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Нічні бої в різних районах Києва. ВIДЕО
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В різних районах Києва в ніч з 25 на 26 лютого точаться бої.
Кадри вибухів, кулеметних черг та перестрілок викладають в соціальні мережі очевидці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Проспект Перемоги
Метро Берестейська
Метро Берестейська (відео журналіста Андрія Цаплієнка)
Солом'янський район
Топ коментарі
+81 Dmitri 18251fb2
показати весь коментар26.02.2022 03:56
+50 Stepan Kotyk 3e8427bf
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+49 Виктор Дийнега
показати весь коментар26.02.2022 03:58
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Будь ласка, зачекайте...
есть ли у Украины шанс дать хороший отпор и веcти переговоры на своих условиях... Есть
Героям слава!
Украина победит!
Возможно, НАТО оказало бы ещё какую-нибудь секретную помощь , если бы какая-то **** (не помните её имя?) не слила лубянке операцию "вагнеровцы" в которой участвовало ЦРУ и нафик НАТО ещё раз позориться такими провалами...
Так что : на какую зачётку учились - такие и оценки получили...
Вони до нас прийшли не з миром