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Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Казахстан отказался участвовать в наступлении на Украину, - NBC News

Казахстан отклонил просьбу России направить свою армию для поддержки российских оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает NBC News, передает Цензор.НЕТ.

Казахстан заявил, что не признает так называемые ЛДНР, признание которых Путин использовал как повод для вторжения в Украину.

США приветствовали позицию Казахстана.

"Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают "ЛНР" и "ДНР". Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина в Украине", - заявили в Совбезе США.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+74
Якщо хло звертається за допомогою до інших країн, значить не так все в нього добре з резервами. Подяка казахам, що не стали посібниками зла, на відміну від білорусів.
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26.02.2022 06:42
+73
Наступление захлебывается. Лучшие подразделения Мордора перемалываются. Взять Киев сцыкотно. Мы на своей земле вступайте в ВСУ. тероборону. Организовуйте партизанские отряды. Занимайтесь диверсиями. Піднімайтесь. Все буде Україна.
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26.02.2022 06:43
+52
Хто казав що Казахи підкорилися *****?!
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26.02.2022 06:38
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Хто казав що Казахи підкорилися *****?!
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26.02.2022 06:38 Ответить
Дайте подумать....так и есть...этот взбрык им не простят...ещё увидим последствия...
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26.02.2022 06:41 Ответить
може і будуть, талібан вже на щось натякає кабаєву. ось би відкрили другий фронт
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26.02.2022 06:46 Ответить
і хто вже ***** боїться ?
зара грузини візьмуть своє, молдавани своє, японці повернуть...отак і розберуть по шматках.
ну і найбільший лапоть дістанеться китайцям.
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26.02.2022 06:49 Ответить
Никто не разберет
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26.02.2022 06:58 Ответить
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26.02.2022 06:59 Ответить
Кто не простит? К моменту, когда наша армия закончит - некому прощать будет. Мордор прекратит своё существование.
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26.02.2022 09:14 Ответить
Вряд ли прилетит. Ибо в ответку от Китая прилететь сможет.
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26.02.2022 11:56 Ответить
Уже даже их союзники не верят в силу рос армии
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26.02.2022 06:43 Ответить
у окурка геть крыша прогнила утратил остатки розуму правильно сказал Байден кем он себя возомнил кем он себя считает???
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26.02.2022 06:49 Ответить
Мені здається, що ***** не лише ********, а ще і одержимий
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26.02.2022 06:51 Ответить
это лечится молитвами кувалдой по бошке покладание на рельсы перед поездом выталкиваем из самолета без парашюта пулеметом 10 кг С-4 ... песней Батько наш Бандера Слава Украине Героям Слава...
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26.02.2022 06:57 Ответить
Біз Қазақстанға Украинаға қатысты ұстанымы үшін алғыс айтамыз.
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26.02.2022 07:08 Ответить
срать мы на него хотели.
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26.02.2022 08:26 Ответить
Сябрів треба покарати
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26.02.2022 06:40 Ответить
вони нам не сябри
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26.02.2022 06:50 Ответить
ой я вас умоляю их покарает сам Путин в руках рашистов ЧАЭС может быть всякое но роза ветров направление может на 99% ударить в сторону сябров вот и будет им благодарность в преданности рашистам...
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26.02.2022 06:51 Ответить
В них цілий день ОРТ працює і інші росканали. Вони хочуть об'єднання з Росією, "Ани наші братья".
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26.02.2022 07:39 Ответить
Раней шмат Беларусаў жадалі "аб'яднання з Расеяй", але цяпер многае змянілася - пасля таго, як Хайло сказаў пасля выбараў 2020 року ў нас , што калі патрэбна, то ен адправіць расейскія сілавыя структуры у Беларусь .

У маім аттачэнні "русскамірцаў" няма, але і раней сярод іх было зусім нямнога. Сярод моладзі іх практычна няма, бо моладзь вырасла у незалежнай (хоць і фармальна) краіне. У асноўным "русскамірцы" у Беларусі гэта людзі сталага узросту.

