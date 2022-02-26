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Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Казахстан відхилив прохання Росії відправити свою армію для підтримки російських окупаційних військ в Україні.
Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.
Казахстан заявив, що не визнає так звані "ЛДНР", визнання яких Путін використав як привід для вторгнення до України.
США привітали позицію Казахстану.
"Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають "ЛНР" та "ДНР". Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні", - заявили в Раді безпеки США.
Топ коментарі
+74 Welle
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+52 Aleksiey Ykropovich
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зара грузини візьмуть своє, молдавани своє, японці повернуть...отак і розберуть по шматках.
ну і найбільший лапоть дістанеться китайцям.
У маім аттачэнні "русскамірцаў" няма, але і раней сярод іх было зусім нямнога. Сярод моладзі іх практычна няма, бо моладзь вырасла у незалежнай (хоць і фармальна) краіне. У асноўным "русскамірцы" у Беларусі гэта людзі сталага узросту.
А з тым, што Беларусь будзе пакарана, я не сумняваюся - закончыцца вайна, і Беларусі, як і Расеі прыйдзецца плаціць Украіне ваенныя рэпарацыя. Гэта непазбежна.
Так вам, суки.
они че слепые
не видят что там жить не долго будут
или за кордоном сидят
просто интересно получается
его страну используют как плацдарм для атак
а он че смотрит спокойно на это?
лука ты тварь говорил что "мы славяне"
если ты еще планируешь что колька твой доживет
может хоть запретишь пользоваться своей страной как плацдармом?
У нас пісалі пару дзен назад у некаторых Тэлеграм-каналах, што некатарыя кантрактнікі адправілісь "на граніцу з Украінай". Што значыць "на граніцу з Украінай"? Я думаю, што пайшлі разам з расейскім сбродам.
Не спадзявайцеся - так названага "Бацьку" не знясуць, пакуль Пуціну ен будзе патрэбны. Гэта рэальнасць, якую я бачу тут цяпер.
я боялся он ему ультиматум предъявит
хорошо что пошли просить сейчас
а не раньше
эта тварь плешивая
когда в 14м на украинцев нападала, никого не спрашивала
а когда рубль повалися изза "слабых" санкций
мы все так же пострадали
эта тварь теперь в открытую бомбит украинцев
и еще имеет наглость посылать казахов?
у нас в городе памятник шевченко стоит, город в советское время так и назывался
тут много украинцев
память про афганистан тихо проводят
никаких "можем повторить"
просто скромный монумент "интернационалистам"
да и токаев же не раша тв смотрит
он же знает что происходит
он че идиот посылать войска казахстана туда
мы же не орки, что нас тут миллионы
и еще гибнуть за идею плешивого педофила
В январе, во время Казахской Революции, нас расстреливали российские войска. Этому уже есть доказательства. Армия Казахстана уже начала переходить на сторону народа, но вмешалась Россия. При первой возможности мы будем мстить.
просто белорусы признали, армения (ну тут типа никуда не денутся
иначе им хана)
но тогда не признали, хотя за розолюцио про оккупацию крыма "за" не голосовали
а обошлись как многие "игнором"
а уж эти дыры признавать, после 8 лет
надо быть полным бараном
"народные" республики, где ниразу выборов не было
и коммендантский час
и подвал для "врагов народа"
пошли они лесом
а те уроды коллабаранты что радовались признанию в дыре
которые украинский паспорт специально на всякий случай оставили
вы еще за это ответите
не видать вам никаких выборов лет 20