Ночные бои в разных районах Киева. ВИДЕО

В разных районах Киева в ночь с 25 на 26 февраля ведутся бои.

Кадры взрывов, пулеметных очередей и перестрелок выкладывают в социальные сети очевидцы, сообщает Цензор.НЕТ.

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Проспект Победы

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Метро Берестейская

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Метро Берестейская (видео журналиста Андрея Цаплиенко)

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Соломенский район