ППО Миколаєва відбила повітряні атаки противника

Миколаїв переніс серію вибухів, але зараз у місті панує тиша.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне" та телеканал "Україна 24".

Вибухи було чутно в різних районах міста, зокрема в Центральному та Корабельному районі міста.

Після 2 ночі в місті запанувала тиша.

"Миколаїв - відстояли. ППО відбила всі атаки. Зараз - тиша", - повідомляє "Україна 24".