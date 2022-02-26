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КМДА: На вулицях Києва бої. Не покидайте укриття

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КМДА: На вулицях Києва бої. Не покидайте укриття

Київська міська державна адміністрація закликає мешканців столиці залишатися в укриттях. Вдома краще сховатися у ванній.

Відповідні рекомендації розміщені в офіційному телеграм-каналі КМДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На вулицях нашого міста зараз відбуваються активні бойові дії. Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними!

❗️Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз.

❗️Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.

❗️Якщо почуєте сирени (сигнал "Повітряна тривога") — негайно прямуйте до найближчого укриття!" - йдеться у повідомленні.

Мапа укриттів розміщена за цим посиланням.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
***** хоче посіяти хаос.
Ніч.....День ...Протриматися.
Воно видихається.
Перемога буде за нами.
Слава нації.
Смерть москалям.
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26.02.2022 04:41
+28
"В 1905 году русские улюлюкали в патриотическом порыве - в результате поражение в войне и утрата территорий. В 1914 году улюлюкали - в результате развал империи, потеря территорий, миллионные жертвы. В 1918 улюлюкали, двинули войска в Эстонию и Латвию - в результате поражение, утрата территорий, парад эстонских войск в Пскове. В 1920 году улюлюкали и двинулись ордой на Варшаву - в результате поражение и многотысячные потери. В 1939 году улюлюкали, двинув на Финляндию - в результате многотысячные потери и позор на весь мир. В 1989 - проигрыш в Афганистане, 15 тысяч погибших и куча инвалидов. Улюлюкайте дальше."
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26.02.2022 04:34
+28
Кияни, тримайтеся, з нами Бог і Дух наших пращурів. Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!
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26.02.2022 04:45
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"В 1905 году русские улюлюкали в патриотическом порыве - в результате поражение в войне и утрата территорий. В 1914 году улюлюкали - в результате развал империи, потеря территорий, миллионные жертвы. В 1918 улюлюкали, двинули войска в Эстонию и Латвию - в результате поражение, утрата территорий, парад эстонских войск в Пскове. В 1920 году улюлюкали и двинулись ордой на Варшаву - в результате поражение и многотысячные потери. В 1939 году улюлюкали, двинув на Финляндию - в результате многотысячные потери и позор на весь мир. В 1989 - проигрыш в Афганистане, 15 тысяч погибших и куча инвалидов. Улюлюкайте дальше."
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26.02.2022 04:34 Відповісти
Русские без союза с Британией всегда и везде отхватывали эпических люлей.
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26.02.2022 04:40 Відповісти
***** хоче посіяти хаос.
Ніч.....День ...Протриматися.
Воно видихається.
Перемога буде за нами.
Слава нації.
Смерть москалям.
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26.02.2022 04:41 Відповісти
У Києві тихо??? ти глухий?
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26.02.2022 04:43 Відповісти
Бій на Берестейці був десь годину тому, наші хлопці відбилися. Але шляхопровід над проспектом підірвали. Зараз там тихо, взагалі нічого не чутно. На Нивках теж тиша.
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26.02.2022 04:55 Відповісти
Даже банить рука не подымается на ещербного. Откуда ты чучело вылезло? Спать иди.
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26.02.2022 05:12 Відповісти
Ти нашу мову довго вчив?
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26.02.2022 05:16 Відповісти
Шо, не нравится когда вас русню палит и хочет щакопать весь город?! Так это навсегда.
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26.02.2022 04:45 Відповісти
У кого хороший обзор на границе города - смотрите за группами людей и техникой докладывайте в тероборону или полицию.
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26.02.2022 04:43 Відповісти
Кияни, тримайтеся, з нами Бог і Дух наших пращурів. Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!
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26.02.2022 04:45 Відповісти
Утилізовані московські загарбники

https://twitter.com/vikkykim1104/status/1497299831164968966
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26.02.2022 04:51 Відповісти
Nu i kak opoznatj eto obugoljnuju tushku, ai, chevo ja tut, puskai rusnja zasekrechivajet svoih skotov, mne bez raznici.
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26.02.2022 04:56 Відповісти
Тут ще більше утилізованих москалей загарбників

