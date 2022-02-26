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Белый дом предложил Зеленскому убежище. Он отказался, - WP

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Белый дом предложил Зеленскому убежище. Он отказался, - WP

Американское правительство предложило президенту Украины Зеленскому оказать помощь в эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американские и украинские источники, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев" в случае необходимости, однако он "до сих пор отказывался уезжать", пишет издание.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+43
Грех было бы Зеленскому просрать такой шанс войти в историю Украины,как политику,бросившему вызов Империи Говна.
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26.02.2022 04:31
+40
Не ожидал красава
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26.02.2022 04:29
+37
Повинна була прийти війна, щоб президент України став схожий на Президента України
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26.02.2022 04:31
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А скільки він вас просив усіх наше Небо прикрити?! Тепер притулок пропонуєте? Лицемірство!!!
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26.02.2022 05:37 Ответить
Медведчук хай дадуть притулок в самій строгій тюрьмі
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26.02.2022 05:40 Ответить
Извините за нескромный вопрос.. А где сейчас Порох?
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26.02.2022 05:42 Ответить
в обороне в отличии от тебя тупое
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26.02.2022 05:46 Ответить
Пельку закрий , ватан 😡
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26.02.2022 06:11 Ответить
Під впливом різних факторів люди змінюються, мені вже байдуже всі його виєбосіки - він не втік з України як інші, єврей - то наш Український єврей, наркоман - ну що ж поробиш всяко в сім'ї трапляється, уявіть просто собі ситуцію коли ***** нападає а головнокерманича нема зовсім, що вибори призначим із підвалів?
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26.02.2022 05:44 Ответить
Зрадник? Так це бува ! Маршал Петен теж зрадив Францію !
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26.02.2022 10:58 Ответить
да не пофиг есть оно или нет , оно 2 года ничего не делало, а сейчас из-за него жертвы...почему дороги не были заминированы или хотябы прегражденны бетоном чтобы скорость передвижения сбить... не наводите панику никто не нападет, мы гатовы, чмо зеленое...
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26.02.2022 05:44 Ответить
Хай собі притулок зроблять, або ми можемо зробити у Києві якщо очко не жим жим
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26.02.2022 05:46 Ответить
и мозги тебе не подарят
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26.02.2022 06:43 Ответить
не надо нести чушь
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26.02.2022 06:51 Ответить
Вот вам и Зеля! Молодец...
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26.02.2022 05:53 Ответить
Мураев з опзж не видно? Не зустрічають з хлібом і сіл десь агресорів.?
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26.02.2022 06:39 Ответить
Треба їх ловити, не вони метк ставлять?
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26.02.2022 14:12 Ответить
Народ! Перестаньте статися в коментарях і мірятися президентами! Зараз не до цього!
Згуртованість держави - це головне!
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26.02.2022 06:45 Ответить
Якби облизувачі Зєлі просто хвалили його, не ********** інших, то і не було би срачів.
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26.02.2022 07:39 Ответить
Он же не *****. Он честно избранный президент и в данный момент он главнокомандующий. И он остаётся с народом. Кто в такой час может бросить свою страну и сбежать? Можно работать комиком, можно работать президентом, но нельзя быть говном во время войны. Говно - это не должность, не работа и не призвание. Говно - это состояние души.
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26.02.2022 06:52 Ответить
Молодець. Не кинув Україну.
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26.02.2022 07:00 Ответить
Если главнокомандующий сбежит во время войны - Гаага без работы не останется!
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26.02.2022 07:26 Ответить
у нас не Зеля , у нас Президент Зеленський ! А в цей час можете цитувати свого пороха довбаного.
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26.02.2022 08:10 Ответить
І президент Зеленський і патріот Порошенко!!
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26.02.2022 14:14 Ответить
согласен
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26.02.2022 14:32 Ответить
США краще Ракети надали для знищення російських літаків і ракет, а не херню городили
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26.02.2022 07:58 Ответить
Владимир Александрович, Вы нужны Украине живым! Вы можете более эффективно руководить операцией из безопасного места! На Вас, конечно, обрушится куча критики козломордых и их колаборантов, но "собака лает, а караван идет". Кто-нибудь, донесите это Главнокомандующему.
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26.02.2022 09:12 Ответить
Мабуть хтось з пророссіських сенаторів.
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26.02.2022 10:53 Ответить
Яка різниця? Що оно є що його нема. Кращ б було якшо б він полетів вже в США разом с Бєнею.
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26.02.2022 10:55 Ответить
Слава Президенту!
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26.02.2022 11:04 Ответить
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