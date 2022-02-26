Окупанти намагаються зруйнувати ТЕЦ-6. В Києві - вибухи, - ЗМІ

Вибухи, які чутно в Києві в районі Троєщини - це спроби окупаційної армії РФ зруйнувати ТЕЦ-6.

Про це повідомляє з посиланням на джерело в командуванні ЗСУ "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"Нові вибухи в районі Троєщини у Києві – це спроби росіян зруйнувати ТЕЦ-6. Поки що ППО відбиває атаки", - сказав співрозмовник.

Раніше біля ТЕЦ-6 у Києві сталися з інтервалом 3-5 хвилин 5 вибухів.