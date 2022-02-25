80% города Счастье уничтожены, - председатель Луганской ОГА Гайдай
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Счастье очень сильно пострадало из-за обстрелов агрессора. Часть жителей смогли эвакуироваться своим ходом. В Старобельске обстреляны жилые дома и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Счастье: 80% города уничтожены! Обстрелы не утихают. Наконец, утром некоторое количество жителей смогло эвакуироваться собственным ходом", - написал он.
Гайдай отметил, что при обстреле из "Градов" предназначенных для эвакуации школьных автобусов пострадал водитель. Эвакуацию будут пытаться организовать завтра.
"Старобельск: в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая", - добавил он.
Также оккупанты обстреляли Золотое и Новотошковское. В Нижнем, Попасной и Камышевахе повреждены здания и жилые дома.
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самовластиякацапской агресии напишем
руцкий военный корабль, идинахуй
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.
Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.
Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.
Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».
Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.
Автор: Александра Смелянская
а тепер нехай плаче агресор
Сам ритм стиха на романс идёт...
у одної вибити одну стіну і зробити гараж для танку
Надеюсь пенсии с Украины им не прекратили платить и дома для пырысыленцев строить.
Це на кордоні з Одеською областю.