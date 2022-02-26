Оккупанты пытаются разрушить ТЭЦ-6. В Киеве - взрывы, - СМИ

Взрывы, которые слышны в Киеве в районе Троещины, – это попытки оккупационной армии РФ разрушить ТЭЦ-6.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в командовании ВСУ "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Новые взрывы в районе Троещины в Киеве – это попытки россиян разрушить ТЭЦ-6. Пока ПВО отражает атаки", - сказал собеседник.

Ранее у ТЭЦ-6 в Киеве произошли с интервалом 3-5 минут 5 взрывов.