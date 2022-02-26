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Білий дім запропонував Зеленському притулок. Він відмовився, - WP
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Американський уряд запропонував президентові України Зеленському надати допомогу в евакуації, якщо в цьому виникне потреба.
Про це пише The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Уряд США готовий допомогти президентові України Володимиру Зеленському покинути Київ" у разі потреби, проте він "досі відмовлявся їхати", пише видання.
Топ коментарі
+43 Borya Telegin
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+40 bohdan levchenko
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+37 Oleksandr Onys
показати весь коментар26.02.2022 04:31
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