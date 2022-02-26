Необходимо немедленно отключить ГТС ради энергобезопасности Европы, - Голобуцкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина должна срочно отключить ГТС и не разрешить ее взорвать. Российский агрессор хочет вывести ее из строя, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку-2".
Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Ведутся бои у ГТС Украины. Россия использует "Грады" и ударную авиацию. Не исключено, что они хотят вывести из строя ГТС, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку 2". Поэтому было бы логичным для Украины срочно отключить ГТС – ради энергобезопасности Европы", - заявил он. По его словам, пока украинская армия защищает свою территорию и объекты критической инфраструктуры, важные для многих стран, Европа должна давить на Путина гораздо сильнее, чем сейчас. "Пока украинские военные защищают целостность ГТС – Европа должна сделать все возможное, чтобы посадить Путина за стол переговоров. То есть – давить гораздо сильнее. Возможно, прямая угроза газоснабжению побуждает к согласию отключить Россию от SWIFT даже Германию (потому что Италию Кулеба только что дожал в этом вопросе). Мы заодно напомним о захваченной ЧАЭС и о ЗАЭС под обстрелами и о розе ветров. А там кто знает, вдруг и о закрытии нашего неба задумаются. Своя рубашка – она всегда ближе", - подчеркнул Голобуцкий.
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правильно вимикати
І як цей ідіот це бачить? Ві хоча би розумію до чого це привиде?
Потрібно зупинити прокачку та знизити тиск до мінімального.
Тоді, при влучанні, пошкодження будуть мінімальні.
Але, як на це зреагує Европа?
Те ще питання.
Потрібно перед відключенням зробити сильну інформаційну накачку.
А за что тогда ***** будет деньги получать на войну?
а остаться без морской трубы нельзя ?