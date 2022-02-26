РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14005 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
15 065 11
Донбасс (26945) Гайдай_ЛОГА (716)

Станица Луганская, Крымское и Марковка временно оккупированы российскими захватчиками, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Станица Луганская, Крымское и Марковка временно оккупированы россиянами

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

"К сожалению, временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка", - написал он в Фейсбуке.

Также он сообщил, что Северодонецк готовится к обороне.

Гуманитарная составляющая удовлетворительная. В случае необходимости будут открыты магазины.

Бомбоубежища готовы! Оставайтесь в укрытиях!

Лисичанск: в городе тихо, гуманитарная ситуация удовлетворительная. Железнодорожный вокзал готов принимать поезда для эвакуации. Больницы города оказывают медпомощь нашим бойцам.

Рубежное: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная, бомбоубежища готовы

Попасная: в городе тихо в отличие от ночи, эвакуационный поезд отправился, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Счастье: тихо, собирают людей для эвакуации в Петропавловку. Есть проблема с топливом.

Похоронная служба хоронит трупы без документов. Точное количество жертв пока не установлено.

Беловодск: полиция следит за общественным порядком, оружие после вчерашнего наступления сейчас собирается и дистанциируется подальше от местного населения. Хлеб развозят. Работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это безопасно.

Горное: обстрелы Екатериновки, Новотошкивской, Бахмутской трассы. Гуманитарная составляющая в громаде – удовлетворительная.

Новоайдар: тихо, гуманитарная составляющая пока удовлетворительна, подвоз продуктов усложнен. В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв, предоставлено жилье.

Муратово – пытаемся установить связь.

Старобельск: пока тихо, есть угроза – оставайтесь в укрытиях, власть занимается расселением пострадавших от вчерашних обстрелов, гуманитарная составляющая удовлетворительна. Ожидают загрузки банкоматов.

Сватово: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительно, работает один маршрут общественного транспорта.

Новопсков: тихо, гуманитарная составляющая удовлетворительная.

Ситуация может измениться в любой момент, оставайтесь недалеко от укрытий!

Во всех населённых пунктах власть на месте!
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відвоюємо, життя воїнів дорожче.
показать весь комментарий
26.02.2022 12:03 Ответить
Щойно була новина, що алкоголік мєдвєдєв заявив, що українські вчорашні лікарі, таксисти, вчителі, перукарі, тощо завершать операцію по депутінізації рашки в повному обсязі. Не більше і не меньше.
показать весь комментарий
26.02.2022 12:05 Ответить
От би кадри поховання безрідних так русні в пабліки. Хай дивляться де їх діточки закопані.
показать весь комментарий
26.02.2022 12:06 Ответить
Так надо постити це усюди. Бо вони там зомбі вірять , що втрат у них немає
показать весь комментарий
26.02.2022 12:28 Ответить
Сейчас падарунки от партнеров по НАТО доедут и все будет гуд! Смерть кацапским свиньям!
показать весь комментарий
26.02.2022 12:06 Ответить
вчора росіяни заявили що на донбаському напрямку на 25 км просунулись.
показать весь комментарий
26.02.2022 12:07 Ответить
Я вот этого не очень понял:
" ... зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення". Джерело: https://censor.net/ua/n3319386
показать весь комментарий
26.02.2022 12:07 Ответить
Там таке населення, мабуть, що зброю краще не давати
показать весь комментарий
26.02.2022 12:10 Ответить
Новопсков, слышно танки. Едут на старобельск
показать весь комментарий
26.02.2022 12:12 Ответить
рашенские "защитники донбасса"
выполняют задачу
делают донбасс разрушенным
показать весь комментарий
26.02.2022 12:47 Ответить
будут платить репарации. у них газ и нефт. деньги есть
показать весь комментарий
26.02.2022 20:55 Ответить
 
 