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Потрібно негайно відключити ГТС заради енергобезпеки Європи, - Голобуцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Потрібно негайно відключити ГТС заради енергобезпеки Європи, - Голобуцький

Україна має терміново відключити ГТС та не дозволити її підірвати. Російський агресор хоче вивести її з ладу, щоб у Європи не було альтернативи "Північному потоку-2".

Про це заявив політичний експерт Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ведуться бої біля ГТС України. Росія використовує "Гради" та ударну авіацію. Не виключено, що вони хочуть вивести з ладу ГТС, щоб в Європи не було альтернативи "Північному потоку 2". Тому було б логічним для України терміново відключити ГТС – заради енергобезпеки Європи", - заявив він.

За його словами, поки українська армія захищає свою територію та об’єкти критичної інфраструктури, важливі для багатьох країн, Європа має тиснути на Путіна набагато сильніше, ніж зараз.

"Поки українські військові захищають цілісність ГТС - Європа має зробити все можливе, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Тобто – тиснути набагато сильніше. Можливо, пряма загроза газозабезпеченню спонукає на згоду відключити Росію від SWIFT навіть Німеччину (бо Італію Кулеба щойно дотиснув в цьому питанні). Ми заодно нагадаємо про захоплену ЧАЕС і про ЗАЕС під обстрілами, і про троянду вітрів. А там хто знає, раптом і про закриття нашого неба замисляться. Своя сорочка - вона завжди ближча", - підкреслив Голобуцький.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Европейськоі про себе думає. Тож прийдіть сюди і допоможіть вибити цю фашистську сволоту. Вступіть у війну нарешті.
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26.02.2022 11:01
+6
краще підірвати північний потік, тоді кацапи будуть нашу трубу своїми тушками прикривати, щоб не поцарапалась
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26.02.2022 11:10
+3
Коли вже до світу дійде що ***** розпочав війну не тільки проти України а й проти здорового глузду який він сам вже втратив остаточно
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26.02.2022 11:07
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Европейськоі про себе думає. Тож прийдіть сюди і допоможіть вибити цю фашистську сволоту. Вступіть у війну нарешті.
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26.02.2022 11:01 Відповісти
Хто такий Голубицький?
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26.02.2022 11:06 Відповісти
Голобуцький ніби москалям підказує. Так для чого її відключати нам?
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26.02.2022 11:06 Відповісти
Чтобы газа не было в ней, иначе просто выгорит все, а так в случае попадания легко отремонтировать можно будет.
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26.02.2022 11:21 Відповісти
Чтобы не было "попадания", надо по ней не стрелять.
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26.02.2022 11:32 Відповісти
Чтобы не было взрыва.
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26.02.2022 13:03 Відповісти
Коли вже до світу дійде що ***** розпочав війну не тільки проти України а й проти здорового глузду який він сам вже втратив остаточно
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26.02.2022 11:07 Відповісти
краще підірвати північний потік, тоді кацапи будуть нашу трубу своїми тушками прикривати, щоб не поцарапалась
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26.02.2022 11:10 Відповісти
Як "відключать" якось не по Українські

правильно вимикати

І як цей ідіот це бачить? Ві хоча би розумію до чого це привиде?
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26.02.2022 11:13 Відповісти
Голубицького нαχγ . Це якись щур!
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26.02.2022 11:15 Відповісти
Хороший привід для НАТО закрити врешті решт небо!
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26.02.2022 11:16 Відповісти
Наоборот: надо уничтожить Северный поток, и тогда московиты будут сдувать пылинки с украинской трубы.
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26.02.2022 11:28 Відповісти
Слушна порада.
Потрібно зупинити прокачку та знизити тиск до мінімального.
Тоді, при влучанні, пошкодження будуть мінімальні.
Але, як на це зреагує Европа?
Те ще питання.
Потрібно перед відключенням зробити сильну інформаційну накачку.
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26.02.2022 11:28 Відповісти
Отключить, остановить подачу газа в ЕС?
А за что тогда ***** будет деньги получать на войну?
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26.02.2022 11:37 Відповісти
Путин думает, что начинать полномасштабную войну можно,
а остаться без морской трубы нельзя ?
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26.02.2022 11:37 Відповісти
Украина имеет полное право взорвать Северный поток
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26.02.2022 12:23 Відповісти
Технология простая. Нужен корабль с эхолотом. Подводная камера на кабеле. Мина часовая. Глубины всего 30-50 метров
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26.02.2022 15:01 Відповісти
Голубицький ,що здурів від страху????
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26.02.2022 13:03 Відповісти
 
 