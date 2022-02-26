20 563 24
Окупанти намагаються зруйнувати ТЕЦ-6. В Києві - вибухи, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вибухи, які чутно в Києві в районі Троєщини - це спроби окупаційної армії РФ зруйнувати ТЕЦ-6.
Про це повідомляє з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.
"Нові вибухи в районі Троєщини у Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6. Поки що ППО відбиває атаки", - сказав співрозмовник.
Раніше біля ТЕЦ-6 у Києві сталися з інтервалом 3-5 хвилин 5 вибухів.
Топ коментарі
+5 Линкин Парк
показати весь коментар26.02.2022 03:45
+4 Андрій Борщагівка
показати весь коментар26.02.2022 03:28
+4 Анатолий Бессмертный dd25c867
показати весь коментар26.02.2022 03:38
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сподіваюсь що Киів стане Грозним 2,3,4
Не сцать. Киев не падет.
Бей Украина раше-свино-сабока-фашистского оккупанта!. Да будет проклятье Господне на раССее! Да пошлет ее глад, мор, разрушение! Да будут благословенны воині украинские ! Да убережет их Господь щт смерти, увечий ,а еже и ранену быши ДА ИСЦЕЛИТ Господь!!! Здравия,ВАМ мужественные сыны отечества стойкости, храбрости, не бойтесь поганского проклятого племени раССеянских андрофагов-березовых обезьян,ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА НА ВАС!!! Иже с Вами Бог и Крестное Знамене впереди вас! Ангелы, Архангелы и Все Силы Небесные!!! С Крестом Господним,да победите каиново семя выродков московитских! Благослови Вас Господь т да спослет Господь ярость гнева своего на богоотступников и проклятых бесов московитских. Аминь!
И не юродствуй чадо! Ибо Вы укаинцы благословенны пред господом! Ибо правда, в данный момент (с 2014 года ) у вас, с момента оккупации украинского Крыма. А раньше с 2008 года, когда мнимые правоСлабные, аквафрешные сатанисты напали на православную Грузию, за что и прокляты пред Госпдом Аминь.
Енергія, інтернет є.
Сподіваюсь вдасця нашим перенести бої на територію ворога.
Возле ТЭЦ место разгрузки вооружений и там было два пуска ПВО. Другие два пуска - в районе Десенки. Пятый самый громкий взрыв - вообще на другом берегу в Пуще.