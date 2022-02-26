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Повітряна тривога у Вінниці. Всім в укриття!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Вінниці лунають сирени повітряної тривоги.
Містянам слід перейти до укриттів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Лилия Стацкая
показати весь коментар26.02.2022 05:48
+10 Анатолий Воробей 64c537e3
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+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.02.2022 05:58
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Украину в НАТО принять завтра.
Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
поки в нас є дибіли які ставлять мітки чужій артилерії то звичайно все ускладнює
короче , его засудят какВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА МИЛОШЕВИЧА
Конвульсії .