https://twitter.com/vikkykim1104/status/1497332475416223752
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26.02.2022 04:59 Відповісти
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26.02.2022 05:13 Відповісти
P.S.: скільки там вони сміттєвих пакетів закупили? такими темпами дохлих кацапів доведеться нарізати на фрагменти, аби запхати по 2-3 у пакет (а те, що **********, викидати вуличним бобікам і тузікам... якщо ті захочуть їсти смердюче м'ясиво)
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26.02.2022 05:19 Відповісти
47 тисяч
хтось на відкатах підігрівся а комусь в них лежать
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26.02.2022 05:54 Відповісти
Усього? Ти диви, які оптимісти...
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26.02.2022 05:57 Відповісти
Rebjata, Latvija mnogo raz terjala Rigu no vsegda potom jejo vozvrashchala i okupant bil ubit ili vidvorjon s Latviji, tak chto Kiev ne vsia Ukraina - jeshcjo boleje - eto mogila rasikov, mochite ih ne dumaja chto vi ubivaite ljudei, net rashiki neljudi.
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26.02.2022 04:54 Відповісти
Николаев,15 минут назад,самолёт сбросил на окраине города две мощные бомбы,бахнуло так,что дом зашатался,отбомбился и ушёл в сторону Херсона.
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26.02.2022 04:57 Відповісти
ukrainci, rusnja bez gorjuchego ne poidjot i cm, zhgite vse zapravshchiki rasseji, ne dumaite chto tamljudi, tam ih net - prosto zhgite i uvidite, ljudei tam nema.
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26.02.2022 04:59 Відповісти
Невже знову нацисти (тепер східні) увійдуть у Київ? Молюся за Вас...
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26.02.2022 05:01 Відповісти
Называйте все своими именами- кацапы! Это классификация единственная в своём роде.
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26.02.2022 05:14 Відповісти
Київ, стій міцно, сволота москальська згине, слава Україні, героям слава, увесь світ із вами, діти наші.
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26.02.2022 05:02 Відповісти
Фашистам показували кіношки тіпа Брат, Війна і т.д. де вони безсмертні герої, *** вам, водки нема, тількі пусті пляшки від горілки у дупу, ****** браття русню, тобто фашистів, як можете, в соц мережах, на вулицях, повсюди, вони повинні відчути нашу біль Слава Україні!
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26.02.2022 05:02 Відповісти
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26.02.2022 05:04 Відповісти
Бог є, і він допомогає ЗСУ, бо він не любить тиранів, які не поважають Землю, і прийшли з війною.
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26.02.2022 05:12 Відповісти
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26.02.2022 05:15 Відповісти
Знают ли русские фашисты, что вернутся домой можно только в двух случаях - сдавшись ВСУ или сбежав от границ Украины как можно подальше? Все кто переступил эту границу и бегает с оружием в руках, домой больше не вернутся. Украина, для русского фашиста это дорога в один конец, это дорога в Ад
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26.02.2022 05:05 Відповісти
Ото ти їм багато обіцяешь, назад тікати - Кадировці на пляшку посадять так що вихід тількі к бульбашам (вибачте але нема більше Білорусів є ********** бульбаші - вони нам тепер теж вороги)
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26.02.2022 05:31 Відповісти
Еще и третий есть способ, как вернуться в Кацапию - в гробу...
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26.02.2022 07:34 Відповісти
Сьогодні (день) ....буде вирішальним.
***** знову буде пропонувати "Мінськ - 3:..
Наші пошлють його нах.,запропонувавши Варшаву.
Не стратег, але думаю зараз головне не дати касабським військами та ***** спокою .

Давити
по всіх фронтах.дипломатичний.
економічний...психологічний.
Перемога буде за нами.
Слава Україні.
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26.02.2022 05:08 Відповісти
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26.02.2022 05:15 Відповісти
https://twitter.com/cukumber_/status/1497181482577580032
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26.02.2022 05:15 Відповісти
тридцать лет назад я уехал из Украины.
В Украине остались мои двоюродные братья и сёстры.
Кто-то из них уже сейчас здесь, со мной, в Штатах, кто-то ещё остаётся в Украине.
Но в свете событий последних дней, у меня не осталось больше «двоюродных».
Теперь все Украинцы - мои родные Братья, Сёстры, Дети и Внуки.

Слава Украине!

Слава всем Вам, не склонившими головы пред ********** нашествием!

Героям слава!

