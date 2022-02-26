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Повітряна тривога у Львові! Всім в укриття!
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Львові лунають сирени повітряної тривоги.
Містянам слід перейти до укриттів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+17 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар26.02.2022 06:20
+14 Максім ХОЙ 07fb0949
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+10 Lvbnhj
показати весь коментар26.02.2022 06:20
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Будь ласка, зачекайте...
И ГДЕ ? А вражьи агенты заехали в Украину и все крыши разрисовали люминесцентными красками .
теперь понятно как орда бомбила города Сирии - тоже метили больницы и школы , чтобы в ночи летчики видели
ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ , хутин !!!
5 відстотків пі..рів
Перемога буде за нами.
Слава нації
Смерть москалям.
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За ніч російські окупанти не взяли жодного міста! 🇺🇦
Київ зачищають від залишків диверсантів.🇷🇺
Дякуємо мужнім захисникам України!
Net, prosto potomu, chto ja kak turist-podderzhivajushchij Ukrainu tam bil v 2015 ili 2014, eto uzhe ne vazhno. Ja sebia chistvuju tak, kak budto ja tam teperj.
соси уй, рашистський бот
в моїм районі тихо!
поки що...
був один сигнал...діти з жінками в підвалі...
обламаєте зуби об Львів нелюди!
КОЛОНУ ЯКА ДОПОМАГАЛА ВОРОГУ
ТАКИХ ЯК КІВА, РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ НИЩИТИ НА МІСЦІ.