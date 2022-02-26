Казахстан відмовився брати участь в наступі на Україну, - NBC News

Казахстан відхилив прохання Росії відправити свою армію для підтримки російських окупаційних військ в Україні.

Про це повідомляє NBC News, інформує Цензор.НЕТ.

Казахстан заявив, що не визнає так звані "ЛДНР", визнання яких Путін використав як привід для вторгнення до України.

США привітали позицію Казахстану.

"Ми вітаємо заяву Казахстану про те, що вони не визнають "ЛНР" та "ДНР". Ми також вітаємо відмову Казахстану направити свої сили для участі у війні Путіна в Україні", - заявили в Раді безпеки США.