Победа будет за Вами!
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26.02.2022 05:17 Відповісти
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26.02.2022 05:17 Відповісти
Тобто якщо тулуб в однострої ЗСУ каже "гавари панятным языком, ёпта!" - можна натискати спусковий гачок?
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26.02.2022 05:50 Відповісти
дні, коли меми про мовні патрулі та лунають постріли більше не меми, коли паляниця замість тисячі слів
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26.02.2022 06:45 Відповісти
І коли неправильна вимова "паляниці" їсти ознакою належності до ворожого біологічного вигляду з генетичним шлюбом щелепи - і заснуванням для відправлення до лихих парфумів на пекельні борошна
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26.02.2022 06:51 Відповісти
👍шедевр
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26.02.2022 07:21 Відповісти
конец российской федерации приближается!
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26.02.2022 05:21 Відповісти
Москалі кидають, як непотріб своїх загиблих. Після вечірнього бою біля сумської "артяги" лежать три трупаки руськомірців, димляться згорілі машины- 4 урали і 2 камази. Москалі покинули вбитих і поїхали з міста.
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26.02.2022 05:24 Відповісти
Для цього в них аж два крилатих вслова є: "русские своих не бросают" и "можем повторить"!
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26.02.2022 05:46 Відповісти
І третій вислів - "бабы исьчо нарожають".
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26.02.2022 05:52 Відповісти
так а с кем бьються в киеве, десант, диверсанты, кто?
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26.02.2022 05:27 Відповісти
Якщо усі кияни разом перейдуть на українську мову, то моментально почують диверсантів. Москаль ніколи не вимовить слово "паляниця."
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26.02.2022 05:27 Відповісти
Многие диверсанты прошли подготовку и владеют украинской мовой на довольно приличном уровне. Да, у них выговор хромает и акцент российский можно услышать. Но проблема в том, что многие украинцы тоже по-украински говорят не идеально. Особенно с востока и с севера.
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26.02.2022 08:26 Відповісти
Вуличні бої показали значення мови. Особливо в темноті. Це ідентифікатор свій-чужий. Там долю вирішують секунди.
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26.02.2022 09:25 Відповісти
І ще.
Всі війни закінчуються перемогою...капітуляцією.
І так чи інакше будуть перемовини.
Зараз Головне(!) не дати замулити нас світовій спільноті.
Давити ***** до переможного кінця .
Попустим? Воно не відійде.
Слава Україні.
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26.02.2022 05:27 Відповісти
Таке відчуття, як на Майдані в саму темряву перед ранком. Де-жа-вю. Щось має статися, Бог врятує Україну !
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26.02.2022 05:35 Відповісти
Я теж так подумала…
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26.02.2022 06:14 Відповісти
Ukraici, vi uzhe pobedili, vi budite vmeste s nami, s svobodnimi narodami Evropi. No, da, no, vi budite tem tigrom, kotorij budet gotov razorvatj srusnju i ne vazhno gde i kogda.
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26.02.2022 05:34 Відповісти
Києве, крице наша, ти вистоїш!!! Дніпре, Батьку, дай сили Воїнам!!!🙏🙏🙏🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 05:36 Відповісти
Google удалил сотни каналов на YouTube из-за событий в Украине
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26.02.2022 05:36 Відповісти
Держитесь херачте -- берегите себя .. Очень много ДРГ и просто консерв в столице... Ублюдки зажопинцы и с монастыря фсб какой то движ . эти падлы укр язык знают
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26.02.2022 05:44 Відповісти
Ребята , держитесь ! Весь Мир с вами ! Слава Украине !
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26.02.2022 05:56 Відповісти
Смерть КРЕМЛЕВСКО - ФАШИСТСКОЙ ХУНТЕ !
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26.02.2022 05:57 Відповісти
Как снаряды закончатся, не выпускать из города, можно заварить люки, сделать для этих вы/б/ кам бункера, как у их фюрера.
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26.02.2022 06:11 Відповісти
Идет война народа Руси-Украины против подлых нелюдей фашистов москалей.
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26.02.2022 06:12 Відповісти
Держитесь, хлопци! Бейте оккупантов. Не сдавайтесь. Лучше умереть всем украинцам до единого, чем оказаться порабощенными жестокими захватчиками путинской россии.
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26.02.2022 08:22 Відповісти
З-під зеленого дуба, по червоних кашкетах... ВОГЕНЬ !
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26.02.2022 09:28 Відповісти
Пробачте, а тварину (собаку) можно вивести біля дома?
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26.02.2022 15:24 Відповісти
 
 