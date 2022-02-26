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Окупанти намагаються зруйнувати ТЕЦ-6. В Києві - вибухи, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти намагаються зруйнувати ТЕЦ-6. В Києві - вибухи, - ЗМІ

Вибухи, які чутно в Києві в районі Троєщини - це спроби окупаційної армії РФ зруйнувати ТЕЦ-6.

Про це повідомляє з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Нові вибухи в районі Троєщини у Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6. Поки що ППО відбиває атаки", - сказав співрозмовник.

Раніше біля ТЕЦ-6 у Києві сталися з інтервалом 3-5 хвилин 5 вибухів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Бей Украина раше-свино-сабока-фашистского оккупанта!. Да будет проклятье Господне на раССее! Да пошлет ее глад, мор, разрушение! Да будут благословенны воині украинские ! Да убережет их Господь щт смерти, увечий ,а еже и ранену быши ДА ИСЦЕЛИТ Господь!!! Здравия,ВАМ мужественные сыны отечества стойкости, храбрости, не бойтесь поганского проклятого племени раССеянских андрофагов-березовых обезьян,ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА НА ВАС!!! Иже с Вами Бог и Крестное Знамене впереди вас! Ангелы, Архангелы и Все Силы Небесные!!! С Крестом Господним,да победите каиново семя выродков московитских! Благослови Вас Господь т да спослет Господь ярость гнева своего на богоотступников и проклятых бесов московитских. Аминь!
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26.02.2022 03:45
+4
Київ в огні! Близько 50 вибухів в районі станцій метро "Берестейська" та "Шулявська" https://t.me/operativnoZSU/8828
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26.02.2022 03:28
+4
Не пишите фигню! Я с Шулявки видел зарево и грохот взрывов в районе Ирпеня. Сейчас затихло.
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26.02.2022 03:38
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Київ в огні! Близько 50 вибухів в районі станцій метро "Берестейська" та "Шулявська" https://t.me/operativnoZSU/8828
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26.02.2022 03:28 Відповісти
Коли ім х...о вони ******** по площадях.
Сподіваюсь що Киів стане Грозним 2,3,4
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26.02.2022 03:32 Відповісти
Не пишите фигню! Я с Шулявки видел зарево и грохот взрывов в районе Ирпеня. Сейчас затихло.
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26.02.2022 03:38 Відповісти
Это борщаговка пищет. Андрей.
Не сцать. Киев не падет.
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26.02.2022 03:40 Відповісти
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26.02.2022 03:42 Відповісти
Тоді це деза?
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26.02.2022 03:41 Відповісти
Все правда. Я, не писал что деза.
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26.02.2022 03:43 Відповісти
Ось ще: "Проспект Перемоги, м.Київ. Орда намагається взяти одну з військових частин ЗСУ" https://t.me/operativnoZSU/8830
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26.02.2022 03:40 Відповісти
Красиво горит. Диверсионная группа. Уничтожат.
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26.02.2022 03:41 Відповісти
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Бей Украина раше-свино-сабока-фашистского оккупанта!. Да будет проклятье Господне на раССее! Да пошлет ее глад, мор, разрушение! Да будут благословенны воині украинские ! Да убережет их Господь щт смерти, увечий ,а еже и ранену быши ДА ИСЦЕЛИТ Господь!!! Здравия,ВАМ мужественные сыны отечества стойкости, храбрости, не бойтесь поганского проклятого племени раССеянских андрофагов-березовых обезьян,ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА НА ВАС!!! Иже с Вами Бог и Крестное Знамене впереди вас! Ангелы, Архангелы и Все Силы Небесные!!! С Крестом Господним,да победите каиново семя выродков московитских! Благослови Вас Господь т да спослет Господь ярость гнева своего на богоотступников и проклятых бесов московитских. Аминь!
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26.02.2022 03:45 Відповісти
Мы, поняли. Аминь.
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26.02.2022 03:53 Відповісти
Молодцы. Благослови Господи воинство Украины Аминь.
И не юродствуй чадо! Ибо Вы укаинцы благословенны пред господом! Ибо правда, в данный момент (с 2014 года ) у вас, с момента оккупации украинского Крыма. А раньше с 2008 года, когда мнимые правоСлабные, аквафрешные сатанисты напали на православную Грузию, за что и прокляты пред Госпдом Аминь.
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26.02.2022 04:02 Відповісти
Ты хоть Библию читал?
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26.02.2022 04:06 Відповісти
И не один раз. А ты судя по всему в мультфильмах видал. Рот закрорй и не гавкай! Псина! Не тебе меня спрашивать.Кацап!
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26.02.2022 04:21 Відповісти
Вижу. Истинного богослова.
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26.02.2022 04:23 Відповісти
Узри в зеркало! Каковы глаголы, таковы и ответы. С вами иначе нельзя! Вы понимаете только иже вашим же глагноло вамв ответ есть. Ежели я не прав или не правильно тебя истолковал, прости. Еже не так есть, то мєш, те що маєш. Як казав Кравчук...
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26.02.2022 04:27 Відповісти
Я на левом берегу и хорошо слышны взрывы - и с южной стороны Киева, и с северной. Это было около 15-20 мин. назад. Сейчас тишина.
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26.02.2022 03:50 Відповісти
Вибухів вже не чутно, хвилин 10 мінімум.
Енергія, інтернет є.
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26.02.2022 03:51 Відповісти
Где-то в 23-23.30 на левом берегу сильно грохнуло. После этого у меня поплыл интернет. Видео смотреть нельзя было. Через 20 мин. появился.
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26.02.2022 03:57 Відповісти
Про водолазов не забыли?
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26.02.2022 04:05 Відповісти
Может ракета. Я не спец, но у нас когда долбанули по аэродрому, который черте где, такое впечатление что в соседнем дворе.
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26.02.2022 04:11 Відповісти
Кацапи мерзотні не можуть виграти війскових - починають вбивати цивільних та руйнувати інфоструктуру.
Сподіваюсь вдасця нашим перенести бої на територію ворога.
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26.02.2022 05:00 Відповісти
Насчет ТЭЦ - киздежь, кстати уже и Радио Свобода по зомбоящику говорило.
Возле ТЭЦ место разгрузки вооружений и там было два пуска ПВО. Другие два пуска - в районе Десенки. Пятый самый громкий взрыв - вообще на другом берегу в Пуще.
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26.02.2022 06:58 Відповісти
 
 