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Нічні бої в різних районах Києва. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

В різних районах Києва в ніч з 25 на 26 лютого точаться бої.

Кадри вибухів, кулеметних черг та перестрілок викладають в соціальні мережі очевидці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Проспект Перемоги

Метро Берестейська

Метро Берестейська (відео журналіста Андрія Цаплієнка)

Солом'янський район

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+81
убейте их всех. Слава Украине
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26.02.2022 03:56
+50
Тримайтесь рідні, крошіть той перегній
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26.02.2022 03:58
+49
Сейчас у киевлян нервы сдадут, они их живьем сожгут
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26.02.2022 03:58
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26.02.2022 04:53 Відповісти
.РУССКИЕ ВЫРОДКИ САТАНЫ .. ВАШЕ ГРЯЗНОЕ ЛОГОВО БУДЕТ РАЗРУШЕНО.. ВОВКА ***** АНТИХРИСТ. ОН 10 ТЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ПАХАН РАШКИ.. ОН ВЕДЕТ ВАС В АД. СРАШКЕ ОСТАЛОСЬ 3 ГОДА.....
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26.02.2022 04:56 Відповісти
Какие 3 года? События так молниеносно развиваются, что он и 3х месяцев не протянет!
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26.02.2022 04:59 Відповісти
Зараз настане день .... І буде краще їх добити усіх ....І ять їх в полон би не брав би ...
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26.02.2022 05:00 Відповісти
держитесь братцы. нахрапом не возьмут то обосртуться. русским врагам смерть
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26.02.2022 05:08 Відповісти
чел из немчуры. рашка агрессор, Украина защищает свою землю. Разница огромная.
есть ли у Украины шанс дать хороший отпор и веcти переговоры на своих условиях... Есть
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26.02.2022 05:46 Відповісти
Улыбнуло)) твою рашку, да кацап, твою парашу украинцы уже поимели а ты тупая бошка не понял? « никакая армия украины»? Ещё посмотрим.
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26.02.2022 06:09 Відповісти
Слава Украине!
Героям слава!
Украина победит!
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26.02.2022 05:19 Відповісти
Украина победит! Она уже победила с такими последними санкциями на Рашке можно крест ставить по всем пунктам Конечно кацапы не отступят, их просто на фарш пустят.
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26.02.2022 06:05 Відповісти
Да, мир не стоит на одном месте, но это « великих» не касается;
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26.02.2022 06:46 Відповісти
Санкции на них не подействуют, вы представляете в каком гомнище они живут? Ниже дна не опуститься. Санкции для элит
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26.02.2022 07:37 Відповісти
А НАТО в штаны срет . Никто не хочет нам помочь
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26.02.2022 05:54 Відповісти
А за оружие СПАСИБО !
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26.02.2022 06:18 Відповісти
Три недели самолёты с оружием садились, инструктора учили, два раза срывали - тем, что засвечивали - х**лу дату начала атаки....
Возможно, НАТО оказало бы ещё какую-нибудь секретную помощь , если бы какая-то **** (не помните её имя?) не слила лубянке операцию "вагнеровцы" в которой участвовало ЦРУ и нафик НАТО ещё раз позориться такими провалами...
Так что : на какую зачётку учились - такие и оценки получили...
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26.02.2022 06:34 Відповісти
А ось тут згоден, треба було українського президента вибрати, Порошенко їм погай був-полегшало? Вболівальний ти наш.
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26.02.2022 07:39 Відповісти
Іронія - це звичайно, добре, але ж факти вона не закреслює...
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26.02.2022 07:47 Відповісти
А я хіба не про факти. А то не іронія.А у вас то дії ,та бездії, а побалакать і ми вміємо. Итоги подведем- туди далі, По спокойнячку
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26.02.2022 09:33 Відповісти
оно не срёт просто , не кто не хочет глобальной проблемы , не кто не знает что ждать от путина и их саратников и не забывайте что русские подводные ядерные лодки на дежурстве , Слава Украине💙💛
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26.02.2022 06:49 Відповісти
Так пусть дадут Украине крылатыке ракеты(обычный заряд не ЯО) пусть дадут Пэтриоты-а Украина не засцит применить их и при этом сцикливое НАТО не при чем. Ведь это лицемерно:заставить Украину отказатся от ЯО от РАКЕТ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ и вывезти их из ураины в рашку(которыми рашка издалека уничтожает военные части и аэродромы Украины)-но при этом в нужный момент не дать уУкраине хотя-бы оружие обороны. Запад и его цинизм во всей красе Европа очень упала в моих глазах. Барыги они циничные. Да не будет Путин бомбить Запад никогда-там живут семьи российской элиты Почему Запад такой сцикливый? ТХУ!
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26.02.2022 11:24 Відповісти
бо там багато ЛГБТ, а вони ********** рожеве і пухке...
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26.02.2022 13:17 Відповісти
Ребята, это наша война, и победа в ней уровняет Украину с величайшими странами. А за помощь огромное спасибо!
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26.02.2022 07:41 Відповісти
і не буде. не для такого оборонний блок створювався... це у нас закони читають усі як їм вигідно. чи не читають. а у них статут і всьо
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26.02.2022 13:18 Відповісти
Кто нибудь предайте Путина анафеме.
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26.02.2022 05:56 Відповісти
Анафкмк предают ЛЮДЕЙ, а тут нет никого.
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26.02.2022 07:58 Відповісти
..не ззнаю, складається таке відчуття що цей наступ свинорилих зливають.. якимись маленькими групками лізуть в забудову столиці, де їх всі ненавидять і повно зброї та військових, де їх одразу розстрілюють.. на що вони розраховують!?
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26.02.2022 07:55 Відповісти
Ті, хто лізуть, й досі думають, що вони з найвеличнішої армії світу. Лише гарне "засмаження" відкидає цю думку, та всі інші думки теж.
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26.02.2022 08:23 Відповісти
это у них стандартная тактика:окружить город но в город не входить-танки уязвимы в городе(коктейли прилетят) а вместо этоготночью засылать ДРГ которые будут уничтожать инфраструктуру и делать диверсии
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26.02.2022 11:19 Відповісти
Не жаліти ворога.
Вони до нас прийшли не з миром
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26.02.2022 08:41 Відповісти
не беріть полонених. бо потім цих бомжів ще годувати..
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26.02.2022 13:15 Відповісти
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