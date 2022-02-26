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Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News

Казахстан відхилив прохання Росії відправити свою армію для підтримки російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Казахстан заявив, що не визнає так звані "ЛДНР", визнання яких Путін використав як привід для вторгнення до України.

США привітали позицію Казахстану.

"Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають "ЛНР" та "ДНР". Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні", - заявили в Раді безпеки США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+74
Якщо хло звертається за допомогою до інших країн, значить не так все в нього добре з резервами. Подяка казахам, що не стали посібниками зла, на відміну від білорусів.
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26.02.2022 06:42
+73
Наступление захлебывается. Лучшие подразделения Мордора перемалываются. Взять Киев сцыкотно. Мы на своей земле вступайте в ВСУ. тероборону. Организовуйте партизанские отряды. Занимайтесь диверсиями. Піднімайтесь. Все буде Україна.
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26.02.2022 06:43
+52
Хто казав що Казахи підкорилися *****?!
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26.02.2022 06:38
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Хто казав що Казахи підкорилися *****?!
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26.02.2022 06:38 Відповісти
Дайте подумать....так и есть...этот взбрык им не простят...ещё увидим последствия...
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26.02.2022 06:41 Відповісти
може і будуть, талібан вже на щось натякає кабаєву. ось би відкрили другий фронт
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26.02.2022 06:46 Відповісти
і хто вже ***** боїться ?
зара грузини візьмуть своє, молдавани своє, японці повернуть...отак і розберуть по шматках.
ну і найбільший лапоть дістанеться китайцям.
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26.02.2022 06:49 Відповісти
Никто не разберет
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26.02.2022 06:58 Відповісти
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26.02.2022 06:59 Відповісти
Кто не простит? К моменту, когда наша армия закончит - некому прощать будет. Мордор прекратит своё существование.
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26.02.2022 09:14 Відповісти
Вряд ли прилетит. Ибо в ответку от Китая прилететь сможет.
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26.02.2022 11:56 Відповісти
Уже даже их союзники не верят в силу рос армии
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26.02.2022 06:43 Відповісти
у окурка геть крыша прогнила утратил остатки розуму правильно сказал Байден кем он себя возомнил кем он себя считает???
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26.02.2022 06:49 Відповісти
Мені здається, що ***** не лише ********, а ще і одержимий
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26.02.2022 06:51 Відповісти
это лечится молитвами кувалдой по бошке покладание на рельсы перед поездом выталкиваем из самолета без парашюта пулеметом 10 кг С-4 ... песней Батько наш Бандера Слава Украине Героям Слава...
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26.02.2022 06:57 Відповісти
Біз Қазақстанға Украинаға қатысты ұстанымы үшін алғыс айтамыз.
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26.02.2022 07:08 Відповісти
срать мы на него хотели.
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26.02.2022 08:26 Відповісти
Сябрів треба покарати
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26.02.2022 06:40 Відповісти
вони нам не сябри
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26.02.2022 06:50 Відповісти
ой я вас умоляю их покарает сам Путин в руках рашистов ЧАЭС может быть всякое но роза ветров направление может на 99% ударить в сторону сябров вот и будет им благодарность в преданности рашистам...
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26.02.2022 06:51 Відповісти
В них цілий день ОРТ працює і інші росканали. Вони хочуть об'єднання з Росією, "Ани наші братья".
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26.02.2022 07:39 Відповісти
Раней шмат Беларусаў жадалі "аб'яднання з Расеяй", але цяпер многае змянілася - пасля таго, як Хайло сказаў пасля выбараў 2020 року ў нас , што калі патрэбна, то ен адправіць расейскія сілавыя структуры у Беларусь .

У маім аттачэнні "русскамірцаў" няма, але і раней сярод іх было зусім нямнога. Сярод моладзі іх практычна няма, бо моладзь вырасла у незалежнай (хоць і фармальна) краіне. У асноўным "русскамірцы" у Беларусі гэта людзі сталага узросту.

