Момент попадания ракеты в многоэтажку в Киеве. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Появилось видео попадания вражеской ракеты в многоэтажку в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина24".
МВС порівнюють цю подію із терактами у США 11 вересня 2001 року.
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https://twitter.com/barmalei14/status/1497466136287490049
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Одразу сповіщайте про це силовиків!
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/kievlyane-ustroili-okkupantam-ad-zabrosav-tehniku-kokteylyami-molotova-video-1605405.html
До мої знойомі в Польщі. Я пізно подзвонив. Вже через дві години вся Польща бачила, як переїхали авто із літнім чоловіком!
Коли це бачать грамадяни їх країн - на уряди цих країн діє суперефтктивно.
Будет 2-я попытка