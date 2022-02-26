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Новости Война в Украине
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Винница (702) война (46763)

Воздушная тревога в Виннице. Всем в укрытие!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушная тревога в Виннице. Всем в укрытие!

В Виннице раздаются сирены воздушной тревоги.

Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+10
Путлер пошел ва банк.Это будет тяжело,но это и первый признак что кремлевская крыса выдыхается.
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26.02.2022 05:48
+10
Кадирка заявив, що його барани візьмуть Київ. Але один із грузинських добровольців сказав шикарну річ. Не треба боятися цих вівць з гір. Вони бородаті, але нічого, будемо брити. Слава Україні!!!
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26.02.2022 05:55
+6
А может пора этот кисейный период завершать
Украину в НАТО принять завтра.

Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
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26.02.2022 05:58
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А какова причина , что НАТО И США НЕБО НАД УКРАИНОЙ НЕ ЗАКРЫЛИ ?
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26.02.2022 05:46 Ответить
Вони заправляють наші літаки і на тому спасибі
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26.02.2022 05:54 Ответить
бо це буде прямою конфронтацію між нато і рашкою.
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26.02.2022 05:55 Ответить
А может пора этот кисейный период завершать
Украину в НАТО принять завтра.

Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
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26.02.2022 05:58 Ответить
ти так пишеш ніби то я записую всіх в нато і не хочу Україну вписати.
поки в нас є дибіли які ставлять мітки чужій артилерії то звичайно все ускладнює
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26.02.2022 15:03 Ответить
Путлер пошел ва банк.Это будет тяжело,но это и первый признак что кремлевская крыса выдыхается.
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26.02.2022 05:48 Ответить
Сейчас ПОГАРЯЧЕМУ в Гаагу надо подать документы за его преступления . Это же надо - бомбить Киев !!!

короче , его засудят какВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА МИЛОШЕВИЧА
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26.02.2022 05:51 Ответить
***** непередбачуване.
Конвульсії .
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26.02.2022 05:49 Ответить
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26.02.2022 05:54 Ответить
Скоро у ***** закінчаться ракети, а адекватні, нормальні пілоти літати відмовляться
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26.02.2022 05:54 Ответить
Говорят , что дезертирство в кацапской орде большое . Бросают технику и убегают
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26.02.2022 05:59 Ответить
Кадирка заявив, що його барани візьмуть Київ. Але один із грузинських добровольців сказав шикарну річ. Не треба боятися цих вівць з гір. Вони бородаті, але нічого, будемо брити. Слава Україні!!!
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26.02.2022 05:55 Ответить
Заяви каДірки такі ж вагомі як путінські)))
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26.02.2022 06:00 Ответить
Винница в строю
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26.02.2022 06:36 Ответить
 
 