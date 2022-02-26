КГГА: На улицах Киева бои. Не покидайте укрытия
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Киевская городская государственная администрация призывает жителей столицы оставаться в укрытиях. Дома лучше спрятаться в ванной.
Соответствующие рекомендации размещены в официальном телеграмм-канале КГГА, сообщает Цензор.НЕТ.
"На улицах нашего города сейчас проходят активные боевые действия. Просим сохранять спокойствие и быть максимально осторожными!"
❗️Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас.
❗️Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от пуль.
❗️Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") - немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" - говорится в сообщении.
Карта укрытий размещена по этой ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Ніч.....День ...Протриматися.
Воно видихається.
Перемога буде за нами.
Слава нації.
Смерть москалям.
https://twitter.com/vikkykim1104/status/1497299831164968966
https://twitter.com/vikkykim1104/status/1497332475416223752
хтось на відкатах підігрівся а комусь в них лежать
***** знову буде пропонувати "Мінськ - 3:..
Наші пошлють його нах.,запропонувавши Варшаву.
Не стратег, але думаю зараз головне не дати касабським військами та ***** спокою .
Давити
по всіх фронтах.дипломатичний.
економічний...психологічний.
Перемога буде за нами.
Слава Україні.
В Украине остались мои двоюродные братья и сёстры.
Кто-то из них уже сейчас здесь, со мной, в Штатах, кто-то ещё остаётся в Украине.
Но в свете событий последних дней, у меня не осталось больше «двоюродных».
Теперь все Украинцы - мои родные Братья, Сёстры, Дети и Внуки.
Слава Украине!
Слава всем Вам, не склонившими головы пред ********** нашествием!
Героям слава!
Победа будет за Вами!
Всі війни закінчуються перемогою...капітуляцією.
І так чи інакше будуть перемовини.
Зараз Головне(!) не дати замулити нас світовій спільноті.
Давити ***** до переможного кінця .
Попустим? Воно не відійде.
Слава Україні.