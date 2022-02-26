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Необходимо немедленно отключить ГТС ради энергобезопасности Европы, - Голобуцкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Необходимо немедленно отключить ГТС ради энергобезопасности Европы, - Голобуцкий

Украина должна срочно отключить ГТС и не разрешить ее взорвать. Российский агрессор хочет вывести ее из строя, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку-2".

Об этом заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Ведутся бои у ГТС Украины. Россия использует "Грады" и ударную авиацию. Не исключено, что они хотят вывести из строя ГТС, чтобы у Европы не было альтернативы "Северному потоку 2". Поэтому было бы логичным для Украины срочно отключить ГТС – ради энергобезопасности Европы", - заявил он. По его словам, пока украинская армия защищает свою территорию и объекты критической инфраструктуры, важные для многих стран, Европа должна давить на Путина гораздо сильнее, чем сейчас. "Пока украинские военные защищают целостность ГТС – Европа должна сделать все возможное, чтобы посадить Путина за стол переговоров. То есть – давить гораздо сильнее. Возможно, прямая угроза газоснабжению побуждает к согласию отключить Россию от SWIFT даже Германию (потому что Италию Кулеба только что дожал в этом вопросе). Мы заодно напомним о захваченной ЧАЭС и о ЗАЭС под обстрелами и о розе ветров. А там кто знает, вдруг и о закрытии нашего неба задумаются. Своя рубашка – она всегда ближе", - подчеркнул Голобуцкий.
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Топ комментарии
+6
Европейськоі про себе думає. Тож прийдіть сюди і допоможіть вибити цю фашистську сволоту. Вступіть у війну нарешті.
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26.02.2022 11:01
+6
краще підірвати північний потік, тоді кацапи будуть нашу трубу своїми тушками прикривати, щоб не поцарапалась
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26.02.2022 11:10
+3
Коли вже до світу дійде що ***** розпочав війну не тільки проти України а й проти здорового глузду який він сам вже втратив остаточно
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26.02.2022 11:07
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Европейськоі про себе думає. Тож прийдіть сюди і допоможіть вибити цю фашистську сволоту. Вступіть у війну нарешті.
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26.02.2022 11:01 Ответить
Хто такий Голубицький?
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26.02.2022 11:06 Ответить
Голобуцький ніби москалям підказує. Так для чого її відключати нам?
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26.02.2022 11:06 Ответить
Чтобы газа не было в ней, иначе просто выгорит все, а так в случае попадания легко отремонтировать можно будет.
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26.02.2022 11:21 Ответить
Чтобы не было "попадания", надо по ней не стрелять.
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26.02.2022 11:32 Ответить
Чтобы не было взрыва.
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26.02.2022 13:03 Ответить
Коли вже до світу дійде що ***** розпочав війну не тільки проти України а й проти здорового глузду який він сам вже втратив остаточно
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26.02.2022 11:07 Ответить
краще підірвати північний потік, тоді кацапи будуть нашу трубу своїми тушками прикривати, щоб не поцарапалась
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26.02.2022 11:10 Ответить
Як "відключать" якось не по Українські

правильно вимикати

І як цей ідіот це бачить? Ві хоча би розумію до чого це привиде?
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26.02.2022 11:13 Ответить
Голубицького нαχγ . Це якись щур!
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26.02.2022 11:15 Ответить
Хороший привід для НАТО закрити врешті решт небо!
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26.02.2022 11:16 Ответить
Наоборот: надо уничтожить Северный поток, и тогда московиты будут сдувать пылинки с украинской трубы.
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26.02.2022 11:28 Ответить
Слушна порада.
Потрібно зупинити прокачку та знизити тиск до мінімального.
Тоді, при влучанні, пошкодження будуть мінімальні.
Але, як на це зреагує Европа?
Те ще питання.
Потрібно перед відключенням зробити сильну інформаційну накачку.
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26.02.2022 11:28 Ответить
Отключить, остановить подачу газа в ЕС?
А за что тогда ***** будет деньги получать на войну?
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26.02.2022 11:37 Ответить
Путин думает, что начинать полномасштабную войну можно,
а остаться без морской трубы нельзя ?
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26.02.2022 11:37 Ответить
Украина имеет полное право взорвать Северный поток
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26.02.2022 12:23 Ответить
Технология простая. Нужен корабль с эхолотом. Подводная камера на кабеле. Мина часовая. Глубины всего 30-50 метров
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26.02.2022 15:01 Ответить
Голубицький ,що здурів від страху????
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26.02.2022 13:03 Ответить
 
 