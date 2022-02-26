Білий дім запропонував Зеленському притулок. Він відмовився, - WP

Американський уряд запропонував президентові України Зеленському надати допомогу в евакуації, якщо в цьому виникне потреба.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американські та українські джерела, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд США готовий допомогти президентові України Володимиру Зеленському покинути Київ" у разі потреби, проте він "досі відмовлявся їхати", пише видання.