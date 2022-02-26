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Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб

Россия на момент утра 26 февраля начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам Войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.

С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.

Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Белоруссии и Крыма.

В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для ударов по объектам на территории Украины.

Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.
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Топ комментарии
+33
Резервное мясо будет жариться лучше предыдущих партий !
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26.02.2022 08:53
+31
О, уже утиль всякий в бой идет. Сдыхать начало, кацапье?
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26.02.2022 08:54
+27
не забудьте кожному покласти пластиковий пакет в кишеню..... в нас так прийнято викидати сміття
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26.02.2022 08:56
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Резервное мясо будет жариться лучше предыдущих партий !
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26.02.2022 08:53 Ответить
То тепер Казахи з Китайцами легко можуть лаптєстан поділити на свої області !
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26.02.2022 09:11 Ответить
Це свідчить, що вони видихаються: підтягування резервів, звернення ***** до наших військових вчинити переворот, оперативне зібрання "переговорної комісії" до Мінська, звернення до Казахстану посприяти військами для вторгнення... Московщина влізла у крупну і затяжну війну і у неї не вийшов бліц-кріг (Україна не капітулювала у перші дві доби).
Вони видихаються - Україна то не Абхазія, не Придністрянщина, не Карабах і навіть не Сирія. Кидати бомби і ракети - то ще не захопити територію. Тут москалям наступить погибель - смерть чатуватиме на них на кождому кроці, поки не забере до себе. Скоти.
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26.02.2022 09:37 Ответить
Теперь они так легко не отделаются ,их тварюк ждёт смерть ни только в Украине ,мы будем уничтожать их в ихнем логове ,святая месть Украины обрушится на их головы набитые ватой !
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26.02.2022 09:46 Ответить
Законная цель
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26.02.2022 08:54 Ответить
О, уже утиль всякий в бой идет. Сдыхать начало, кацапье?
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26.02.2022 08:54 Ответить
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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26.02.2022 08:56 Ответить
В них антивоєнні мітенги заборонені законодавством. Там взагалі дах потік.
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26.02.2022 09:00 Ответить
нам то же много запрещали.
но ТРИ Майдана понемногу лечит власть и самозванцев ******************.
хотелось бы , чтобы лечение происходило быстрее.
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26.02.2022 10:06 Ответить
не забудьте кожному покласти пластиковий пакет в кишеню..... в нас так прийнято викидати сміття
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26.02.2022 08:56 Ответить
не пакет, насіння - нехай соняшники ростуть
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26.02.2022 09:04 Ответить
Зараз головне столиця Київ.Вистоїмо буде Україна
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26.02.2022 08:57 Ответить
Головне зараз вся Україна та її люди!
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26.02.2022 09:02 Ответить
Типа "элита" кацапни уже подохла? 😁Пздц вам твари!
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26.02.2022 08:58 Ответить
На супутникових знімках, отриманих увечері 25 лютого, видно кілька великих угруповань російських військових та близько 150 транспортних гелыкоптерів на півдні Білорусі, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону.
Знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка відслідковує переміщення російських військ поблизу кордонів України


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26.02.2022 08:59 Ответить
хватит разгонять ночную дезу...
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26.02.2022 09:05 Ответить
а никто не хочет сказать бульбофюреру спасибо?
а ничо шо с аэродромов белорашки к нам летят *******?
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26.02.2022 09:30 Ответить
шо там, все нормально в місті та окрузі?
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26.02.2022 09:07 Ответить
тьху тьху... больше не скажу!
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26.02.2022 09:30 Ответить
я й так поняв. пасіба. )
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26.02.2022 09:42 Ответить
тут начало бюргерам таки потроху доходить. ну основні страхи поки, шо на європу й до них ***** попре, якшо Україна не вистоїть.
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26.02.2022 09:44 Ответить
Блін, анекдот про "Де ж ми їх ховати будемо" вже не такий і анекдот.
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26.02.2022 08:59 Ответить
***** всрався,бліцкриг не вдався.От такий от каламбур.
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26.02.2022 08:59 Ответить
нехай не спішать, ми ще попередніх не всіх перемололи!
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26.02.2022 09:00 Ответить
Вторая партия удобрений...
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26.02.2022 09:00 Ответить
Резарв.? От тому вчора істерика у )(уйла була--биндеровци.нацисти..Воно хоче парад на 9травня в Києві
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26.02.2022 09:00 Ответить
Мелитополь захвачен, правда, нет?
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26.02.2022 09:01 Ответить
Обстрілюють.
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26.02.2022 09:13 Ответить
Нічого, скоро й строковики 18 річні підуть. Путін буде могилити своє стадо до кінця.
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26.02.2022 09:01 Ответить
Вони вже і ********* чвк запускають. Ось що вони пишуть

