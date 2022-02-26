КМДА: На вулицях Києва бої. Не покидайте укриття

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців столиці залишатися в укриттях. Вдома краще сховатися у ванній.

Відповідні рекомендації розміщені в офіційному телеграм-каналі КМДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними!

❗️Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз.

❗️Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.

❗️Якщо почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") — негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться у повідомленні.

Мапа укриттів розміщена за цим посиланням.