А з тым, што Беларусь будзе пакарана, я не сумняваюся - закончыцца вайна, і Беларусі, як і Расеі прыйдзецца плаціць Украіне ваенныя рэпарацыя. Гэта непазбежна.
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26.02.2022 09:30 Ответить
Молодці брати.
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26.02.2022 06:41 Ответить
Якщо хло звертається за допомогою до інших країн, значить не так все в нього добре з резервами. Подяка казахам, що не стали посібниками зла, на відміну від білорусів.
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26.02.2022 06:42 Ответить
Ось, повністью мої думки, тому і не буду нічого додавати!
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26.02.2022 07:10 Ответить
Резервів у ***** достатньо. Його мета як у кримінального пахана - повязати казахів кровю як білорусів. Бяшки вже не відмиються.
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26.02.2022 07:11 Ответить
Резерви є. Але вони швидко вичерпуються. А далі буде ще гірше: запрацюють санкції щодо москальської економіки, фінансової сфери, російських мільярдерів і їх виводків.. Тому ***** очкує - це і звернення до Казахстану, і звернення до наших військових з закликом до "перевороту", і (занадто) оперативне формування т.з. "переговорної комісії" до Мінська... Ще дві-три доби ***** і не думав про таке- він мріяв про бліц-кріг.
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26.02.2022 07:20 Ответить
Не швидко. Ну от не з "нашим щастям"! Зараз в напрямку України рухаються сотні платформ з військовою технікою з Сибіру, Зауралля та Далекого Сходу. Так що "другої хвилі" не уникнути. Час зараз дуже важливий. Чим більше встигнемо знищити зараз тим менше їх буде разом з "свіжими".
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26.02.2022 07:28 Ответить
У него и не было хорошо, он ждал 8 лет и сделал попытки 2 для типа переворота в Белоруссии и Казахстане, ему нужно было их согласие на армию для Украины
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26.02.2022 08:59 Ответить
У мене ще є така думка, що він просто хоче замазати у цій війні як найбільше "союзників". Одному потім огрібати не хочеться, от і намагається "пов'язати кров'ю".
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26.02.2022 12:02 Ответить
Сябрам *******
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26.02.2022 06:42 Ответить
Наступление захлебывается. Лучшие подразделения Мордора перемалываются. Взять Киев сцыкотно. Мы на своей земле вступайте в ВСУ. тероборону. Организовуйте партизанские отряды. Занимайтесь диверсиями. Піднімайтесь. Все буде Україна.
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26.02.2022 06:43 Ответить
Так і робимо 👍🏼✊💪
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26.02.2022 06:46 Ответить
Респект і повага!!!
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26.02.2022 06:45 Ответить
Навіть мусульмани відмовились... Тільки православні московської конфесії не можуть вжитися... Східні Каїни...
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26.02.2022 06:46 Ответить
Религия тут не при чем, от слова вообще.
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26.02.2022 08:19 Ответить
пуйло уже ищет помощи
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26.02.2022 06:46 Ответить
У него ихтамнеты кончаются
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26.02.2022 07:04 Ответить
Нам только жареных казахов не хватало!
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26.02.2022 06:46 Ответить
Goot
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26.02.2022 06:47 Ответить
Бо вони самі ГЛИБОКО зневажають трусню.
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26.02.2022 06:48 Ответить
***** шукає підтримки, хоче таким чином показати, що це міжнародна проблема. Але йому ніхто не вірить. Світ, бачачи те як бьються українці все сильніше і більше починає допомагати Україні. Але світ боїться, що загнаний в куток щур може натиснути на ядерну кнопку. А воно може - воно їбoнyте.
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26.02.2022 06:48 Ответить
Тоже об этом думал. Но неужели в его окружении не найдется ни одного, кто бы пристрелил ***** за момент до того как нажмет кнопку?
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26.02.2022 07:05 Ответить
мені здаєтся і я надіюся звісно що ракети ядерні не запускаются по кнопці, і проходять 2- 3 стадії секретних кодів у конвертах