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26.02.2022 09:03 Ответить
Спецура была, СОБР с кадировцами тоже, и этих ЧМОшников на корм собакам пустим
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26.02.2022 09:19 Ответить
о бойві "кампазітари" об*явилося бойових кадировців з бурятами ми вже зажарили то ви наступні
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26.02.2022 10:03 Ответить
Донецк с Луганском вообще надо с землей сравнять !
Из-за них пид@расов в Украине идёт полномасштабная война
Вымаливали ***** , чтоб ввёл войска …
Твари .
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26.02.2022 09:48 Ответить
Вишліть їм багато цікавих фото.
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26.02.2022 09:03 Ответить
У нас будуть раді. Скільки добрива на весну - гарна буде городина.
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26.02.2022 09:05 Ответить
У ***** вже закінчуються іхтамнети?
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26.02.2022 09:05 Ответить
А що - якщо встановлено, якщо достеменно відомо місце скупчення ворожої техніки- то чому по ним нема команди вдарити хоча би ОТР "Точка У"? Як це було зроблено по військовому лятовищу рашистів у Міллерово? Чому? Бийте! Якщо цього не робити - вони розповзуться і тоді їх знищити буде значно важче!
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26.02.2022 09:05 Ответить
не панікуй, наші жостко дають відповідь по всім фронтам
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26.02.2022 09:18 Ответить
Та я не панікую, одначе і невійськовому вочевидь, що найбільший ефект при знищенні ворожої техніки та військових досягається саме тоді, коли бьють по їх СКУПЧЕННЯМ!
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26.02.2022 09:56 Ответить
А шосі стало ? Пошинкували вас добряче підори кацапскі ?
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26.02.2022 09:07 Ответить
A чому у вiдповiдь по мокшанським коритах досi не використовуються протикорабельныi ракети "Нептун"?
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26.02.2022 09:08 Ответить
******* по них упередженим залпом з точки-У, як зробили у міллерово
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26.02.2022 09:08 Ответить
********** тебя же предупреждали, что украинский народ тебе сделает ад на нашей земле, Чечня покажется раем.
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26.02.2022 09:10 Ответить
В сети есть видео, как где то под Суммами росийские военные оговаривают условия сдачи -https://korrespondent.net/ukraine/4451628-soldat-rf-hovoryl-s-zhyteliamy-sum-o-sdache-v-plen
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26.02.2022 09:11 Ответить
Агонія *****.
Мордор повинен бути знищений
Слава нації
Смерть москалям
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26.02.2022 09:13 Ответить
Ну, мне кажется, время раздумий прошло. ******* по русским всеми наличными средствами даже на их территории.
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26.02.2022 09:14 Ответить
Интересно когда начнется "наши мальчики погибли в неравном бою с американцами на Украине?!"
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26.02.2022 09:16 Ответить
когда массово поедет груз 200
и врать про "сдается всу" не получится
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26.02.2022 09:19 Ответить
груз 200 не едет у нас тут их собаки растаскивают
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26.02.2022 09:20 Ответить
Собирать двухсотых некому. Один был, да и тот в плен попал.
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26.02.2022 10:32 Ответить
Все их называют орками.
Но без шуток - все смотрели Властелин колец.
Так вот, избитая фейковая фраза, которую руссофашисты придумали "воюй не числом, а умением" - гнусная ложь уже 250 лет.
Они орлы, когда их много и противник обескуражен.
Я уже писал в комментах - мой отец воевал в 1940м в финскую.
Они тогда финнов просто трупами забросали. Финны были в шоке! - танки и техника ехали просто по трупам своих же.
Теперь про сегодня. Нам главное - уничтожить "элитные", хорошо подготовленные войска первого эшелона - это еще неделя, две. Ведь недаром он бросил их относительно малыми группами в прорыв - фактически в тыл. Расчет был на их "професионализм" - прорваться, захватить админучрежления и объявить "новую власть."
Не получается - элита постепенно уходит на удобрения.
Да, РФия большая. Но с новым призывом мы уже намного легче справимся (если эти "обученые" сами себя не перестреляют).
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26.02.2022 09:18 Ответить
ну там я помню в властелине колец каких то гибридов орков и эльфов из земли выкапывали))
хоть лопатами выкапывай)
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26.02.2022 09:21 Ответить
И еще, вдогонку. Все знают о заградотялах СМЕРШа во второю мировую.
Я как-то лет 25 назад читал дневник немецкого офицера (их в то время частенько публиковали).
Немцы находились в бетонных ДЗОТАх. Вот что он пишет (извините, не дословно).
"Началась атака - два танка и до роты солдат. Я приказал открыть прицельный огонь - все подступы были пристреляны. Танк загорелся, солдаты залегли и не стреляли, пытались перебежками отступить. Я приказал прекратить огонь, чтобы дать им возможность уйти -они не стреляли. Но тут с ихнего тыла внезапно был открыт огонь, мы приготовились, но ничего не поняли.
Когда разобрались - были в шоке! - сзади стреляли по своим! и не давали им отойти.
Такое я видел впервые."
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26.02.2022 09:46 Ответить
'Ibite ih vi a gorditsia vami budu ja.
Jesli hotj odin protiv, gotov svoimi 110 kg pljus skorostj udara ujebatj prorasiskuju skotinu.
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26.02.2022 09:32 Ответить
Что мешает байрактарами нанести упреждающий удар по скоплению на их территории ?
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26.02.2022 09:32 Ответить
СУдячи з усього термін "превентивний" удар ще не прижився у наших військових. Коли йде війна і триває накопичення ударних наступальних угрупувань біля наших кордонів потрібно завдавати превентивних (упереджувальних) ударів по скупченнях сил і засобів противника і не допускати нападу на нас. Уявляю, що зробила би у такому випадку Туреччина чи Ізраїль...
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26.02.2022 10:10 Ответить
пробачте, але де наши Нептуни? чого не стрілять по ворожим кораблям? фашисти своїми калібрами гатять по Україні.
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26.02.2022 10:48 Ответить
А Бубочка не зробив замовлення свого часу у оборонзаказ…
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26.02.2022 11:03 Ответить
и чего ждать и кого стесняться ? Послать им НА ИХ ТЕРРИТОРИЮ привет от "У-2" по примеру Миллерово
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26.02.2022 10:57 Ответить
 
 