Станиця Луганська, Кримське та Марківка тимчасово окуповані російськими загарбниками, - голова Луганської ОДА Гайдай
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Станиця Луганська, Кримське та Марківка тимчасово окуповані росіянами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у фейсбуці.
"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка", - написав він.
Також він повідомив, що Сєвєродонецьк готується до оборони.
"Гуманітарна складова задовільна. В разі необхідності буде відкрито магазини. Бомбосховища готові! Залишайтеся в укриттях!" - написав він.
Крім того Гайдай повідомив такі дані щодо інших населених пунктів:
Лисичанськ: в місті тихо, гуманітарна ситуація задовільна. Залізничний вокзал готовий приймати потяги для евакуації. Лікарні міста надають меддопомогу нашим бійцям.
Рубіжне: тихо, гуманітарна складова задовільна, бомбосховища готові
Попасна: в місті тихо на відміну від ночі, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна складова задовільна
Щастя: тихо, збирають людей для евакуації в Петропавлівку. Є проблема з паливом.
Поховальна служба ховає трупи без документів. Точна кількість жертв поки не встановлена.
Біловодськ: поліція слідкує за громадським порядком, зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення. Хліб розвозять. Працюють над відновленням газо- та електропостачання, де це можливо робити безпечно
Гірське: обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна складова в громаді - задовільна
Новоайдар: тихо, гуманітарна складова поки задовільно, підвіз продуктів ускладнений. В Олексіївці від обстрілів постраждав будинок багатодітної родини. Без жертв, надано помешкання.
Муратове - намагаємося встановити зв‘язок.
Старобільськ: поки тихо, є загроза - залишайтеся в укриттях, влада займається розселенням постраждалих від вчорашніх обстрілів, гуманітарна складова задовільна. Очікують на завантаження банкоматів
Сватове: тихо, гуманітарна складова задовільно, працює один маршрут громадського транспорту
Новопсков: тихо, гуманітарна складова задовільна.
"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
" ... зброю після вчорашнього наступу нині збирають і дистанціюють подалі від місцевого населення". Джерело: https://censor.net/ua/n3319386
выполняют задачу
делают донбасс разрушенным