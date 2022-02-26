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Воздушная тревога во Львове! Всем в укрытие!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воздушная тревога во Львове! Всем в укрытие!

Во Львове раздаются сирены воздушной тревоги.

Горожанам следует перейти в укрытия, сообщает Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Сколько раз поднимался вопрос о введении виз со странами бывшего пост совка ?

И ГДЕ ? А вражьи агенты заехали в Украину и все крыши разрисовали люминесцентными красками .
теперь понятно как орда бомбила города Сирии - тоже метили больницы и школы , чтобы в ночи летчики видели
ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ , хутин !!!
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26.02.2022 06:20
+14
оперативна інформація!!!
За ніч російські окупанти не взяли жодного міста! 🇺🇦
Київ зачищають від залишків диверсантів.🇷🇺
Дякуємо мужнім захисникам України!
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26.02.2022 06:22
+10
Тримаймося
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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26.02.2022 06:20
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Сколько раз поднимался вопрос о введении виз со странами бывшего пост совка ?

И ГДЕ ? А вражьи агенты заехали в Украину и все крыши разрисовали люминесцентными красками .
теперь понятно как орда бомбила города Сирии - тоже метили больницы и школы , чтобы в ночи летчики видели
ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ , хутин !!!
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26.02.2022 06:20 Ответить
Они не только заехали в Украину. Они умеют вербовать молодежь в интернете и работать с ней. Научились этому у себя в России на местных. Технологии для закладывания наркотиков по сути ничем не отличается от того что они делают сейчас. Нанимают таких вот "фрилансеров" и те просто делают работу за деньги.
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26.02.2022 06:35 Ответить
Або це взагалі виборці Шарія, згадайте про останні вибори.
5 відстотків пі..рів
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26.02.2022 08:02 Ответить
Тримаймося
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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26.02.2022 06:20 Ответить
Держитесь Мужики!!! Весь мир с Вами!!!
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26.02.2022 06:22 Ответить
⚡️Bloomberg: Белый дом США запросил у Конгресса $6,4 млрд для помощи Украине

https://t.me/minval_az/21324
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26.02.2022 06:40 Ответить
оперативна інформація!!!
За ніч російські окупанти не взяли жодного міста! 🇺🇦
Київ зачищають від залишків диверсантів.🇷🇺
Дякуємо мужнім захисникам України!
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26.02.2022 06:22 Ответить
Важку ніч пережили з можливою максимальною відповіддю на агресію окупантів. Слава нації!
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26.02.2022 06:55 Ответить
Умань Луцк Львов.
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26.02.2022 06:22 Ответить
Za Ljviv i Luck, kazhdij sruskij zhlop budet otvechatj lichno.
Net, prosto potomu, chto ja kak turist-podderzhivajushchij Ukrainu tam bil v 2015 ili 2014, eto uzhe ne vazhno. Ja sebia chistvuju tak, kak budto ja tam teperj.
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26.02.2022 06:39 Ответить
Chtob vi ponjali, dazhe posle 10 let, ja utoplju sruskuju mraz v okeane ili v baseine. Rusnja, ne dai bog vam bitj vam vmeste na odnoi ploshchadi s mnoi.
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26.02.2022 07:18 Ответить
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26.02.2022 06:40 Ответить
СИМВОЛ ДНЯ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.02.2022 06:42 Ответить
Verte svoim vojenim, oni vas ne podvedjot i plohovo vam neposovetujet.
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26.02.2022 06:44 Ответить
Німцям? Та ви ж ніби друзі параші. Чи вже ні?
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26.02.2022 06:49 Ответить
Німцям пізда бо ви сцикуни.
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26.02.2022 06:53 Ответить
Goryan

соси уй, рашистський бот
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26.02.2022 07:01 Ответить
не сци!
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26.02.2022 07:18 Ответить
лапоть йди нхй
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26.02.2022 07:57 Ответить
насрати на москалюг!
в моїм районі тихо!
поки що...
був один сигнал...діти з жінками в підвалі...
обламаєте зуби об Львів нелюди!
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26.02.2022 07:05 Ответить
відбій!
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26.02.2022 07:17 Ответить
ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД КАЦАПАМИ ТРЕБА НИЩИТИ КОЛАБОРАНТІВ І П ЯТУ
КОЛОНУ ЯКА ДОПОМАГАЛА ВОРОГУ
ТАКИХ ЯК КІВА, РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ НИЩИТИ НА МІСЦІ.
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26.02.2022 09:10 Ответить
 
 