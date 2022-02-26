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Повітряна тривога в Харкові. Всім в укриття!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Харкові лунають сирени повітряної тривоги.
Містянам слід перейти до укриттів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Лилия Стацкая
показати весь коментар26.02.2022 05:29
+19 Rulya Kosh
показати весь коментар26.02.2022 05:30
+16 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар26.02.2022 05:35
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Смерть москалям.
Хіба є крайщий подарунок від "браЦкага нАрода" , ніж чергова ракета в хатинки "браЦкага нАрода" ?!