А з тым, што Беларусь будзе пакарана, я не сумняваюся - закончыцца вайна, і Беларусі, як і Расеі прыйдзецца плаціць Украіне ваенныя рэпарацыя. Гэта непазбежна.
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26.02.2022 09:30 Відповісти
Молодці брати.
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26.02.2022 06:41 Відповісти
Якщо хло звертається за допомогою до інших країн, значить не так все в нього добре з резервами. Подяка казахам, що не стали посібниками зла, на відміну від білорусів.
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26.02.2022 06:42 Відповісти
Ось, повністью мої думки, тому і не буду нічого додавати!
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26.02.2022 07:10 Відповісти
Резервів у ***** достатньо. Його мета як у кримінального пахана - повязати казахів кровю як білорусів. Бяшки вже не відмиються.
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26.02.2022 07:11 Відповісти
Резерви є. Але вони швидко вичерпуються. А далі буде ще гірше: запрацюють санкції щодо москальської економіки, фінансової сфери, російських мільярдерів і їх виводків.. Тому ***** очкує - це і звернення до Казахстану, і звернення до наших військових з закликом до "перевороту", і (занадто) оперативне формування т.з. "переговорної комісії" до Мінська... Ще дві-три доби ***** і не думав про таке- він мріяв про бліц-кріг.
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26.02.2022 07:20 Відповісти
Не швидко. Ну от не з "нашим щастям"! Зараз в напрямку України рухаються сотні платформ з військовою технікою з Сибіру, Зауралля та Далекого Сходу. Так що "другої хвилі" не уникнути. Час зараз дуже важливий. Чим більше встигнемо знищити зараз тим менше їх буде разом з "свіжими".
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26.02.2022 07:28 Відповісти
У него и не было хорошо, он ждал 8 лет и сделал попытки 2 для типа переворота в Белоруссии и Казахстане, ему нужно было их согласие на армию для Украины
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26.02.2022 08:59 Відповісти
У мене ще є така думка, що він просто хоче замазати у цій війні як найбільше "союзників". Одному потім огрібати не хочеться, от і намагається "пов'язати кров'ю".
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26.02.2022 12:02 Відповісти
Сябрам *******
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26.02.2022 06:42 Відповісти
Наступление захлебывается. Лучшие подразделения Мордора перемалываются. Взять Киев сцыкотно. Мы на своей земле вступайте в ВСУ. тероборону. Организовуйте партизанские отряды. Занимайтесь диверсиями. Піднімайтесь. Все буде Україна.
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26.02.2022 06:43 Відповісти
Так і робимо 👍🏼✊💪
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26.02.2022 06:46 Відповісти
Респект і повага!!!
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26.02.2022 06:45 Відповісти
Навіть мусульмани відмовились... Тільки православні московської конфесії не можуть вжитися... Східні Каїни...
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26.02.2022 06:46 Відповісти
Религия тут не при чем, от слова вообще.
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26.02.2022 08:19 Відповісти
пуйло уже ищет помощи
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26.02.2022 06:46 Відповісти
У него ихтамнеты кончаются
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26.02.2022 07:04 Відповісти
Нам только жареных казахов не хватало!
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26.02.2022 06:46 Відповісти
Goot
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26.02.2022 06:47 Відповісти
Бо вони самі ГЛИБОКО зневажають трусню.
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26.02.2022 06:48 Відповісти
***** шукає підтримки, хоче таким чином показати, що це міжнародна проблема. Але йому ніхто не вірить. Світ, бачачи те як бьються українці все сильніше і більше починає допомагати Україні. Але світ боїться, що загнаний в куток щур може натиснути на ядерну кнопку. А воно може - воно їбoнyте.
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26.02.2022 06:48 Відповісти
Тоже об этом думал. Но неужели в его окружении не найдется ни одного, кто бы пристрелил ***** за момент до того как нажмет кнопку?
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26.02.2022 07:05 Відповісти
