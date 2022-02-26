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Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Події

Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони, - Генштаб

Росія на момент ранку 26 лютого почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ворог почав передислокацію резервних підрозділів у прикордонні з Україною райони і продовжує завдавати авіаційних ударів по аеродромах, угрупованнях Військ ЗС України на Сході та в північній частині Київської області. Здійснено поодинокі авіаційні удари в районах Суми, Полтава, Маріуполь.

З Чорного моря ворог здійснив пуск крилатих ракет морського базування Калібр по території України.

Управління діями тактичної авіації РФ відбувається на території Білорусі та Криму.

У районі Мозиря знаходяться батальйонні тактичні групи 35 загальновійськової армії Східного ВО, які можуть бути застосовані для нанесення ударів по об'єктах на території України.

Встановлено тимчасове місце знаходження десятків одиниць танків в районі Шумського і ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град" в районі Косівщина.
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Топ коментарі
+33
Резервное мясо будет жариться лучше предыдущих партий !
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26.02.2022 08:53
+31
О, уже утиль всякий в бой идет. Сдыхать начало, кацапье?
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26.02.2022 08:54
+27
не забудьте кожному покласти пластиковий пакет в кишеню..... в нас так прийнято викидати сміття
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26.02.2022 08:56
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Резервное мясо будет жариться лучше предыдущих партий !
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26.02.2022 08:53 Відповісти
То тепер Казахи з Китайцами легко можуть лаптєстан поділити на свої області !
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26.02.2022 09:11 Відповісти
Це свідчить, що вони видихаються: підтягування резервів, звернення ***** до наших військових вчинити переворот, оперативне зібрання "переговорної комісії" до Мінська, звернення до Казахстану посприяти військами для вторгнення... Московщина влізла у крупну і затяжну війну і у неї не вийшов бліц-кріг (Україна не капітулювала у перші дві доби).
Вони видихаються - Україна то не Абхазія, не Придністрянщина, не Карабах і навіть не Сирія. Кидати бомби і ракети - то ще не захопити територію. Тут москалям наступить погибель - смерть чатуватиме на них на кождому кроці, поки не забере до себе. Скоти.
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26.02.2022 09:37 Відповісти
Теперь они так легко не отделаются ,их тварюк ждёт смерть ни только в Украине ,мы будем уничтожать их в ихнем логове ,святая месть Украины обрушится на их головы набитые ватой !
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26.02.2022 09:46 Відповісти
Законная цель
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26.02.2022 08:54 Відповісти
О, уже утиль всякий в бой идет. Сдыхать начало, кацапье?
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26.02.2022 08:54 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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26.02.2022 08:56 Відповісти
В них антивоєнні мітенги заборонені законодавством. Там взагалі дах потік.
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26.02.2022 09:00 Відповісти
нам то же много запрещали.
но ТРИ Майдана понемногу лечит власть и самозванцев ******************.
хотелось бы , чтобы лечение происходило быстрее.
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26.02.2022 10:06 Відповісти
не забудьте кожному покласти пластиковий пакет в кишеню..... в нас так прийнято викидати сміття
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26.02.2022 08:56 Відповісти
не пакет, насіння - нехай соняшники ростуть
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26.02.2022 09:04 Відповісти
Зараз головне столиця Київ.Вистоїмо буде Україна
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26.02.2022 08:57 Відповісти
Головне зараз вся Україна та її люди!
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26.02.2022 09:02 Відповісти
Типа "элита" кацапни уже подохла? 😁Пздц вам твари!
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26.02.2022 08:58 Відповісти
На супутникових знімках, отриманих увечері 25 лютого, видно кілька великих угруповань російських військових та близько 150 транспортних гелыкоптерів на півдні Білорусі, приблизно за 30 кілометрів від українського кордону.
Знімки оприлюднила приватна американська компанія Maxar Technologies, яка відслідковує переміщення російських військ поблизу кордонів України


