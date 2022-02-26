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Воздушная тревога в Виннице. Всем в укрытие!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Виннице раздаются сирены воздушной тревоги.
Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.
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+10 Лилия Стацкая
показать весь комментарий26.02.2022 05:48
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+6 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий26.02.2022 05:58
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Украину в НАТО принять завтра.
Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
поки в нас є дибіли які ставлять мітки чужій артилерії то звичайно все ускладнює
короче , его засудят какВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА МИЛОШЕВИЧА
Конвульсії .