мені здаєтся і я надіюся звісно що ракети ядерні не запускаются по кнопці, і проходять 2- 3 стадії секретних кодів у конвертах
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26.02.2022 07:35 Відповісти
може, але частина ракет не взлетить взагалі, деякі підірвуться в шахтах чи при пуску, інших тупо в польоті анігілюють, а ті що долетять, також можуть не здетонувати, проблема тільки в поодиноких, що таки задіють шкоду
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26.02.2022 07:36 Відповісти
Відмовилися, тому, що почувають, що можуть отримати по повній.
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26.02.2022 06:50 Відповісти
Провокуєш?
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Не надо здесь сеять смуту между казахами и украинцами !!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.04.2022 00:57 Відповісти
Шо, великая расиянская армия уже все?
Так вам, суки.
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26.02.2022 06:59 Відповісти
dyk u "vialikoj" vže žratj nema, magaziny grabiat.
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26.02.2022 10:08 Відповісти
Турин ещё припомнит за отказ
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26.02.2022 06:59 Відповісти
так, але буде вже нічим "припомнити")
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26.02.2022 08:30 Відповісти
Тільки вдумайтесь: нащадки Золотої Орди відмовляються воювати на боці нащадків московії у війні проти нащадків Русі🤯
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26.02.2022 07:01 Відповісти
"Нащадків московії" це нащадки рабів Золотої Орди які платили данину ханам понад 400 років. Якось воно не правильно воювати на боці кацапів нащадкам тих хто їх визискував.
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26.02.2022 07:22 Відповісти
А остальные что, белорусы, таджики?
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26.02.2022 07:02 Відповісти
А таджиков там вроде 70 человек в силах ОДКБ, это было бы смешно увидеть. Белорусы (именно так, жители Белорусской ССР) нам и так подложили свинью, и без своих войск. Мы этого им не забудем и не простим.
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26.02.2022 07:07 Відповісти
таджики тоже врядли согласятся
они че слепые
не видят что там жить не долго будут
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26.02.2022 08:23 Відповісти
Ви у себе там розберітся з тим своїм бровастим підором. Казахи нам брати на відміну кацапів. Так що як підем у контр-атаку хотілося б розраховувати на вашу допомогу!!!
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26.02.2022 07:06 Відповісти
От так!
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26.02.2022 07:11 Відповісти
А армяшки какашки кацапські сраколизи?
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26.02.2022 07:13 Відповісти
Алга Казахстан Респект с Украины
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26.02.2022 07:15 Відповісти
таджиков я так приплел, до кучи. меня больше соседи с верху итересуют. надеюсь они поплатятся еще за этот нож в спину
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26.02.2022 07:23 Відповісти
Хоч тут розуму хватило!
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26.02.2022 07:32 Відповісти
Выдохся **********, возвращайся тварь кровавая в Московию и забудь про Украину. Смерть росфашистам.
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26.02.2022 07:32 Відповісти
Все просто як двері, Казахи бояться санкцій і стати ізгоєм. Голові колгоспу і бункерному щуру вже всеодно
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26.02.2022 07:41 Відповісти
Спасибо Казахские братья Нам и Белорусов(друзей) хватает.
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26.02.2022 07:45 Відповісти
так войска луки учавствуют в боях
или за кордоном сидят
просто интересно получается
его страну используют как плацдарм для атак
а он че смотрит спокойно на это?
лука ты тварь говорил что "мы славяне"
если ты еще планируешь что колька твой доживет
может хоть запретишь пользоваться своей страной как плацдармом?
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26.02.2022 08:19 Відповісти
Колхозник предоставил территорию как плацдарм,,,,посмотрим а захотят ли белларусы помирать на нашей земле?,,,или воспользуются случаем и снесут батьку
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26.02.2022 08:22 Відповісти
На жаль Беларусь выступіла агрэссарам нараўне з Расеяй супраць Украіны.