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26.02.2022 08:59 Відповісти
хватит разгонять ночную дезу...
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26.02.2022 09:05 Відповісти
а никто не хочет сказать бульбофюреру спасибо?
а ничо шо с аэродромов белорашки к нам летят *******?
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26.02.2022 09:30 Відповісти
шо там, все нормально в місті та окрузі?
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26.02.2022 09:07 Відповісти
тьху тьху... больше не скажу!
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26.02.2022 09:30 Відповісти
я й так поняв. пасіба. )
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26.02.2022 09:42 Відповісти
тут начало бюргерам таки потроху доходить. ну основні страхи поки, шо на європу й до них ***** попре, якшо Україна не вистоїть.
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26.02.2022 09:44 Відповісти
Блін, анекдот про "Де ж ми їх ховати будемо" вже не такий і анекдот.
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26.02.2022 08:59 Відповісти
***** всрався,бліцкриг не вдався.От такий от каламбур.
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26.02.2022 08:59 Відповісти
нехай не спішать, ми ще попередніх не всіх перемололи!
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Вторая партия удобрений...
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Резарв.? От тому вчора істерика у )(уйла була--биндеровци.нацисти..Воно хоче парад на 9травня в Києві
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26.02.2022 09:00 Відповісти
Мелитополь захвачен, правда, нет?
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Обстрілюють.
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26.02.2022 09:13 Відповісти
Нічого, скоро й строковики 18 річні підуть. Путін буде могилити своє стадо до кінця.
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26.02.2022 09:01 Відповісти
Вони вже і ********* чвк запускають. Ось що вони пишуть

