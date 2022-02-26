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Оккупанты пытаются разрушить ТЭЦ-6. В Киеве - взрывы, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Взрывы, которые слышны в Киеве в районе Троещины, – это попытки оккупационной армии РФ разрушить ТЭЦ-6.
Об этом сообщает со ссылкой на источник в командовании ВСУ "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Новые взрывы в районе Троещины в Киеве – это попытки россиян разрушить ТЭЦ-6. Пока ПВО отражает атаки", - сказал собеседник.
Ранее у ТЭЦ-6 в Киеве произошли с интервалом 3-5 минут 5 взрывов.
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Сподіваюсь що Киів стане Грозним 2,3,4
Не сцать. Киев не падет.
Бей Украина раше-свино-сабока-фашистского оккупанта!. Да будет проклятье Господне на раССее! Да пошлет ее глад, мор, разрушение! Да будут благословенны воині украинские ! Да убережет их Господь щт смерти, увечий ,а еже и ранену быши ДА ИСЦЕЛИТ Господь!!! Здравия,ВАМ мужественные сыны отечества стойкости, храбрости, не бойтесь поганского проклятого племени раССеянских андрофагов-березовых обезьян,ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА НА ВАС!!! Иже с Вами Бог и Крестное Знамене впереди вас! Ангелы, Архангелы и Все Силы Небесные!!! С Крестом Господним,да победите каиново семя выродков московитских! Благослови Вас Господь т да спослет Господь ярость гнева своего на богоотступников и проклятых бесов московитских. Аминь!
И не юродствуй чадо! Ибо Вы укаинцы благословенны пред господом! Ибо правда, в данный момент (с 2014 года ) у вас, с момента оккупации украинского Крыма. А раньше с 2008 года, когда мнимые правоСлабные, аквафрешные сатанисты напали на православную Грузию, за что и прокляты пред Госпдом Аминь.
Енергія, інтернет є.
Сподіваюсь вдасця нашим перенести бої на територію ворога.
Возле ТЭЦ место разгрузки вооружений и там было два пуска ПВО. Другие два пуска - в районе Десенки. Пятый самый громкий взрыв - вообще на другом берегу в Пуще.