Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News

Казахстан отклонил просьбу России направить свою армию для поддержки российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Казахстан заявил, что не признает так называемые ЛДНР, признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

США приветствовали позицию Казахстана.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛНР" и "ДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине", - заявили в Совбезе США.