26.02.2022 03:06
+11
Kavkaz Center@newkc14

Переговоры с русскими можно начинать только когда у тебя есть сила заставить их выполнить условия переговоров. Когда у тебя инициатива когда ты их долбишь и ставишь ультиматум ограниченный коротким сроком по времени чтобы не дать им прийти в себя. А сейчас важно драться на смерть
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26.02.2022 03:07
+9
Тримайтесь браття! Слава Україні!
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26.02.2022 02:50
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Тримайтесь браття! Слава Україні!
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26.02.2022 02:50 Відповісти
В сети показали, как светятся метки оккупантов, и объяснили, чем можно их закрасить. Фото

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26.02.2022 02:51 Відповісти
опередил )
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26.02.2022 02:58 Відповісти
Гарна фарба, до речі!! Ось такою і треба писати Путін-*****!!
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26.02.2022 03:03 Відповісти
Фальшивые цели, ими можно рисовать.
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26.02.2022 04:11 Відповісти
Смерть окупантам!
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26.02.2022 02:58 Відповісти
Народ, а что с Харковом? В тиктоке нашел видео где в харькове триколор.
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26.02.2022 03:01 Відповісти
В зависимости где, может чурки повесили на задворках Харькова...
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26.02.2022 03:05 Відповісти
русский фашист; запомни - если ты пробил оборону ВСУ и прошел в глубь страны, сзади тебя родились новые подразделения ВСУ которые следуют за твоей шкурой.
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26.02.2022 03:05 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

У Зеленского говорят о каких-то консультациях для переговоров. Еще раз. Переговоры - это ловушка Русские идут на переговоры только при 2 случаях - когда проигрывают не могут справиться или когда хотят перегруппироваться, обмануть, надавить и снова ударить. Переговоры - ошибка
показати весь коментар
26.02.2022 03:06 Відповісти
Kavkaz Center@newkc14

Переговоры с русскими можно начинать только когда у тебя есть сила заставить их выполнить условия переговоров. Когда у тебя инициатива когда ты их долбишь и ставишь ультиматум ограниченный коротким сроком по времени чтобы не дать им прийти в себя. А сейчас важно драться на смерть
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26.02.2022 03:07 Відповісти
Николаев воюет.
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26.02.2022 03:49 Відповісти
Сидим а подвале, не паникуем.
Слава Украине!!
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26.02.2022 04:30 Відповісти
Після другої ночі в Миколаєві почалась ціла серія вибухів! Методично кожні 40хвилин в різних районах мста , але зараз на 5 ранку дійсно все тихо ! Слава ВСУ , ви найкращі !!!
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26.02.2022 08:03 Відповісти
 
 