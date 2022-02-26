УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10743 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
15 463 14
Вінниця (433) війна (56406)

Повітряна тривога у Вінниці. Всім в укриття!

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Повітряна тривога у Вінниці. Всім в укриття!

У Вінниці лунають сирени повітряної тривоги.

Містянам слід перейти до укриттів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Путлер пошел ва банк.Это будет тяжело,но это и первый признак что кремлевская крыса выдыхается.
показати весь коментар
26.02.2022 05:48
+10
Кадирка заявив, що його барани візьмуть Київ. Але один із грузинських добровольців сказав шикарну річ. Не треба боятися цих вівць з гір. Вони бородаті, але нічого, будемо брити. Слава Україні!!!
показати весь коментар
26.02.2022 05:55
+6
А может пора этот кисейный период завершать
Украину в НАТО принять завтра.

Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
показати весь коментар
26.02.2022 05:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какова причина , что НАТО И США НЕБО НАД УКРАИНОЙ НЕ ЗАКРЫЛИ ?
показати весь коментар
26.02.2022 05:46 Відповісти
Вони заправляють наші літаки і на тому спасибі
показати весь коментар
26.02.2022 05:54 Відповісти
бо це буде прямою конфронтацію між нато і рашкою.
показати весь коментар
26.02.2022 05:55 Відповісти
А может пора этот кисейный период завершать
Украину в НАТО принять завтра.

Турцию приняли за 48 часов , Ихватит церемонится с рашей
показати весь коментар
26.02.2022 05:58 Відповісти
ти так пишеш ніби то я записую всіх в нато і не хочу Україну вписати.
поки в нас є дибіли які ставлять мітки чужій артилерії то звичайно все ускладнює
показати весь коментар
26.02.2022 15:03 Відповісти
Путлер пошел ва банк.Это будет тяжело,но это и первый признак что кремлевская крыса выдыхается.
показати весь коментар
26.02.2022 05:48 Відповісти
Сейчас ПОГАРЯЧЕМУ в Гаагу надо подать документы за его преступления . Это же надо - бомбить Киев !!!

короче , его засудят какВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА МИЛОШЕВИЧА
показати весь коментар
26.02.2022 05:51 Відповісти
***** непередбачуване.
Конвульсії .
показати весь коментар
26.02.2022 05:49 Відповісти
показати весь коментар
26.02.2022 05:54 Відповісти
Скоро у ***** закінчаться ракети, а адекватні, нормальні пілоти літати відмовляться
показати весь коментар
26.02.2022 05:54 Відповісти
Говорят , что дезертирство в кацапской орде большое . Бросают технику и убегают
показати весь коментар
26.02.2022 05:59 Відповісти
Кадирка заявив, що його барани візьмуть Київ. Але один із грузинських добровольців сказав шикарну річ. Не треба боятися цих вівць з гір. Вони бородаті, але нічого, будемо брити. Слава Україні!!!
показати весь коментар
26.02.2022 05:55 Відповісти
Заяви каДірки такі ж вагомі як путінські)))
показати весь коментар
26.02.2022 06:00 Відповісти
Винница в строю
показати весь коментар
26.02.2022 06:36 Відповісти
 
 