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Белый дом предложил Зеленскому убежище. Он отказался, - WP
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Американское правительство предложило президенту Украины Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев" в случае необходимости, однако он "до сих пор отказывался уезжать", пишет издание.
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