Ночные бои в разных районах Киева. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
В разных районах Киева в ночь с 25 на 26 февраля ведутся бои.
Кадры взрывов, пулеметных очередей и перестрелок выкладывают в социальные сети очевидцы, сообщает Цензор.НЕТ.
Проспект Победы
Метро Берестейская
Метро Берестейская (видео журналиста Андрея Цаплиенко)
Соломенский район
Топ комментарии
+81 Dmitri 18251fb2
показать весь комментарий26.02.2022 03:56
+50 Stepan Kotyk 3e8427bf
показать весь комментарий26.02.2022 03:58
+49 Виктор Дийнега
показать весь комментарий26.02.2022 03:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
есть ли у Украины шанс дать хороший отпор и веcти переговоры на своих условиях... Есть
Героям слава!
Украина победит!
Возможно, НАТО оказало бы ещё какую-нибудь секретную помощь , если бы какая-то **** (не помните её имя?) не слила лубянке операцию "вагнеровцы" в которой участвовало ЦРУ и нафик НАТО ещё раз позориться такими провалами...
Так что : на какую зачётку учились - такие и оценки получили...
Вони до нас прийшли не з миром