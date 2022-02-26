Нічні бої в різних районах Києва. ВIДЕО

В різних районах Києва в ніч з 25 на 26 лютого точаться бої.

Кадри вибухів, кулеметних черг та перестрілок викладають в соціальні мережі очевидці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Проспект Перемоги

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Метро Берестейська

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Метро Берестейська (відео журналіста Андрія Цаплієнка)

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Солом'янський район