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26.02.2022 07:35 Ответить
може, але частина ракет не взлетить взагалі, деякі підірвуться в шахтах чи при пуску, інших тупо в польоті анігілюють, а ті що долетять, також можуть не здетонувати, проблема тільки в поодиноких, що таки задіють шкоду
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26.02.2022 07:36 Ответить
Відмовилися, тому, що почувають, що можуть отримати по повній.
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26.02.2022 06:50 Ответить
Провокуєш?
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26.02.2022 09:01 Ответить
Не надо здесь сеять смуту между казахами и украинцами !!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.04.2022 00:57 Ответить
Шо, великая расиянская армия уже все?
Так вам, суки.
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26.02.2022 06:59 Ответить
dyk u "vialikoj" vže žratj nema, magaziny grabiat.
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26.02.2022 10:08 Ответить
Турин ещё припомнит за отказ
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26.02.2022 06:59 Ответить
так, але буде вже нічим "припомнити")
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26.02.2022 08:30 Ответить
Тільки вдумайтесь: нащадки Золотої Орди відмовляються воювати на боці нащадків московії у війні проти нащадків Русі🤯
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26.02.2022 07:01 Ответить
"Нащадків московії" це нащадки рабів Золотої Орди які платили данину ханам понад 400 років. Якось воно не правильно воювати на боці кацапів нащадкам тих хто їх визискував.
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26.02.2022 07:22 Ответить
А остальные что, белорусы, таджики?
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26.02.2022 07:02 Ответить
А таджиков там вроде 70 человек в силах ОДКБ, это было бы смешно увидеть. Белорусы (именно так, жители Белорусской ССР) нам и так подложили свинью, и без своих войск. Мы этого им не забудем и не простим.
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26.02.2022 07:07 Ответить
таджики тоже врядли согласятся
они че слепые
не видят что там жить не долго будут
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26.02.2022 08:23 Ответить
Ви у себе там розберітся з тим своїм бровастим підором. Казахи нам брати на відміну кацапів. Так що як підем у контр-атаку хотілося б розраховувати на вашу допомогу!!!
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26.02.2022 07:06 Ответить
От так!
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26.02.2022 07:11 Ответить
А армяшки какашки кацапські сраколизи?
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26.02.2022 07:13 Ответить
Алга Казахстан Респект с Украины
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26.02.2022 07:15 Ответить
таджиков я так приплел, до кучи. меня больше соседи с верху итересуют. надеюсь они поплатятся еще за этот нож в спину
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26.02.2022 07:23 Ответить
Хоч тут розуму хватило!
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26.02.2022 07:32 Ответить
Выдохся **********, возвращайся тварь кровавая в Московию и забудь про Украину. Смерть росфашистам.
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26.02.2022 07:32 Ответить
Все просто як двері, Казахи бояться санкцій і стати ізгоєм. Голові колгоспу і бункерному щуру вже всеодно
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26.02.2022 07:41 Ответить
Спасибо Казахские братья Нам и Белорусов(друзей) хватает.
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26.02.2022 07:45 Ответить
так войска луки учавствуют в боях
или за кордоном сидят
просто интересно получается
его страну используют как плацдарм для атак
а он че смотрит спокойно на это?
лука ты тварь говорил что "мы славяне"
если ты еще планируешь что колька твой доживет
может хоть запретишь пользоваться своей страной как плацдармом?
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26.02.2022 08:19 Ответить
Колхозник предоставил территорию как плацдарм,,,,посмотрим а захотят ли белларусы помирать на нашей земле?,,,или воспользуются случаем и снесут батьку
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26.02.2022 08:22 Ответить
На жаль Беларусь выступіла агрэссарам нараўне з Расеяй супраць Украіны.

