80% міста Щастя знищено, - голова Луганської ОДА Гайдай
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Щастя дуже сильно постраждало через обстріли агресора. Частина мешканців змогли евакуюватися власним ходом. В Старобільську обстріляні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Щастя: 80% міста знищено! Обстріли не вщухають нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом", - написав він.
Гайдай зазначив, що під час обстрілу з "Градів" призначених для евакуації шкільних автобусів постраждав водій. Евакуацію будуть намагатися організвати завтра.
"Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла", - додав він.
Також окупанти обстріляли Золоте та Новотошківське. У Нижньому, Попасній та Комишувасі пошкоджені будівлі та житлові будинки.
Будь ласка, зачекайте...
самовластиякацапской агресии напишем
руцкий военный корабль, идинахуй
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор: Александра Смелянская
а тепер нехай плаче агресор
Сам ритм стиха на романс идёт...
у одної вибити одну стіну і зробити гараж для танку
Надеюсь пенсии с Украины им не прекратили платить и дома для пырысыленцев строить.
Це на кордоні з Одеською областю.