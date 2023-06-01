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Момент влучання ракети у багатоповерхівку у Києві. ВIДЕО камер спостереження

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З’явилося відео влучання ворожої ракети у багатоповерхівку у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна24"

МВС порівнюють цю подію із терактами у США 11 вересня 2001 року.

Момент влучання ракети у багатоповерхівку у Києві 01
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Топ коментарі
+27
⚡️«Ночь была сложной, но у российских войск в столице нет.

Друзья! Будет сложно, но мы должны устоять!
С нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость!

Слава Украине!» - Виталий Кличко
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26.02.2022 09:22
+18
Нужно им отвечать на мове, сразу понятно наш или чужо
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26.02.2022 09:27
+17
@Yurko_sViy·

28 хв

Увага!

Тероборона не вимагає в користування домівки, транспорт, майно населення!

Одразу сповіщайте про це силовиків!
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26.02.2022 09:35
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26.02.2022 09:21 Відповісти
⚡️«Ночь была сложной, но у российских войск в столице нет.

Друзья! Будет сложно, но мы должны устоять!
С нами армия, с нами терроборона, с нами справедливость!

Слава Украине!» - Виталий Кличко
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26.02.2022 09:22 Відповісти
Треба бути пильними.

"В теробороне Ирпеня сообщают, что в город вошли русские спецназовцы.

Утверждается, что они заходят в дома и представляются местной теробороной.

Реальная Война"

https://twitter.com/barmalei14/status/1497466136287490049
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26.02.2022 09:23 Відповісти
Нужно им отвечать на мове, сразу понятно наш или чужо
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26.02.2022 09:27 Відповісти
@Yurko_sViy·

28 хв

Увага!

Тероборона не вимагає в користування домівки, транспорт, майно населення!

Одразу сповіщайте про це силовиків!
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26.02.2022 09:35 Відповісти
Нюрнберг документирует.
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26.02.2022 09:24 Відповісти
Вони вже Грозний документували.
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26.02.2022 09:30 Відповісти
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26.02.2022 09:28 Відповісти
санкции нужны для бульбашей они стали террористами. После таких обстрелов нужно отвечать по их городам наносить им разрушения
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26.02.2022 09:29 Відповісти
мирняк белорусский бомбить нельзя, смерти они точно никак не заслужили, а вот по их военным базам точно стоило бы хорошенько пройтись.
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26.02.2022 09:43 Відповісти
А с чего вы взяли, что это наша ракета?
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26.02.2022 10:58 Відповісти
Цензор. Всиавь это в новость .Комент много не увидят.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/kievlyane-ustroili-okkupantam-ad-zabrosav-tehniku-kokteylyami-molotova-video-1605405.html
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26.02.2022 09:32 Відповісти
да это с евромайдана видео. Народ с щитами стоит.
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26.02.2022 09:45 Відповісти
Это видео с Майдана 2013-14г
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26.02.2022 11:19 Відповісти
Ну и что ? Это видио показывает эффективность таких средств .
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26.02.2022 13:45 Відповісти
Терміново на всі шпальта світових ЗМІ!
До мої знойомі в Польщі. Я пізно подзвонив. Вже через дві години вся Польща бачила, як переїхали авто із літнім чоловіком!
Коли це бачать грамадяни їх країн - на уряди цих країн діє суперефтктивно.
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26.02.2022 09:32 Відповісти
Говорят, в Швеции дети в школах называют русскоязычных детей убийцами.
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26.02.2022 09:47 Відповісти
Полюбому цель был аэропорт, ракета шла на снижение, - а тут препятствие дом - и результат!
Будет 2-я попытка
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26.02.2022 09:33 Відповісти
Так на западе от аэропорта тоже взрыв был
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26.02.2022 09:35 Відповісти
якщо тобі встрелять в голову, бо цель була - злобні терористи ігіл в Сірії, це буде достойне пояснення?
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26.02.2022 09:38 Відповісти
не думаю, что он оправдывал, просто высказал предположение как это произошло
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Под таким углом ракета аж никак не могла быть нацелена на аеропорт. Дом специально хотели уничтожить
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26.02.2022 09:42 Відповісти
Просто ФАКТ - орки ракетами обстріляли житловий будинок.
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26.02.2022 10:26 Відповісти
Кто знает чем атаковали?? С самолёта или крылатая ?
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26.02.2022 09:34 Відповісти
Судячи з сліду, який залишився, це крилата ракета.
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26.02.2022 09:48 Відповісти
Ракета. Я слышал ее пролет.
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26.02.2022 09:48 Відповісти
КАЦАПСКИЕ ПИДА.Ы. ПИД.РЫ В УКРАИНЕ ТВАРИ. ВСЕ ТУТ И ЛЯЖЕТЕ ЧЕРТИ
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26.02.2022 09:37 Відповісти
підари
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26.02.2022 09:48 Відповісти
ублюдки московские, горите в аду
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26.02.2022 11:29 Відповісти
 
 