У нас пісалі пару дзен назад у некаторых Тэлеграм-каналах, што некатарыя кантрактнікі адправілісь "на граніцу з Украінай". Што значыць "на граніцу з Украінай"? Я думаю, што пайшлі разам з расейскім сбродам.

Не спадзявайцеся - так названага "Бацьку" не знясуць, пакуль Пуціну ен будзе патрэбны. Гэта рэальнасць, якую я бачу тут цяпер.
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26.02.2022 09:43 Ответить
Ну тогда готовьтесь хоронить
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26.02.2022 11:16 Ответить
фух
я боялся он ему ультиматум предъявит
хорошо что пошли просить сейчас
а не раньше

эта тварь плешивая
когда в 14м на украинцев нападала, никого не спрашивала
а когда рубль повалися изза "слабых" санкций
мы все так же пострадали

эта тварь теперь в открытую бомбит украинцев
и еще имеет наглость посылать казахов?

у нас в городе памятник шевченко стоит, город в советское время так и назывался
тут много украинцев
память про афганистан тихо проводят
никаких "можем повторить"
просто скромный монумент "интернационалистам"

да и токаев же не раша тв смотрит
он же знает что происходит

он че идиот посылать войска казахстана туда
мы же не орки, что нас тут миллионы
и еще гибнуть за идею плешивого педофила
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26.02.2022 08:17 Ответить
Алла Украинаға жар болсн! Да поможет всевышний Украине! Молимся за вас братья
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26.02.2022 08:21 Ответить
Братья украинцы !!! Казахстан за вас !!! Держитесь !!!! Мы никогда не поднимем руку на братский украинский народ !!! Только что очень рад был услышать, что Казахстан отказался участвовать в российской агрессии против Украины !

В январе, во время Казахской Революции, нас расстреливали российские войска. Этому уже есть доказательства. Армия Казахстана уже начала переходить на сторону народа, но вмешалась Россия. При первой возможности мы будем мстить.
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26.02.2022 08:22 Ответить
спасибо други!
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26.02.2022 08:25 Ответить
не уверен что речь идет именно о солидарности с нашей борьбой . просто ситуация в Казахстане такова что они при всем желании не могут себе позволить отправить армию на убой . и остаться без военной силы . потому что ситуация января может повториться
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26.02.2022 08:25 Ответить
У нас армия неважнецкая, прям скажем...И если путлер начал зазывать даже нас, то дела у него не ахти. Ну, в любом случае, наш Токаев молодец! В том числе и за то, что не признал эти ублюдочные дырляндские республики.
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26.02.2022 08:26 Ответить
по крыму я боялся еще тогда что признавать казахстан будет
просто белорусы признали, армения (ну тут типа никуда не денутся
иначе им хана)
но тогда не признали, хотя за розолюцио про оккупацию крыма "за" не голосовали
а обошлись как многие "игнором"
а уж эти дыры признавать, после 8 лет
надо быть полным бараном
"народные" республики, где ниразу выборов не было
и коммендантский час
и подвал для "врагов народа"
пошли они лесом

а те уроды коллабаранты что радовались признанию в дыре
которые украинский паспорт специально на всякий случай оставили
вы еще за это ответите
не видать вам никаких выборов лет 20
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26.02.2022 08:39 Ответить
токаев гондон
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26.02.2022 09:07 Ответить
РАХМЕТ ДОСТАР!
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26.02.2022 08:27 Ответить
Живи и здравствуй Украина!
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26.02.2022 08:46 Ответить
Тараса Шевченка казахи не забыли.
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26.02.2022 09:00 Ответить
Slava Kazaxstanu !!!!!!
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26.02.2022 09:01 Ответить
Алга, Украина!
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26.02.2022 09:06 Ответить
И в Казахстане Цензор читают, уважаю
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26.02.2022 09:23 Ответить
с 2014 слежу за путинской агрессией в украине, что из себя представляет путин понял когда появились доказательства взрывов домов фсбшниками
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26.02.2022 09:28 Ответить
Кому не простить это вопрос времени,но я точно знае не простить не состоящего политика,лже разведчика путина.Его ждёт уголовный суд в Гааге и кара божье
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26.02.2022 09:43 Ответить
Какое же подлючее и ссыкливое это карликовое, плешивое *****. А как же "непобедимая" российская армия, всё сдулась? Урод теперь другие страны против Украины фалует, потому-что русская орда против Украины бессильна. Казахи правильное решение сделали, иначе бы очень ограмные проблемы и трагические последствия постигли бы их. И всем остальным *****вским сателитам, лучше сидеть ровно, тихо и не рыпаться! Беларусь скоро ответит за свои действия против Украины. Моська не туда влезла!
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26.02.2022 09:54 Ответить
молодцы казахи!
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26.02.2022 10:38 Ответить
 
 