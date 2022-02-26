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Воздушная тревога в Харькове. Всем в укрытие!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушная тревога в Харькове. Всем в укрытие!

В Харькове раздаются сирены воздушной тревоги.

Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
Кремлівська криса намагається взяти реванша,в нього залишилося в обмаль часу.Скоро ранок,тримаймося !
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26.02.2022 05:29
+19
Харків,ти вистоїш!!! Ти сильний!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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26.02.2022 05:30
+16
Ще один Іл-76 окупантів збили над Білою Церквою - Держспецз'язку
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26.02.2022 05:35
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Кремлівська криса намагається взяти реванша,в нього залишилося в обмаль часу.Скоро ранок,тримаймося !
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26.02.2022 05:29 Ответить
Так, згоден. Треба ще трохи протриматись. Так звані елітні війська Пуйлостану вже перемелені. Далі кинуть вже гарматне м'ясо з ванюш, родства непомнящих, своєрідні мішені для видстрилу в тирі
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26.02.2022 05:40 Ответить
Харків,ти вистоїш!!! Ти сильний!!!🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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26.02.2022 05:30 Ответить
Перемога буде за нами.
Слава Україні
Смерть москалям.
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26.02.2022 05:33 Ответить
Це чергове свідотство піклування про долі "рЮзькаязиних" .

Хіба є крайщий подарунок від "браЦкага нАрода" , ніж чергова ракета в хатинки "браЦкага нАрода" ?!
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26.02.2022 05:34 Ответить
Ще один Іл-76 окупантів збили над Білою Церквою - Держспецз'язку
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26.02.2022 05:35 Ответить
Народжені плазувати доліталися
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26.02.2022 05:37 Ответить
Іл-76 збито над Білою Церквою! Слава ЗСУ!
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26.02.2022 05:41 Ответить
джерело новини?
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26.02.2022 05:43 Ответить
Інтерфакс-Україна посилається на повідомлення від Держспецзв'язку. Здається, це впала вже 12-а російська пташка. Не збавляйте темп, хлопці!
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26.02.2022 06:02 Ответить
Da, idite v ukritije, vashi voini znajet chto i kak nado, rashiki zdohnet ne na svojei zemle, stati, u nih net svojei zemli.
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26.02.2022 05:37 Ответить
Харкiв, тримайтесь! Гасiть це падло!
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26.02.2022 05:43 Ответить
это уже их, орков, последние попытки- агония.
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26.02.2022 05:49 Ответить
Harkiv, mi v vas verim, ne toljko za putin *****, no i za to chto vi Ukrainci. Mochite tu mrazj vezde, gde eto vozmozhno, no sohranjaja svoju zhiznj, vi ne **********.
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26.02.2022 05:46 Ответить
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26.02.2022 05:56 Ответить
mozhno i 50-50 benzin diselj, tozhe vatu paljat na raz dva
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26.02.2022 06:02 Ответить
Я доверяю Цензору. Но я сам с Харькова спал как сурок даже сегодня с утра не бахкали!
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26.02.2022 07:45 Ответить
Не сейчас стрельнули походу 2 одиночных в район Сортировки
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26.02.2022 08:27 Ответить
 
 