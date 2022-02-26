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Воздушная тревога в Харькове. Всем в укрытие!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове раздаются сирены воздушной тревоги.
Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+21 Лилия Стацкая
показать весь комментарий26.02.2022 05:29
+19 Rulya Kosh
показать весь комментарий26.02.2022 05:30
+16 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий26.02.2022 05:35
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Слава Україні
Смерть москалям.
Хіба є крайщий подарунок від "браЦкага нАрода" , ніж чергова ракета в хатинки "браЦкага нАрода" ?!