У нас пісалі пару дзен назад у некаторых Тэлеграм-каналах, што некатарыя кантрактнікі адправілісь "на граніцу з Украінай". Што значыць "на граніцу з Украінай"? Я думаю, што пайшлі разам з расейскім сбродам.

Не спадзявайцеся - так названага "Бацьку" не знясуць, пакуль Пуціну ен будзе патрэбны. Гэта рэальнасць, якую я бачу тут цяпер.
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26.02.2022 09:43 Відповісти
Ну тогда готовьтесь хоронить
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26.02.2022 11:16 Відповісти
фух
я боялся он ему ультиматум предъявит
хорошо что пошли просить сейчас
а не раньше

эта тварь плешивая
когда в 14м на украинцев нападала, никого не спрашивала
а когда рубль повалися изза "слабых" санкций
мы все так же пострадали

эта тварь теперь в открытую бомбит украинцев
и еще имеет наглость посылать казахов?

у нас в городе памятник шевченко стоит, город в советское время так и назывался
тут много украинцев
память про афганистан тихо проводят
никаких "можем повторить"
просто скромный монумент "интернационалистам"

да и токаев же не раша тв смотрит
он же знает что происходит

он че идиот посылать войска казахстана туда
мы же не орки, что нас тут миллионы
и еще гибнуть за идею плешивого педофила
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26.02.2022 08:17 Відповісти
Алла Украинаға жар болсн! Да поможет всевышний Украине! Молимся за вас братья
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26.02.2022 08:21 Відповісти
Братья украинцы !!! Казахстан за вас !!! Держитесь !!!! Мы никогда не поднимем руку на братский украинский народ !!! Только что очень рад был услышать, что Казахстан отказался участвовать в российской агрессии против Украины !

В январе, во время Казахской Революции, нас расстреливали российские войска. Этому уже есть доказательства. Армия Казахстана уже начала переходить на сторону народа, но вмешалась Россия. При первой возможности мы будем мстить.
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26.02.2022 08:22 Відповісти
спасибо други!
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26.02.2022 08:25 Відповісти
не уверен что речь идет именно о солидарности с нашей борьбой . просто ситуация в Казахстане такова что они при всем желании не могут себе позволить отправить армию на убой . и остаться без военной силы . потому что ситуация января может повториться
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26.02.2022 08:25 Відповісти
У нас армия неважнецкая, прям скажем...И если путлер начал зазывать даже нас, то дела у него не ахти. Ну, в любом случае, наш Токаев молодец! В том числе и за то, что не признал эти ублюдочные дырляндские республики.
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26.02.2022 08:26 Відповісти
по крыму я боялся еще тогда что признавать казахстан будет
просто белорусы признали, армения (ну тут типа никуда не денутся
иначе им хана)
но тогда не признали, хотя за розолюцио про оккупацию крыма "за" не голосовали
а обошлись как многие "игнором"
а уж эти дыры признавать, после 8 лет
надо быть полным бараном
"народные" республики, где ниразу выборов не было
и коммендантский час
и подвал для "врагов народа"
пошли они лесом

а те уроды коллабаранты что радовались признанию в дыре
которые украинский паспорт специально на всякий случай оставили
вы еще за это ответите
не видать вам никаких выборов лет 20
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26.02.2022 08:39 Відповісти
токаев гондон
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26.02.2022 09:07 Відповісти
РАХМЕТ ДОСТАР!
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26.02.2022 08:27 Відповісти
Живи и здравствуй Украина!
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26.02.2022 08:46 Відповісти
Тараса Шевченка казахи не забыли.
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Slava Kazaxstanu !!!!!!
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Алга, Украина!
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26.02.2022 09:06 Відповісти
И в Казахстане Цензор читают, уважаю
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26.02.2022 09:23 Відповісти
с 2014 слежу за путинской агрессией в украине, что из себя представляет путин понял когда появились доказательства взрывов домов фсбшниками
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26.02.2022 09:28 Відповісти
Кому не простить это вопрос времени,но я точно знае не простить не состоящего политика,лже разведчика путина.Его ждёт уголовный суд в Гааге и кара божье
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26.02.2022 09:43 Відповісти
Какое же подлючее и ссыкливое это карликовое, плешивое *****. А как же "непобедимая" российская армия, всё сдулась? Урод теперь другие страны против Украины фалует, потому-что русская орда против Украины бессильна. Казахи правильное решение сделали, иначе бы очень ограмные проблемы и трагические последствия постигли бы их. И всем остальным *****вским сателитам, лучше сидеть ровно, тихо и не рыпаться! Беларусь скоро ответит за свои действия против Украины. Моська не туда влезла!
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26.02.2022 09:54 Відповісти
молодцы казахи!
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26.02.2022 10:38 Відповісти
 
 