УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4576 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
51 109 31
війна (56406) Луганщина (4416) обстріл (21057) ОДА (1540) щастя (19) Гайдай_ЛОГА (905)

80% міста Щастя знищено, - голова Луганської ОДА Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

80% міста Щастя знищено, - голова Луганської ОДА Гайдай

Щастя дуже сильно постраждало через обстріли агресора. Частина мешканців змогли евакуюватися власним ходом. В Старобільську обстріляні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Щастя: 80% міста знищено! Обстріли не вщухають нарешті зранку певна кількість мешканців змогли евакуюватися власним ходом", - написав він.

Гайдай зазначив, що під час обстрілу з "Градів" призначених для евакуації шкільних автобусів постраждав водій. Евакуацію будуть намагатися організвати завтра.

"Старобільськ: внаслідок мінометного обстрілу постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. Одна загибла", - додав він.

Дивіться: Знищена техніка російських окупантів в Конотопі. ВIДЕО

Також окупанти обстріляли Золоте та Новотошківське. У Нижньому, Попасній та Комишувасі пошкоджені будівлі та житлові будинки.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+55
Відновимо, аби ворога знищити.
показати весь коментар
25.02.2022 21:21
+35
и на обломках самовластия кацапской агресии напишем

руцкий военный корабль, идинахуй
показати весь коментар
25.02.2022 21:26
+34
Столько ресурсов разрушено ради амбиций кучки дегенератов из Кремля.
показати весь коментар
25.02.2022 21:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відновимо, аби ворога знищити.
показати весь коментар
25.02.2022 21:21 Відповісти
Так тепер то перемир'я немає. Стріляйте у відповідь!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 21:22 Відповісти
Там все как треба. И тяжелая арта работает.
показати весь коментар
25.02.2022 21:27 Відповісти
И я ее слышу.
показати весь коментар
25.02.2022 21:49 Відповісти
Боже бережи наших людей!
показати весь коментар
25.02.2022 21:23 Відповісти
Будь ласка, хай знімають і на кацапські пабліки, хай дивляться скоти як їх фюрер "точно" б'є не по містах.
показати весь коментар
25.02.2022 21:23 Відповісти
оце **** по кацапськи
показати весь коментар
25.02.2022 21:23 Відповісти
Столько ресурсов разрушено ради амбиций кучки дегенератов из Кремля.
показати весь коментар
25.02.2022 21:24 Відповісти
и на обломках самовластия кацапской агресии напишем

руцкий военный корабль, идинахуй
показати весь коментар
25.02.2022 21:26 Відповісти
На кордоні з рашкою так і напишемо.
показати весь коментар
25.02.2022 21:27 Відповісти
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
показати весь коментар
25.02.2022 21:41 Відповісти
до сліз,
а тепер нехай плаче агресор
показати весь коментар
25.02.2022 21:49 Відповісти
Мелодия, ноты есть?
Сам ритм стиха на романс идёт...
показати весь коментар
25.02.2022 22:46 Відповісти
думаю...когда-то будет и романсом...или скорее балладой ))
показати весь коментар
25.02.2022 22:57 Відповісти
Я предлагаю эту фразу включить в гимн Украины, без цензуры.
показати весь коментар
25.02.2022 22:16 Відповісти
Всі статки російської еліти, активи росії в усьому світі будуть пущені не репарації. Росію чекає повний розгром!
показати весь коментар
25.02.2022 21:27 Відповісти
За все заплатите , кляті москалі 😡
показати весь коментар
25.02.2022 21:29 Відповісти
миротворці ж...
показати весь коментар
25.02.2022 21:29 Відповісти
після перемоги кацапи будуть землю руками своїми грести і відновлювати це все..**** як же ви підари розізлили нас ,ви навіть не уявляєте..***** вам
показати весь коментар
25.02.2022 21:31 Відповісти
Тактика кацапів коли вони заходять на танках у село - розтріляти всі хати,
у одної вибити одну стіну і зробити гараж для танку
показати весь коментар
25.02.2022 21:33 Відповісти
Придёт время и граждане этих кремлёвских отморозков будут прежде всего проклинать и страдать , а после всё отстраивать ,терять, платить и быть ненавистными и позорными всему здравому роду людскому на несколько поколений
показати весь коментар
25.02.2022 21:35 Відповісти
trebuite ot zapada konfiskovonye $$$$$$$ na vostonovlenie strany !!!!
показати весь коментар
25.02.2022 21:35 Відповісти
*****, такими темпами дійсно дійде і до 3-ї світової, воно ж не схаменеться само по собі, поки не задавлять - і все його оточення ************** теж, на кшталт туалетного йоршика, сумної коняки, оленєвода і таке інше
показати весь коментар
25.02.2022 21:37 Відповісти
********** видимо решил пойти ва-банк и кинуть к нам всю свою ржавую армаду.
показати весь коментар
25.02.2022 21:37 Відповісти
А всё ради отвлекающего маневра. Скажите им спасибо,там ведь" наши люди"
Надеюсь пенсии с Украины им не прекратили платить и дома для пырысыленцев строить.
показати весь коментар
25.02.2022 21:40 Відповісти
Все что ни делается - делается к лучшему.Обычно, такие небольшие городки,это заповедник совково-индустриальной архитектуры,так что отстроим уже новый,современный городок.Держимся!
показати весь коментар
25.02.2022 21:46 Відповісти
Пишуть, що під Коблево Миколаївської області силами 28 бригади знищено ворожий десант!

Це на кордоні з Одеською областю.
показати весь коментар
25.02.2022 21:49 Відповісти
Гаага ждет
показати весь коментар
25.02.2022 21:59 Відповісти
Стянуть репарации с тварей, пусть годами платят!!
показати весь коментар
25.02.2022 22:16 Відповісти
Всім триматися. Тільки давши по зубах путлеру можна говорити про мир на НАШИХ умовах. Весь цивілізований світ, нарешті, ніби-то, починає це розуміти, і нам допомагати не на словах. Крим-- це Україна, Донбас-- це Україна, птн-- ПТНХ!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.02.2022 22:19 Відповісти
 
 