Момент попадания ракеты в многоэтажку в Киеве. ВИДЕО

Появилось видео попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24".

"Україна24"

МВС порівнюють цю подію із терактами у США 11 вересня 2001 року.





