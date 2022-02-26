Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы, - Генштаб
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Россия на момент утра 26 февраля начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам Войск ВС Украины на Востоке и в северной части Киевской области. Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.
С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования Калибр по территории Украины.
Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Белоруссии и Крыма.
В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для ударов по объектам на территории Украины.
Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косовщина.
Пожалуйста, подождите...
Вони видихаються - Україна то не Абхазія, не Придністрянщина, не Карабах і навіть не Сирія. Кидати бомби і ракети - то ще не захопити територію. Тут москалям наступить погибель - смерть чатуватиме на них на кождому кроці, поки не забере до себе. Скоти.
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
но ТРИ Майдана понемногу лечит власть и самозванцев ******************.
хотелось бы , чтобы лечение происходило быстрее.
Знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка відслідковує переміщення російських військ поблизу кордонів України
а ничо шо с аэродромов белорашки к нам летят *******?
Из-за них пид@расов в Украине идёт полномасштабная война
Вымаливали ***** , чтоб ввёл войска …
Твари .
Мордор повинен бути знищений
Слава нації
Смерть москалям
и врать про "сдается всу" не получится
Но без шуток - все смотрели Властелин колец.
Так вот, избитая фейковая фраза, которую руссофашисты придумали "воюй не числом, а умением" - гнусная ложь уже 250 лет.
Они орлы, когда их много и противник обескуражен.
Я уже писал в комментах - мой отец воевал в 1940м в финскую.
Они тогда финнов просто трупами забросали. Финны были в шоке! - танки и техника ехали просто по трупам своих же.
Теперь про сегодня. Нам главное - уничтожить "элитные", хорошо подготовленные войска первого эшелона - это еще неделя, две. Ведь недаром он бросил их относительно малыми группами в прорыв - фактически в тыл. Расчет был на их "професионализм" - прорваться, захватить админучрежления и объявить "новую власть."
Не получается - элита постепенно уходит на удобрения.
Да, РФия большая. Но с новым призывом мы уже намного легче справимся (если эти "обученые" сами себя не перестреляют).
хоть лопатами выкапывай)
Я как-то лет 25 назад читал дневник немецкого офицера (их в то время частенько публиковали).
Немцы находились в бетонных ДЗОТАх. Вот что он пишет (извините, не дословно).
"Началась атака - два танка и до роты солдат. Я приказал открыть прицельный огонь - все подступы были пристреляны. Танк загорелся, солдаты залегли и не стреляли, пытались перебежками отступить. Я приказал прекратить огонь, чтобы дать им возможность уйти -они не стреляли. Но тут с ихнего тыла внезапно был открыт огонь, мы приготовились, но ничего не поняли.
Когда разобрались - были в шоке! - сзади стреляли по своим! и не давали им отойти.
Такое я видел впервые."
Jesli hotj odin protiv, gotov svoimi 110 kg pljus skorostj udara ujebatj prorasiskuju skotinu.