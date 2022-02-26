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ППО Миколаєва відбила повітряні атаки противника
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Миколаїв переніс серію вибухів, але зараз у місті панує тиша.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне" та телеканал "Україна 24".
Вибухи було чутно в різних районах міста, зокрема в Центральному та Корабельному районі міста.
Після 2 ночі в місті запанувала тиша.
"Миколаїв - відстояли. ППО відбила всі атаки. Зараз - тиша", - повідомляє "Україна 24".
Топ коментарі
+12 kseniya lyesovalova
показати весь коментар26.02.2022 03:06
+11 kseniya lyesovalova
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+9 Инь Янь f32f1b38
показати весь коментар26.02.2022 02:50
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У Зеленского говорят о каких-то консультациях для переговоров. Еще раз. Переговоры - это ловушка Русские идут на переговоры только при 2 случаях - когда проигрывают не могут справиться или когда хотят перегруппироваться, обмануть, надавить и снова ударить. Переговоры - ошибка
Переговоры с русскими можно начинать только когда у тебя есть сила заставить их выполнить условия переговоров. Когда у тебя инициатива когда ты их долбишь и ставишь ультиматум ограниченный коротким сроком по времени чтобы не дать им прийти в себя. А сейчас важно драться на смерть
Слава Украине!!