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26.02.2022 09:03 Відповісти
Спецура была, СОБР с кадировцами тоже, и этих ЧМОшников на корм собакам пустим
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26.02.2022 09:19 Відповісти
о бойві "кампазітари" об*явилося бойових кадировців з бурятами ми вже зажарили то ви наступні
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26.02.2022 10:03 Відповісти
Донецк с Луганском вообще надо с землей сравнять !
Из-за них пид@расов в Украине идёт полномасштабная война
Вымаливали ***** , чтоб ввёл войска …
Твари .
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Вишліть їм багато цікавих фото.
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26.02.2022 09:03 Відповісти
У нас будуть раді. Скільки добрива на весну - гарна буде городина.
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26.02.2022 09:05 Відповісти
У ***** вже закінчуються іхтамнети?
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26.02.2022 09:05 Відповісти
А що - якщо встановлено, якщо достеменно відомо місце скупчення ворожої техніки- то чому по ним нема команди вдарити хоча би ОТР "Точка У"? Як це було зроблено по військовому лятовищу рашистів у Міллерово? Чому? Бийте! Якщо цього не робити - вони розповзуться і тоді їх знищити буде значно важче!
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26.02.2022 09:05 Відповісти
не панікуй, наші жостко дають відповідь по всім фронтам
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26.02.2022 09:18 Відповісти
Та я не панікую, одначе і невійськовому вочевидь, що найбільший ефект при знищенні ворожої техніки та військових досягається саме тоді, коли бьють по їх СКУПЧЕННЯМ!
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26.02.2022 09:56 Відповісти
А шосі стало ? Пошинкували вас добряче підори кацапскі ?
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26.02.2022 09:07 Відповісти
A чому у вiдповiдь по мокшанським коритах досi не використовуються протикорабельныi ракети "Нептун"?
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26.02.2022 09:08 Відповісти
******* по них упередженим залпом з точки-У, як зробили у міллерово
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26.02.2022 09:08 Відповісти
********** тебя же предупреждали, что украинский народ тебе сделает ад на нашей земле, Чечня покажется раем.
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26.02.2022 09:10 Відповісти
В сети есть видео, как где то под Суммами росийские военные оговаривают условия сдачи -https://korrespondent.net/ukraine/4451628-soldat-rf-hovoryl-s-zhyteliamy-sum-o-sdache-v-plen
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26.02.2022 09:11 Відповісти
Агонія *****.
Мордор повинен бути знищений
Слава нації
Смерть москалям
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26.02.2022 09:13 Відповісти
Ну, мне кажется, время раздумий прошло. ******* по русским всеми наличными средствами даже на их территории.
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26.02.2022 09:14 Відповісти
Интересно когда начнется "наши мальчики погибли в неравном бою с американцами на Украине?!"
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26.02.2022 09:16 Відповісти
когда массово поедет груз 200
и врать про "сдается всу" не получится
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26.02.2022 09:19 Відповісти
груз 200 не едет у нас тут их собаки растаскивают
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26.02.2022 09:20 Відповісти
Собирать двухсотых некому. Один был, да и тот в плен попал.
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26.02.2022 10:32 Відповісти
Все их называют орками.
Но без шуток - все смотрели Властелин колец.
Так вот, избитая фейковая фраза, которую руссофашисты придумали "воюй не числом, а умением" - гнусная ложь уже 250 лет.
Они орлы, когда их много и противник обескуражен.
Я уже писал в комментах - мой отец воевал в 1940м в финскую.
Они тогда финнов просто трупами забросали. Финны были в шоке! - танки и техника ехали просто по трупам своих же.
Теперь про сегодня. Нам главное - уничтожить "элитные", хорошо подготовленные войска первого эшелона - это еще неделя, две. Ведь недаром он бросил их относительно малыми группами в прорыв - фактически в тыл. Расчет был на их "професионализм" - прорваться, захватить админучрежления и объявить "новую власть."
Не получается - элита постепенно уходит на удобрения.
Да, РФия большая. Но с новым призывом мы уже намного легче справимся (если эти "обученые" сами себя не перестреляют).
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26.02.2022 09:18 Відповісти
ну там я помню в властелине колец каких то гибридов орков и эльфов из земли выкапывали))
хоть лопатами выкапывай)
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26.02.2022 09:21 Відповісти
И еще, вдогонку. Все знают о заградотялах СМЕРШа во второю мировую.
Я как-то лет 25 назад читал дневник немецкого офицера (их в то время частенько публиковали).
Немцы находились в бетонных ДЗОТАх. Вот что он пишет (извините, не дословно).
"Началась атака - два танка и до роты солдат. Я приказал открыть прицельный огонь - все подступы были пристреляны. Танк загорелся, солдаты залегли и не стреляли, пытались перебежками отступить. Я приказал прекратить огонь, чтобы дать им возможность уйти -они не стреляли. Но тут с ихнего тыла внезапно был открыт огонь, мы приготовились, но ничего не поняли.
Когда разобрались - были в шоке! - сзади стреляли по своим! и не давали им отойти.
Такое я видел впервые."
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26.02.2022 09:46 Відповісти
'Ibite ih vi a gorditsia vami budu ja.
Jesli hotj odin protiv, gotov svoimi 110 kg pljus skorostj udara ujebatj prorasiskuju skotinu.
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Что мешает байрактарами нанести упреждающий удар по скоплению на их территории ?
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26.02.2022 09:32 Відповісти
СУдячи з усього термін "превентивний" удар ще не прижився у наших військових. Коли йде війна і триває накопичення ударних наступальних угрупувань біля наших кордонів потрібно завдавати превентивних (упереджувальних) ударів по скупченнях сил і засобів противника і не допускати нападу на нас. Уявляю, що зробила би у такому випадку Туреччина чи Ізраїль...
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26.02.2022 10:10 Відповісти
пробачте, але де наши Нептуни? чого не стрілять по ворожим кораблям? фашисти своїми калібрами гатять по Україні.
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26.02.2022 10:48 Відповісти
А Бубочка не зробив замовлення свого часу у оборонзаказ…
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26.02.2022 11:03 Відповісти
и чего ждать и кого стесняться ? Послать им НА ИХ ТЕРРИТОРИЮ привет от "У-2" по примеру Миллерово
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26.02.2022 10:57 Відповісти
 
 