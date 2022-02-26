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війна (56406) Зеленський (17439) США (14469) притулок (40)

Білий дім запропонував Зеленському притулок. Він відмовився, - WP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білий дім запропонував Зеленському притулок. Він відмовився, - WP

Американський уряд запропонував президентові України Зеленському надати допомогу в евакуації, якщо в цьому виникне потреба.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд США готовий допомогти президентові України Володимиру Зеленському покинути Київ" у разі потреби, проте він "досі відмовлявся їхати", пише видання.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+43
Грех было бы Зеленскому просрать такой шанс войти в историю Украины,как политику,бросившему вызов Империи Говна.
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26.02.2022 04:31
+40
Не ожидал красава
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26.02.2022 04:29
+37
Повинна була прийти війна, щоб президент України став схожий на Президента України
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26.02.2022 04:31
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А скільки він вас просив усіх наше Небо прикрити?! Тепер притулок пропонуєте? Лицемірство!!!
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26.02.2022 05:37 Відповісти
Медведчук хай дадуть притулок в самій строгій тюрьмі
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26.02.2022 05:40 Відповісти
Извините за нескромный вопрос.. А где сейчас Порох?
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26.02.2022 05:42 Відповісти
в обороне в отличии от тебя тупое
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26.02.2022 05:46 Відповісти
Пельку закрий , ватан 😡
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26.02.2022 06:11 Відповісти
Під впливом різних факторів люди змінюються, мені вже байдуже всі його виєбосіки - він не втік з України як інші, єврей - то наш Український єврей, наркоман - ну що ж поробиш всяко в сім'ї трапляється, уявіть просто собі ситуцію коли ***** нападає а головнокерманича нема зовсім, що вибори призначим із підвалів?
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26.02.2022 05:44 Відповісти
Зрадник? Так це бува ! Маршал Петен теж зрадив Францію !
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26.02.2022 10:58 Відповісти
да не пофиг есть оно или нет , оно 2 года ничего не делало, а сейчас из-за него жертвы...почему дороги не были заминированы или хотябы прегражденны бетоном чтобы скорость передвижения сбить... не наводите панику никто не нападет, мы гатовы, чмо зеленое...
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26.02.2022 05:44 Відповісти
Хай собі притулок зроблять, або ми можемо зробити у Києві якщо очко не жим жим
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26.02.2022 05:46 Відповісти
и мозги тебе не подарят
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26.02.2022 06:43 Відповісти
не надо нести чушь
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26.02.2022 06:51 Відповісти
Вот вам и Зеля! Молодец...
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26.02.2022 05:53 Відповісти
Мураев з опзж не видно? Не зустрічають з хлібом і сіл десь агресорів.?
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26.02.2022 06:39 Відповісти
Треба їх ловити, не вони метк ставлять?
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26.02.2022 14:12 Відповісти
Народ! Перестаньте статися в коментарях і мірятися президентами! Зараз не до цього!
Згуртованість держави - це головне!
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26.02.2022 06:45 Відповісти
Якби облизувачі Зєлі просто хвалили його, не ********** інших, то і не було би срачів.
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26.02.2022 07:39 Відповісти
Он же не *****. Он честно избранный президент и в данный момент он главнокомандующий. И он остаётся с народом. Кто в такой час может бросить свою страну и сбежать? Можно работать комиком, можно работать президентом, но нельзя быть говном во время войны. Говно - это не должность, не работа и не призвание. Говно - это состояние души.
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26.02.2022 06:52 Відповісти
Молодець. Не кинув Україну.
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26.02.2022 07:00 Відповісти
Если главнокомандующий сбежит во время войны - Гаага без работы не останется!
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26.02.2022 07:26 Відповісти
у нас не Зеля , у нас Президент Зеленський ! А в цей час можете цитувати свого пороха довбаного.
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26.02.2022 08:10 Відповісти
І президент Зеленський і патріот Порошенко!!
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26.02.2022 14:14 Відповісти
согласен
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26.02.2022 14:32 Відповісти
США краще Ракети надали для знищення російських літаків і ракет, а не херню городили
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26.02.2022 07:58 Відповісти
Владимир Александрович, Вы нужны Украине живым! Вы можете более эффективно руководить операцией из безопасного места! На Вас, конечно, обрушится куча критики козломордых и их колаборантов, но "собака лает, а караван идет". Кто-нибудь, донесите это Главнокомандующему.
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26.02.2022 09:12 Відповісти
Мабуть хтось з пророссіських сенаторів.
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26.02.2022 10:53 Відповісти
Яка різниця? Що оно є що його нема. Кращ б було якшо б він полетів вже в США разом с Бєнею.
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26.02.2022 10:55 Відповісти
Слава Президенту!
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26.02.2022 11:04 Відповісти
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