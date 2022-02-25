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Новости Война в Украине
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80% города Счастье уничтожены, - председатель Луганской ОГА Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

80% города Счастье уничтожены, - председатель Луганской ОГА Гайдай

Счастье очень сильно пострадало из-за обстрелов агрессора. Часть жителей смогли эвакуироваться своим ходом. В Старобельске обстреляны жилые дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Счастье: 80% города уничтожены! Обстрелы не утихают. Наконец, утром некоторое количество жителей смогло эвакуироваться собственным ходом", - написал он.

Гайдай отметил, что при обстреле из "Градов" предназначенных для эвакуации школьных автобусов пострадал водитель. Эвакуацию будут пытаться организовать завтра.

"Старобельск: в результате минометных обстрелов пострадали жилые дома и социальная инфраструктура. Одна погибшая", - добавил он.

Смотрите также: Уничтоженная техника российских оккупантов в Конотопе. ВИДЕО

Также оккупанты обстреляли Золотое и Новотошковское. В Нижнем, Попасной и Камышевахе повреждены здания и жилые дома.
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Топ комментарии
+55
Відновимо, аби ворога знищити.
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25.02.2022 21:21
+35
и на обломках самовластия кацапской агресии напишем

руцкий военный корабль, идинахуй
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25.02.2022 21:26
+34
Столько ресурсов разрушено ради амбиций кучки дегенератов из Кремля.
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25.02.2022 21:24
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Відновимо, аби ворога знищити.
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25.02.2022 21:21 Ответить
Так тепер то перемир'я немає. Стріляйте у відповідь!!!!!
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25.02.2022 21:22 Ответить
Там все как треба. И тяжелая арта работает.
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25.02.2022 21:27 Ответить
И я ее слышу.
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25.02.2022 21:49 Ответить
Боже бережи наших людей!
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25.02.2022 21:23 Ответить
Будь ласка, хай знімають і на кацапські пабліки, хай дивляться скоти як їх фюрер "точно" б'є не по містах.
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25.02.2022 21:23 Ответить
оце **** по кацапськи
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25.02.2022 21:23 Ответить
Столько ресурсов разрушено ради амбиций кучки дегенератов из Кремля.
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25.02.2022 21:24 Ответить
и на обломках самовластия кацапской агресии напишем

руцкий военный корабль, идинахуй
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25.02.2022 21:26 Ответить
На кордоні з рашкою так і напишемо.
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25.02.2022 21:27 Ответить
Кто-то, конечно, хороший, но он не готов
сесть в автозак, а кому и Голгофа - не плаха.
Разница в принципах, в принципе, только пять слов:
Русский военный корабль, иди *****.

Голос из трубки спокоен, прерывист и глух:
«Мама, я в шапке, взяла документы, нет страха».
Дочка сегодня заснула в метро на полу.
Русский военный корабль, иди *****.

Если действительно хочешь для нашей земли
что-то хорошее - вон огород перепахан.
Зерна в карман положи, чтоб они проросли.
Русский военный корабль, иди *****.

Здесь возле арты чечен, беларус и казах,
Тут верят в Будду и Ктулху, в Христа и Аллаха.
Новые фрески распишем на новых церквях:
«Русский военный корабль, иди *****».

Этой империи нужен и Киев, и Крым.
Может быть я никогда не дождусь ее краха,
Но, будь уверен, мой правнук при встрече с твоим
Скажет: ты русский?
Окей.
Иди *****.

Автор: Александра Смелянская
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25.02.2022 21:41 Ответить
до сліз,
а тепер нехай плаче агресор
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25.02.2022 21:49 Ответить
Мелодия, ноты есть?
Сам ритм стиха на романс идёт...
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25.02.2022 22:46 Ответить
думаю...когда-то будет и романсом...или скорее балладой ))
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25.02.2022 22:57 Ответить
Я предлагаю эту фразу включить в гимн Украины, без цензуры.
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25.02.2022 22:16 Ответить
Всі статки російської еліти, активи росії в усьому світі будуть пущені не репарації. Росію чекає повний розгром!
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25.02.2022 21:27 Ответить
За все заплатите , кляті москалі 😡
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25.02.2022 21:29 Ответить
миротворці ж...
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25.02.2022 21:29 Ответить
після перемоги кацапи будуть землю руками своїми грести і відновлювати це все..**** як же ви підари розізлили нас ,ви навіть не уявляєте..***** вам
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25.02.2022 21:31 Ответить
Тактика кацапів коли вони заходять на танках у село - розтріляти всі хати,
у одної вибити одну стіну і зробити гараж для танку
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25.02.2022 21:33 Ответить
Придёт время и граждане этих кремлёвских отморозков будут прежде всего проклинать и страдать , а после всё отстраивать ,терять, платить и быть ненавистными и позорными всему здравому роду людскому на несколько поколений
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25.02.2022 21:35 Ответить
trebuite ot zapada konfiskovonye $$$$$$$ na vostonovlenie strany !!!!
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25.02.2022 21:35 Ответить
*****, такими темпами дійсно дійде і до 3-ї світової, воно ж не схаменеться само по собі, поки не задавлять - і все його оточення ************** теж, на кшталт туалетного йоршика, сумної коняки, оленєвода і таке інше
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25.02.2022 21:37 Ответить
********** видимо решил пойти ва-банк и кинуть к нам всю свою ржавую армаду.
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25.02.2022 21:37 Ответить
А всё ради отвлекающего маневра. Скажите им спасибо,там ведь" наши люди"
Надеюсь пенсии с Украины им не прекратили платить и дома для пырысыленцев строить.
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25.02.2022 21:40 Ответить
Все что ни делается - делается к лучшему.Обычно, такие небольшие городки,это заповедник совково-индустриальной архитектуры,так что отстроим уже новый,современный городок.Держимся!
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25.02.2022 21:46 Ответить
Пишуть, що під Коблево Миколаївської області силами 28 бригади знищено ворожий десант!

Це на кордоні з Одеською областю.
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25.02.2022 21:49 Ответить
Гаага ждет
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25.02.2022 21:59 Ответить
Стянуть репарации с тварей, пусть годами платят!!
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25.02.2022 22:16 Ответить
Всім триматися. Тільки давши по зубах путлеру можна говорити про мир на НАШИХ умовах. Весь цивілізований світ, нарешті, ніби-то, починає це розуміти, і нам допомагати не на словах. Крим-- це Україна, Донбас-- це Україна, птн-- ПТНХ!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2022 22:19 Ответить
 
 