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Оккупанты пытаются разрушить ТЭЦ-6. В Киеве - взрывы, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты пытаются разрушить ТЭЦ-6. В Киеве - взрывы, - СМИ

Взрывы, которые слышны в Киеве в районе Троещины, – это попытки оккупационной армии РФ разрушить ТЭЦ-6.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в командовании ВСУ "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Новые взрывы в районе Троещины в Киеве – это попытки россиян разрушить ТЭЦ-6. Пока ПВО отражает атаки", - сказал собеседник.

Ранее у ТЭЦ-6 в Киеве произошли с интервалом 3-5 минут 5 взрывов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Бей Украина раше-свино-сабока-фашистского оккупанта!. Да будет проклятье Господне на раССее! Да пошлет ее глад, мор, разрушение! Да будут благословенны воині украинские ! Да убережет их Господь щт смерти, увечий ,а еже и ранену быши ДА ИСЦЕЛИТ Господь!!! Здравия,ВАМ мужественные сыны отечества стойкости, храбрости, не бойтесь поганского проклятого племени раССеянских андрофагов-березовых обезьян,ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА НА ВАС!!! Иже с Вами Бог и Крестное Знамене впереди вас! Ангелы, Архангелы и Все Силы Небесные!!! С Крестом Господним,да победите каиново семя выродков московитских! Благослови Вас Господь т да спослет Господь ярость гнева своего на богоотступников и проклятых бесов московитских. Аминь!
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26.02.2022 03:45
+4
Київ в огні! Близько 50 вибухів в районі станцій метро "Берестейська" та "Шулявська" https://t.me/operativnoZSU/8828
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26.02.2022 03:28
+4
Не пишите фигню! Я с Шулявки видел зарево и грохот взрывов в районе Ирпеня. Сейчас затихло.
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26.02.2022 03:38
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Київ в огні! Близько 50 вибухів в районі станцій метро "Берестейська" та "Шулявська" https://t.me/operativnoZSU/8828
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26.02.2022 03:28 Ответить
Коли ім х...о вони ******** по площадях.
Сподіваюсь що Киів стане Грозним 2,3,4
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26.02.2022 03:32 Ответить
Не пишите фигню! Я с Шулявки видел зарево и грохот взрывов в районе Ирпеня. Сейчас затихло.
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26.02.2022 03:38 Ответить
Это борщаговка пищет. Андрей.
Не сцать. Киев не падет.
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26.02.2022 03:40 Ответить
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26.02.2022 03:42 Ответить
Тоді це деза?
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26.02.2022 03:41 Ответить
Все правда. Я, не писал что деза.
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26.02.2022 03:43 Ответить
Ось ще: "Проспект Перемоги, м.Київ. Орда намагається взяти одну з військових частин ЗСУ" https://t.me/operativnoZSU/8830
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26.02.2022 03:40 Ответить
Красиво горит. Диверсионная группа. Уничтожат.
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26.02.2022 03:41 Ответить
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Бей Украина раше-свино-сабока-фашистского оккупанта!. Да будет проклятье Господне на раССее! Да пошлет ее глад, мор, разрушение! Да будут благословенны воині украинские ! Да убережет их Господь щт смерти, увечий ,а еже и ранену быши ДА ИСЦЕЛИТ Господь!!! Здравия,ВАМ мужественные сыны отечества стойкости, храбрости, не бойтесь поганского проклятого племени раССеянских андрофагов-березовых обезьян,ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА НА ВАС!!! Иже с Вами Бог и Крестное Знамене впереди вас! Ангелы, Архангелы и Все Силы Небесные!!! С Крестом Господним,да победите каиново семя выродков московитских! Благослови Вас Господь т да спослет Господь ярость гнева своего на богоотступников и проклятых бесов московитских. Аминь!
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26.02.2022 03:45 Ответить
Мы, поняли. Аминь.
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26.02.2022 03:53 Ответить
Молодцы. Благослови Господи воинство Украины Аминь.
И не юродствуй чадо! Ибо Вы укаинцы благословенны пред господом! Ибо правда, в данный момент (с 2014 года ) у вас, с момента оккупации украинского Крыма. А раньше с 2008 года, когда мнимые правоСлабные, аквафрешные сатанисты напали на православную Грузию, за что и прокляты пред Госпдом Аминь.
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26.02.2022 04:02 Ответить
Ты хоть Библию читал?
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26.02.2022 04:06 Ответить
И не один раз. А ты судя по всему в мультфильмах видал. Рот закрорй и не гавкай! Псина! Не тебе меня спрашивать.Кацап!
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26.02.2022 04:21 Ответить
Вижу. Истинного богослова.
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26.02.2022 04:23 Ответить
Узри в зеркало! Каковы глаголы, таковы и ответы. С вами иначе нельзя! Вы понимаете только иже вашим же глагноло вамв ответ есть. Ежели я не прав или не правильно тебя истолковал, прости. Еже не так есть, то мєш, те що маєш. Як казав Кравчук...
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26.02.2022 04:27 Ответить
Я на левом берегу и хорошо слышны взрывы - и с южной стороны Киева, и с северной. Это было около 15-20 мин. назад. Сейчас тишина.
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26.02.2022 03:50 Ответить
Вибухів вже не чутно, хвилин 10 мінімум.
Енергія, інтернет є.
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26.02.2022 03:51 Ответить
Где-то в 23-23.30 на левом берегу сильно грохнуло. После этого у меня поплыл интернет. Видео смотреть нельзя было. Через 20 мин. появился.
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26.02.2022 03:57 Ответить
Про водолазов не забыли?
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26.02.2022 04:05 Ответить
Может ракета. Я не спец, но у нас когда долбанули по аэродрому, который черте где, такое впечатление что в соседнем дворе.
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26.02.2022 04:11 Ответить
Кацапи мерзотні не можуть виграти війскових - починають вбивати цивільних та руйнувати інфоструктуру.
Сподіваюсь вдасця нашим перенести бої на територію ворога.
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26.02.2022 05:00 Ответить
Насчет ТЭЦ - киздежь, кстати уже и Радио Свобода по зомбоящику говорило.
Возле ТЭЦ место разгрузки вооружений и там было два пуска ПВО. Другие два пуска - в районе Десенки. Пятый самый громкий взрыв - вообще на другом берегу в Пуще.
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26.02.2022 06:58 Ответить
 
 